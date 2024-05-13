El Palacio de Schönbrunn combina esplendor imperial, jardines majestuosos y vistas de Viena en una obra maestra de historia e inspiración.

El Origen de Schönbrunn: De Pabellón de Caza a Palacio Imperial

Schönbrunn tiene raíces que se remontan al siglo XIV, cuando era conocido como "Katterburg". En 1569, el emperador Maximiliano II lo adquirió con casa, establos y jardines, integrándolo en la historia de los Habsburgo. Según la leyenda, en 1612, el emperador Matías descubrió un manantial durante una cacería y exclamó: "¡Qué fuente tan bonita!" Así nació el nombre Schönbrunn. Originalmente fue un pabellón de caza y retiro, pero con el tiempo se transformó en una majestuosa residencia.

Visiones Barrocas y el Esplendor de María Teresa

Tras ser dañado durante el asedio turco de 1683, Leopoldo I encargó al arquitecto Johann Bernhard Fischer von Erlach construir una residencia que rivalizara con Versalles. Aunque la ambiciosa visión no se concretó por problemas financieros, bajo María Teresa en 1743 el palacio alcanzó su apogeo. Nicolaus Pacassi rediseñó las habitaciones en estilo rococó, ideales para las celebraciones cortesanas y asuntos de Estado.

Un Complejo Impresionante

Schönbrunn no es solo un palacio; es una obra de arte integral. Los jardines barrocos incluyen la icónica Glorieta, la Fuente de Neptuno y las ruinas romanas, que añaden un aire majestuoso. La Casa de las Palmeras alberga plantas exóticas, mientras que el zoológico de Schönbrunn, fundado en 1752, es el más antiguo del mundo y combina arquitectura barroca con modernas instalaciones para animales.

Escenario de Historia

Más allá de ser la residencia de los Habsburgo, Schönbrunn fue testigo de momentos clave. Aquí se celebró el Congreso de Viena en 1814/15, y Francisco José I, uno de sus más ilustres habitantes, recibió a figuras como Napoleón III. Los salones del palacio conservan el aura de poder, diplomacia y la vida diaria imperial.

Schönbrunn Hoy

Tras la caída de la monarquía en 1918, el palacio abrió sus puertas al público y se convirtió en un museo. Desde 1996, Schönbrunn forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los conjuntos barrocos más destacados de Europa. Su mezcla de historia, arte y naturaleza lo convierte en un destino imprescindible.