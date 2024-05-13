En Austria hay muchas ciudades, pero las pequeñas ciudades son algo especial. No es de extrañar, después de todo, que estas ciudades centenarias se mantengan con esmero.

Si prefieres un ritmo más tranquilo, descubre las pequeñas ciudades históricas de Austria, auténticas joyas repartidas por todo el país. Lugares como Bludenz en Vorarlberg, Bad Ischl en Alta Austria y Hallein en SalzburgerLand te ofrecen historia, hospitalidad y un toque romántico.

Explora los secretos de estas ciudades a través de cinco rutas seleccionadas que te llevarán desde las pintorescas callejuelas de Schärding hasta la histórica plaza de Steyr, uno de los conjuntos urbanos mejor conservados. Baden, conocida por su arquitectura Biedermeier, también te invita a un recorrido encantador.

Estas ciudades combinan un aire romántico con una vibrante vida cultural. Desde festividades tradicionales hasta proyectos artísticos contemporáneos, el pasado y el presente se entrelazan aquí. Un lugar perfecto para disfrutar con calma y saborear lo único de cada momento.