Carretera de alta montaña Silvretta
Curva tras curva hacia la felicidad en la cima
Introduction
La Silvretta-Hochalpenstraße es una de las carreteras panorámicas más impresionantes de los Alpes. Con 34 curvas, la carretera de peaje de 22,3 kilómetros serpentea desde Partenen en Montafon, pasando por Bielerhöhe a 2.032 metros de altura, hasta Galtür en el valle de Paznaun — con vistas a picos glaciares, laderas verdes y los lagos Vermunt y Silvretta de azul profundo.
Esta obra maestra de la ingeniería alpina nació durante la construcción de una central eléctrica. A partir de 1925 se establecieron las primeras vías de transporte, y en 1954 se inauguró la conexión continua, trazada espectacularmente por terreno escarpado. Hoy, la carretera combina historia técnica, paisaje natural y placer de conducción.
Ya sea en coche, moto, bicicleta o a pie, la Silvretta-Hochalpenstraße es una experiencia inolvidable.
Consejo: Entre las curvas 22 y 23 encontraréis el mejor lugar para hacer fotos y vídeos de la carretera alpina.
Aviso importante: ¡La carretera de alta montaña Silvretta permanecerá cerrada hasta 2030 debido a los desprendimientos de rocas y a las importantes obras de remodelación resultantes!
Como alternativa, el teleférico Vermuntbahn estará en funcionamiento durante el verano y permitirá la conexión con Bielerhöhe desde el lado de Vorarlberg. Por favor, tened en cuenta la información adicional sobre el cierre.
Destino de excursión: Bielerhöhe
La Bielerhöhe marca el punto más alto de la carretera alpina de Silvretta, y al mismo tiempo ofrece un mirador privilegiado en pleno corazón de los Alpes. Situada entre Montafon y el valle de Paznaun, desde aquí se disfruta de una vista impresionante del lago Silvrettasee, de color turquesa, enmarcado por un majestuoso paisaje glaciar. Alrededor parten senderos panorámicos, rutas alpinas y tranquilos paseos a lo largo del lago. En los días de verano, se respira una naturaleza serena: un lugar que invita a la contemplación y al descanso, sin necesidad de grandes palabras.