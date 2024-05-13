Serpentine road of Großglockner High Alpine Road with snow-covered peaks and car park on the right.
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Carretera alpina del Großglockner
Experiencia alpina histórica completa con vistas al Großglockner

La carretera del Großglockner es más que un paso: naturaleza, actividades y cultura.

La Carretera Alpina del Großglockner serpentea de forma espectacular a través del paisaje montañoso de SalzburgerLand y Tirol del Este, ofreciendo vistas grandiosas del Großglockner y del glaciar Pasterze. Desde aquí se accede a una altitud donde silban las marmotas y saltan las cabras montesas.

La Carretera Alpina del Großglockner es una obra maestra histórica de la ingeniería vial y se extiende a lo largo de 48 kilómetros, atravesando 36 curvas cerradas hasta alcanzar el Hochtor, a 2.504 metros de altitud. Ya hace 3.500 años, celtas y romanos utilizaban este paso como ruta comercial entre Europa Central y Venecia. En la década de 1930, la carretera fue construida como un proyecto de generación de empleo y hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Austria.

El Großglockner, con sus 3.798 metros, es la montaña más alta del país. Se alza en el Parque Nacional Hohe Tauern y fascina por su imponente presencia y su historia llena de leyendas.

¡Atención! Cierre invernal hasta principios de mayo de 2025.

Datos
Punto más alto2.504 m (Hochtor)
Longitud total48 km (de Fusch an der Großglocknerstraße hasta Heiligenblut am Großglockner)
Anzahl Kehren: Número de curvas36
Steigung: Pendientehasta un 12 %
Eventos: Carrera de montaña, Rey del Großglockner, Mundial de tractores clásicos, Vuelta a Austria.

Entradas de 1 día o 3 semanas para coches y motocicletas

Con solo una entrada de día: acceso gratuito a exposiciones, senderos temáticos y diversas áreas de juegos. Compra de entradas online.

Llegada
Precios / Horarios de apertura
Bus Glockner
Eventos / Visitas guiadas

Die Großglockner Hochalpenstraße in allen Perspektiven

En un recorrido a través de cuatro pisos de vegetación

La carretera alpina del Großglockner es la única en Austria que atraviesa, desde el valle hasta su punto más alto, cuatro pisos de vegetación: desde el nivel montano, pasando por el subalpino, continuando por el alpino sin árboles, hasta llegar a los glaciares y los picos más altos, en el piso subnival y nival (caracterizado por la presencia de nieve).

Los miradores, experiencias y áreas de descanso más bonitos

Altura Kaiser-Franz-Josef (2.369 m)

La Kaiser-Franz-Josefs-Höhe es el punto final y más destacado de la carretera. ¡Vistas impresionantes al Großglockner y al glaciar Pasterze!

Altura Kaiser-Franz-Jose

Edelweißspitze (2.571 m)

Una carretera secundaria lleva al mirador más alto, el Bikers Point, con vistas a más de 30 picos de tres mil metros.

Edelweißspitze

Haus Alpine Naturschau (2.260 m)

El museo de ecología alpina ofrece un cine de marmotas, exposiciones, un sendero botánico y un área de juegos. ¡Ideal como parada intermedia para niños!

Haus Alpine Naturschau

Fuscher Törl (2.428 m)

Desde Salzburgo, la primera vista al Großglockner es en el Fuscher Törl. Ideal para una pausa en el restaurante con terraza.

Fuscher Törl

Passhöhe Hochtor (2.504 m)

Der Startpunkt des Kelten-, Säumer- und Römerwegs (Gehzeit 30 min) ist zugleich der Scheitelpunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Auch hier gibt es eine Ausstellung.

Passhöhe Hochtor

Schöneck (1.953 m)

Aquí hay un sendero botánico, una exposición natural y un área de juegos temática para niños.

Blumenwelt Glocknerwiesen

Los lugares más bonitos de la carretera alpina Großglockner

Heiligenblut am Großglockner in Kärnten

Kals am Großglockner in Osttirol

Bruck y Fusch am Großglockner en SalzburgerLand

Actividades y excursiones alpinas

Pequeñas caminatas y paseos

Lugares CoolCation para experiencias refrescantes

Exposiciones en la ruta del Großglockner

Mundo infantil de aventuras

La fauna alpina de los “High Five”

Actividades de deportes de invierno en Heiligenblut

Actividades de deportes de invierno en Kals

Restaurantes, refugios y alojamientos

Hotel de montaña Wallackhaus

Placer a 2.304 m de altura: el Hotel Wallackhaus ofrece cocina regional en su restaurante. Se sirven desayuno y cena, y un bar de autoservicio ofrece snacks y bebidas las 24 horas.

Hotel de montaña Wallackhaus

Restaurante Großglockner Fuscher Törl

Aquí se sirve cocina regional, como sopa de bolas de queso, tabla de embutidos y Kaiserschmarrn. El ambiente rústico encaja perfectamente con la experiencia alpina.

Restaurante Großglockner Fuscher Törl

Posada de montaña Edelweißhütte

La Edelweißhütte recibe a sus huéspedes con cocina regional y una terraza soleada. Comer y maravillarse con las impresionantes vistas a los picos circundantes.

Edelweißhütte

Restaurante y parque de fauna Ferleiten

Platos regionales con productos de calidad, una acogedora sala de madera y una amplia terraza soleada son los ingredientes del restaurante. Luego, ¡a observar animales en el parque de fauna!

Restaurante y Ferleiten

Centro alpino Glocknerhaus

A 2.132 metros, el menú ofrece cocina fresca y regional. Disfruta de buffet de desayuno, media pensión y platos de temporada en el comedor con ventanales panorámicos y vistas a las montañas.

Centro alpino Glocknerhaus

Panorama Restaurant Kaiser-Franz-Josef-Haus

En 1856, el emperador Francisco José I y la emperatriz Isabel visitaron el Großglockner. El legendario lugar de descanso (entonces aún junto al glaciar Pasterze) se convirtió en la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. En 1906, con su autorización, se construyó allí la Kaiser-Franz-Josef-Haus.

Kaiser-Franz-Josef-Haus
Natur protegida en los Alpes

Parque Nacional Hohe Tauern: Experiencia sostenible

La carretera alpina del Großglockner atraviesa el Parque Nacional Hohe Tauern, el área protegida más grande de los Alpes. A lo largo de esta espectacular ruta panorámica se abre un espacio natural único: vegetación alpina, fauna salvaje rara y vistas a glaciares, especialmente al imponente Großglockner.

Aquí se vive la diversidad de la alta montaña de cerca, con puntos informativos, exposiciones, miradores y senderos educativos. Esta obra maestra de la ingeniería es la puerta de entrada a uno de los ecosistemas más impresionantes de Europa: accesible de forma sostenible y cuidadosamente presentada.

Parque Nacional Hohe Tauern

Preguntas y respue

El Großglockner se encuentra en Austria, en la frontera entre Carintia y Tirol del Este, y forma parte del grupo Glockner dentro de los Alpes Tauern, en los Alpes Centrales.

Con 3.798 metros, es la montaña más alta de Austria. Su imponente cima se alza sobre el Parque Nacional Hohe Tauern y es tanto un reto alpino como un monumento natural con gran valor simbólico: para muchos, representa el lado salvaje e indómito de Austria.

La carretera alpina del Großglockner comienza en Bruck an der Großglocknerstraße, en el SalzburgerLand, y termina en Heiligenblut, en Carintia – o viceversa, dependiendo de la dirección desde la que se viaje.

La carretera alpina del Großglockner no es solo un paso de montaña: es una experiencia alpina completa con numerosos atractivos. Estos son algunos de sus principales puntos destacados:

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m)

  • Vistas directas al Großglockner y al glaciar Pasterze, el más grande de Austria.

  • Terrazas panorámicas, rutas sobre hielo, centro de visitantes con exposiciones.

  • Con un poco de suerte, puedes ver cabras montesas en libertad.

    Haus Alpine Naturschau (2.260 m)

  • Museo interactivo sobre la flora, fauna y geología de los Hohe Tauern.

  • Presentación dinámica con la Murmeltierwelt (mundo de las marmotas) y exhibiciones sobre la vida alpina.

    Hochtor (2.504 m)

  • El punto más alto de la carretera, donde se cruza la frontera entre Salzburgo y Carintia.

  • El túnel histórico (construido en 1935) ofrece un ambiente auténtico de alta montaña.

  • Paneles informativos sobre la historia de la ruta y los antiguos caminos comerciales.

    Fuscher Törl y Edelweißspitze (2.571 m)

  • Edelweißspitze: el punto más alto accesible en vehículo, con una vista de 360 grados sobre más de 30 picos de tres mil metros.

Sí, la Großglockner Hochalpenstraße es una carretera de peaje especial. Se cobra una tarifa adicional que no está incluida en la viñeta general de autopistas de Austria.

Con una sola entrada de día, puedes acceder gratuitamente a todas las exposiciones, senderos temáticos y zonas de juegos a lo largo de la ruta.

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