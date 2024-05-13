Carretera alpina del Großglockner
Experiencia alpina histórica completa con vistas al Großglockner
Introduction
La Carretera Alpina del Großglockner serpentea de forma espectacular a través del paisaje montañoso de SalzburgerLand y Tirol del Este, ofreciendo vistas grandiosas del Großglockner y del glaciar Pasterze. Desde aquí se accede a una altitud donde silban las marmotas y saltan las cabras montesas.
La Carretera Alpina del Großglockner es una obra maestra histórica de la ingeniería vial y se extiende a lo largo de 48 kilómetros, atravesando 36 curvas cerradas hasta alcanzar el Hochtor, a 2.504 metros de altitud. Ya hace 3.500 años, celtas y romanos utilizaban este paso como ruta comercial entre Europa Central y Venecia. En la década de 1930, la carretera fue construida como un proyecto de generación de empleo y hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Austria.
El Großglockner, con sus 3.798 metros, es la montaña más alta del país. Se alza en el Parque Nacional Hohe Tauern y fascina por su imponente presencia y su historia llena de leyendas.
¡Atención! Cierre invernal hasta principios de mayo de 2025.
Entradas de 1 día o 3 semanas para coches y motocicletas
Con solo una entrada de día: acceso gratuito a exposiciones, senderos temáticos y diversas áreas de juegos. Compra de entradas online.
Die Großglockner Hochalpenstraße in allen Perspektiven
En un recorrido a través de cuatro pisos de vegetación
La carretera alpina del Großglockner es la única en Austria que atraviesa, desde el valle hasta su punto más alto, cuatro pisos de vegetación: desde el nivel montano, pasando por el subalpino, continuando por el alpino sin árboles, hasta llegar a los glaciares y los picos más altos, en el piso subnival y nival (caracterizado por la presencia de nieve).
Los miradores, experiencias y áreas de descanso más bonitos
Altura Kaiser-Franz-Josef (2.369 m)
La Kaiser-Franz-Josefs-Höhe es el punto final y más destacado de la carretera. ¡Vistas impresionantes al Großglockner y al glaciar Pasterze!
Edelweißspitze (2.571 m)
Una carretera secundaria lleva al mirador más alto, el Bikers Point, con vistas a más de 30 picos de tres mil metros.
Haus Alpine Naturschau (2.260 m)
El museo de ecología alpina ofrece un cine de marmotas, exposiciones, un sendero botánico y un área de juegos. ¡Ideal como parada intermedia para niños!
Fuscher Törl (2.428 m)
Desde Salzburgo, la primera vista al Großglockner es en el Fuscher Törl. Ideal para una pausa en el restaurante con terraza.
Passhöhe Hochtor (2.504 m)
Der Startpunkt des Kelten-, Säumer- und Römerwegs (Gehzeit 30 min) ist zugleich der Scheitelpunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Auch hier gibt es eine Ausstellung.
Los lugares más bonitos de la carretera alpina Großglockner
Actividades y excursiones alpinas
Restaurantes, refugios y alojamientos
Hotel de montaña Wallackhaus
Placer a 2.304 m de altura: el Hotel Wallackhaus ofrece cocina regional en su restaurante. Se sirven desayuno y cena, y un bar de autoservicio ofrece snacks y bebidas las 24 horas.
Restaurante Großglockner Fuscher Törl
Aquí se sirve cocina regional, como sopa de bolas de queso, tabla de embutidos y Kaiserschmarrn. El ambiente rústico encaja perfectamente con la experiencia alpina.
Posada de montaña Edelweißhütte
La Edelweißhütte recibe a sus huéspedes con cocina regional y una terraza soleada. Comer y maravillarse con las impresionantes vistas a los picos circundantes.
Restaurante y parque de fauna Ferleiten
Platos regionales con productos de calidad, una acogedora sala de madera y una amplia terraza soleada son los ingredientes del restaurante. Luego, ¡a observar animales en el parque de fauna!
Centro alpino Glocknerhaus
A 2.132 metros, el menú ofrece cocina fresca y regional. Disfruta de buffet de desayuno, media pensión y platos de temporada en el comedor con ventanales panorámicos y vistas a las montañas.
Panorama Restaurant Kaiser-Franz-Josef-Haus
En 1856, el emperador Francisco José I y la emperatriz Isabel visitaron el Großglockner. El legendario lugar de descanso (entonces aún junto al glaciar Pasterze) se convirtió en la Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. En 1906, con su autorización, se construyó allí la Kaiser-Franz-Josef-Haus.
Parque Nacional Hohe Tauern: Experiencia sostenible
La carretera alpina del Großglockner atraviesa el Parque Nacional Hohe Tauern, el área protegida más grande de los Alpes. A lo largo de esta espectacular ruta panorámica se abre un espacio natural único: vegetación alpina, fauna salvaje rara y vistas a glaciares, especialmente al imponente Großglockner.
Aquí se vive la diversidad de la alta montaña de cerca, con puntos informativos, exposiciones, miradores y senderos educativos. Esta obra maestra de la ingeniería es la puerta de entrada a uno de los ecosistemas más impresionantes de Europa: accesible de forma sostenible y cuidadosamente presentada.