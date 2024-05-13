Schloss Ort castle on an island in Lake Traunsee, sailboats, mountain panorama in background, Gmunden
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Rutas por las pequeñas ciudades históricas de Austria

En Austria hay muchas ciudades, pero las pequeñas ciudades son algo especial. No es de extrañar, después de todo, que estas ciudades centenarias se mantengan con esmero.

Si prefieres un ritmo más tranquilo, descubre las pequeñas ciudades históricas de Austria, auténticas joyas repartidas por todo el país. Lugares como Bludenz en Vorarlberg, Bad Ischl en Alta Austria y Hallein en SalzburgerLand te ofrecen historia, hospitalidad y un toque romántico.

Explora los secretos de estas ciudades a través de cinco rutas seleccionadas que te llevarán desde las pintorescas callejuelas de Schärding hasta la histórica plaza de Steyr, uno de los conjuntos urbanos mejor conservados. Baden, conocida por su arquitectura Biedermeier, también te invita a un recorrido encantador.

Estas ciudades combinan un aire romántico con una vibrante vida cultural. Desde festividades tradicionales hasta proyectos artísticos contemporáneos, el pasado y el presente se entrelazan aquí. Un lugar perfecto para disfrutar con calma y saborear lo único de cada momento.

Información rápida Pequeñas ciudades históricas
Número de ciudades:17
Estados federados:6
Rutas:5
Criterios:Edificios catalogados, carta municipal y máx. 45.000 habitantes
Mejor época para visitar
Spring, Summer y Autumn
Ideal para
Solo Traveler, Couples y Friends

Pequeñas ciudades históricas desde todas las perspectivas

5 itinerarios por las Pequeñas Ciudades Históricas

Bludenz - Radstadt - Wolfsberg - Mittersill

Esta ruta es perfecta para los turistas urbanos que disfrutan viajando por la montaña. Aquí se pueden combinar perfectamente las excursiones con las experiencias urbanas.

Itinerario nº 1

Braunau - Steyr - Gmunden - Bad Ischl

El viaje comienza en Braunau am Inn, continúa hacia Gmunden am Traunsee, pasa por la ciudad milenaria de Steyr y termina en la ciudad imperial de Bad Ischl.

Itinerario nº 2

Baden - Freistadt - Schärding - Hallein

Vino, cerveza, albóndigas o sal: estas cuatro ciudades son conocidas por su excelente gastronomía, pero también por sus impresionantes jardines y parques.

Itinerario nº 3

Judenburg - Fürstenfeld

En las tres ciudades comerciales medievales aún se percibe el ajetreo y el bullicio del comercio en las plazas del mercado.

Itinerario nº 4

Bad Radkersburg - Hartberg - Baden-Hainburg

Aguas termales, maravillosos jardines y tesoros de arte arquitectónico se dan cita en esta ruta por la montañosa Estiria Oriental y la Baja Austria.

Itinerario nº 5

17 Pequeños cascos históricos de Austria

Bad Ischl

Bad Radkersburg

Baden cerca de Viena

Bludenz

Braunau am Inn

Freistadt

Fürstenfeld

Gmunden

A orillas del lago Traunsee: una pintoresca ciudad con una rica tradición cerámica y el impresionante castillo de Ort, un lugar lleno de encanto e historia.

Gmunden

Hainburg

Entre murallas, ruinas de castillos y callejones medievales: un paseo a través de siglos, con vistas desde el Schlossberg al Danubio, la historia y la naturaleza.

Hainburg

Hallein

Ciudad salada con historia: museo celta y minas de sal en el Dürrnberg, cerca de Salzburgo - un lugar que combina pasado y experiencia.

Hallein

Hartberg

Ambiente medieval en Estiria oriental: la muralla circular y la torre de la ciudad cuentan la historia de una encantadora ciudad histórica.

Hartberg

Judenburg

La torre histórica de la ciudad se une a la alta tecnología: uno de los planetarios más modernos de Europa.

Judenburg

Radstadt

El encanto medieval de Pongau: el punto de partida perfecto para caminatas y excursiones de esquí en el impresionante Radstädter Tauern.

Radstadt

Schärding

Joya barroca en el Inn: las casas de colores pastel y la plaza Silberzeile hacen de esta ciudad una experiencia arquitectónica especial.

Schärding

Steyr

Ciudad medieval en la Ruta del Hierro: aquí se unen el encanto histórico y la tradición navideña.

Steyr

Wolfsberg

Wolfsberg, en Lavanttal: románticos castillos y animadas fiestas hacen de esta capital de distrito una experiencia especial.

Wolfsberg
16 pequeñas ciudades históricas de un vistazo

Pequeñas ciudades, grandes experiencias

Rutas en bicicleta

Recorre las Pequeñas Ciudades Históricas de Austria en bicicleta: paisajes, cultura y ciudades como Steyr y Schärding te esperan.

Rutas en bicicleta

Eventos

Vive la cultura y tradición en las Pequeñas Ciudades Históricas: desde las Jornadas Imperiales hasta el Festival de Comida Callejera.

Eventos

Rutas en moto

Recorre en moto 15 rutas por las ciudades históricas de Austria: paisajes, cultura y hoteles especiales para motociclistas te brindan una experiencia única.

Austria Classic Tour

Preguntas frecuentes

Solo las ciudades austriacas con edificios o barrios históricos protegidos, una carta municipal y hasta 45,000 habitantes pueden formar parte de las "Pequeñas Ciudades Históricas". El objetivo de esta asociación es dar a conocer estos encantadores destinos a los turistas.

En Austria, hay 16 ciudades con la designación de "Pequeña Ciudad Histórica", distribuidas por seis estados federados:

  • Carintia: Wolfsberg

  • Baja Austria: Baden

  • Alta Austria: Bad Ischl, Braunau, Freistadt, Gmunden, Schärding, Steyr

  • SalzburgerLand: Hallein, Radstadt

  • Estiria: Bruck an der Mur, Bad Radkersburg, Fürstenfeld, Hartberg, Judenburg

Gmunden se encuentra en el lago Traunsee.
Estas 15 ciudades están situadas en ríos:

Carintia

  • Wolfsberg (Lavant)

Baja Austria

  • Baden (Schwechat)

Alta Austria

  • Bad Ischl (Traun)

  • Braunau (Inn)

  • Freistadt (Feldaist, Jaunitz)

  • Schärding (Inn)

  • Steyr (Enns y Steyr)

SalzburgerLand

  • Hallein (Salzach)

  • Radstadt (Enns)

Estiria

  • Bruck an der Mur (Mur)

  • Bad Radkersburg (Mur)

  • Fürstenfeld (Feistritz)

  • Hartberg (Hartberger Safen)

  • Judenburg (Mur)

Vorarlberg

  • Bludenz (Ill, Alfenz, Alvierbach y Schesa)

Consejos para la protección del clima

Sostenibilidad en la ciudad

La protección de monumentos, es decir, la conservación y uso a largo plazo de edificios históricos, no solo preserva recursos, sino que también contribuye a la protección del clima. Mantener estos edificios ahorra materiales de construcción y evita la expansión del suelo por nuevas edificaciones. Así, las Pequeñas Ciudades Históricas juegan un papel valioso en la protección del clima, cuidando especialmente los edificios y monumentos históricos. Además, esta conservación ayuda a preservar la artesanía tradicional.

La sostenibilidad social, por otro lado, se enfoca en la interacción respetuosa y la accesibilidad. La guía de museos inclusivos ofrece una visión general de los museos austriacos que abordan este tema, promoviendo la inclusión en la cultura.

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