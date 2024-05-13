Recorridos y viajes temáticos por Austria

Tras la pista de lugares únicos e historias que caracterizan al país.

Un viaje a castillos y palacios, tras la pista de antiguos oficios o de delicias culinarias: Los viajes de ida y vuelta y los circuitos temáticos permiten a los turistas sumergirse en el corazón de Austria y conocer el país y sus gentes.

Viajes de ruta, consejos secretos y rutas temáticas

Nostalgia, trenes y pequeñas ciudades históricas

Nostalgia sobre rieles

Si quieres viajar como antaño, con locomotoras de vapor o por vías estrechas, Austria tiene varias rutas históricas.

Vía estrecha y viajes nostálgicos

Rutas por las pequeñas ciudades históricas de Austria

Las joyas históricas de las ciudades centenarias se cuidan con esmero. Se pueden explorar en cinco rutas variadas.

Pequeñas ciudades históricas

En tren a los lugares más hermosos de Austria en los Alpes

Quien viaje en tren de este a oeste por el país, descubrirá desde Viena hasta Bregenz la diversidad cultural, los paisajes y las especialidades culinarias.

Viajes en tren inspiradores

Descubrir las regiones y ciudades de Austria

Más experiencias

