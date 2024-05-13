Two motorcycles on a winding mountain road in the Alps with snow-capped peaks in the background.
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Carretera de alta montaña Silvretta
Curva tras curva hacia la felicidad en la cima

Conocida como “carretera para amantes del placer”, ofrece vistas de montañas y lagos.

La Silvretta-Hochalpenstraße es una de las carreteras panorámicas más impresionantes de los Alpes. Con 34 curvas, la carretera de peaje de 22,3 kilómetros serpentea desde Partenen en Montafon, pasando por Bielerhöhe a 2.032 metros de altura, hasta Galtür en el valle de Paznaun — con vistas a picos glaciares, laderas verdes y los lagos Vermunt y Silvretta de azul profundo.

Esta obra maestra de la ingeniería alpina nació durante la construcción de una central eléctrica. A partir de 1925 se establecieron las primeras vías de transporte, y en 1954 se inauguró la conexión continua, trazada espectacularmente por terreno escarpado. Hoy, la carretera combina historia técnica, paisaje natural y placer de conducción.

Ya sea en coche, moto, bicicleta o a pie, la Silvretta-Hochalpenstraße es una experiencia inolvidable.

Datos
Punto más alto:2.032 m
Longitud total:22,3 km
Número de curvas:34
Pendiente:10 % hasta un máximo de 12 %, en las curvas aproximadamente 5 %
Trayecto
Precios
Llegada con el coche
Llegada "ecológica" en tren

Importante: ¡Por favor, tened en cuenta los horarios de apertura y el cierre invernal!

Consejo: Entre las curvas 22 y 23 encontraréis el mejor lugar para hacer fotos y vídeos de la carretera alpina.

Aviso importante: ¡La carretera de alta montaña Silvretta permanecerá cerrada hasta 2030 debido a los desprendimientos de rocas y a las importantes obras de remodelación resultantes!

Como alternativa, el teleférico Vermuntbahn estará en funcionamiento durante el verano y permitirá la conexión con Bielerhöhe desde el lado de Vorarlberg. Por favor, tened en cuenta la información adicional sobre el cierre.

Actividades deportivas en la Silvretta-Bielerhöhe

Destino de excursión: Bielerhöhe

La Bielerhöhe marca el punto más alto de la carretera alpina de Silvretta, y al mismo tiempo ofrece un mirador privilegiado en pleno corazón de los Alpes. Situada entre Montafon y el valle de Paznaun, desde aquí se disfruta de una vista impresionante del lago Silvrettasee, de color turquesa, enmarcado por un majestuoso paisaje glaciar. Alrededor parten senderos panorámicos, rutas alpinas y tranquilos paseos a lo largo del lago. En los días de verano, se respira una naturaleza serena: un lugar que invita a la contemplación y al descanso, sin necesidad de grandes palabras.

Bielerhöhe

Hacer una parada gastronómica en la Silvretta

Refugio Wiesbadener

Refugio Saarbrücker

Resumen de los refugios en la Silvretta

Preguntas y respuestas

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La carretera alpina de Silvretta cruza el macizo de Silvretta y conecta dos estados federados de Austria: va desde Partenen, en el Montafon (Vorarlberg), pasando por la Bielerhöhe, hasta Galtür, en el valle de Paznaun (Tirol).

Resumen del recorrido:

  • Punto de partida: Partenen (1.051 m), Montafon, Vorarlberg

  • Punto más alto: Bielerhöhe (2.032 m), con vistas al Silvrettasee y al Piz Buin

  • Punto final: Galtür (1.584 m), Paznauntal, Tirol

Sí, la carretera alpina de Silvretta es una carretera de peaje.

Está gestionada por Illwerke VKW y es de pago para coches, motocicletas, autocaravanas y autobuses. El peaje se cobra en la estación de peaje de Partenen (Vorarlberg) o en la de Galtür (Tirol), según el lado por el que se acceda. Este peaje contribuye al mantenimiento de esta espectacular carretera de alta montaña.

  • Para ciclistas y peatones, el acceso es gratuito.

  • No se requiere viñeta de autopista austríaca (ASFINAG), ya que se trata de una carretera privada independiente.

  • Las tarifas del peaje varían según el tipo de vehículo – los precios actualizados pueden consultarse en línea.

Precios del peaje

Sí, la ruta circular del Silvrettasee dura aproximadamente dos horas y tiene una longitud de 6,3 kilómetros. El recorrido ofrece una experiencia glaciar sin necesidad de crampones. Desde allí se puede admirar el Piz Buin con sus glaciares. Desde la Bielerhöhe, el camino pasa junto a riachuelos de montaña burbujeantes y obras de arte, y ofrece vistas espectaculares desde la presa.

Camino circular del Silvrettasee

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