La carretera del Großglockner es más que un paso: naturaleza, actividades y cultura.

La Carretera Alpina del Großglockner serpentea de forma espectacular a través del paisaje montañoso de SalzburgerLand y Tirol del Este, ofreciendo vistas grandiosas del Großglockner y del glaciar Pasterze. Desde aquí se accede a una altitud donde silban las marmotas y saltan las cabras montesas.

La Carretera Alpina del Großglockner es una obra maestra histórica de la ingeniería vial y se extiende a lo largo de 48 kilómetros, atravesando 36 curvas cerradas hasta alcanzar el Hochtor, a 2.504 metros de altitud. Ya hace 3.500 años, celtas y romanos utilizaban este paso como ruta comercial entre Europa Central y Venecia. En la década de 1930, la carretera fue construida como un proyecto de generación de empleo y hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Austria.

El Großglockner, con sus 3.798 metros, es la montaña más alta del país. Se alza en el Parque Nacional Hohe Tauern y fascina por su imponente presencia y su historia llena de leyendas.

¡Atención! Cierre invernal hasta principios de mayo de 2025.