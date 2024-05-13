Conocida como “carretera para amantes del placer”, ofrece vistas de montañas y lagos.

La Silvretta-Hochalpenstraße es una de las carreteras panorámicas más impresionantes de los Alpes. Con 34 curvas, la carretera de peaje de 22,3 kilómetros serpentea desde Partenen en Montafon, pasando por Bielerhöhe a 2.032 metros de altura, hasta Galtür en el valle de Paznaun — con vistas a picos glaciares, laderas verdes y los lagos Vermunt y Silvretta de azul profundo.

Esta obra maestra de la ingeniería alpina nació durante la construcción de una central eléctrica. A partir de 1925 se establecieron las primeras vías de transporte, y en 1954 se inauguró la conexión continua, trazada espectacularmente por terreno escarpado. Hoy, la carretera combina historia técnica, paisaje natural y placer de conducción.

Ya sea en coche, moto, bicicleta o a pie, la Silvretta-Hochalpenstraße es una experiencia inolvidable.