Christkindl market in front of Schönbrunn Palace at night, illuminated Christmas tree, yellow star decorations, Vienna.
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Palacio de Schönbrunn
Un lugar que da vida a la historia

El Palacio de Schönbrunn combina esplendor imperial, jardines majestuosos y vistas de Viena en una obra maestra de historia e inspiración.

El Origen de Schönbrunn: De Pabellón de Caza a Palacio Imperial

Schönbrunn tiene raíces que se remontan al siglo XIV, cuando era conocido como "Katterburg". En 1569, el emperador Maximiliano II lo adquirió con casa, establos y jardines, integrándolo en la historia de los Habsburgo. Según la leyenda, en 1612, el emperador Matías descubrió un manantial durante una cacería y exclamó: "¡Qué fuente tan bonita!" Así nació el nombre Schönbrunn. Originalmente fue un pabellón de caza y retiro, pero con el tiempo se transformó en una majestuosa residencia.

Visiones Barrocas y el Esplendor de María Teresa

Tras ser dañado durante el asedio turco de 1683, Leopoldo I encargó al arquitecto Johann Bernhard Fischer von Erlach construir una residencia que rivalizara con Versalles. Aunque la ambiciosa visión no se concretó por problemas financieros, bajo María Teresa en 1743 el palacio alcanzó su apogeo. Nicolaus Pacassi rediseñó las habitaciones en estilo rococó, ideales para las celebraciones cortesanas y asuntos de Estado.

Un Complejo Impresionante

Schönbrunn no es solo un palacio; es una obra de arte integral. Los jardines barrocos incluyen la icónica Glorieta, la Fuente de Neptuno y las ruinas romanas, que añaden un aire majestuoso. La Casa de las Palmeras alberga plantas exóticas, mientras que el zoológico de Schönbrunn, fundado en 1752, es el más antiguo del mundo y combina arquitectura barroca con modernas instalaciones para animales.

Escenario de Historia

Más allá de ser la residencia de los Habsburgo, Schönbrunn fue testigo de momentos clave. Aquí se celebró el Congreso de Viena en 1814/15, y Francisco José I, uno de sus más ilustres habitantes, recibió a figuras como Napoleón III. Los salones del palacio conservan el aura de poder, diplomacia y la vida diaria imperial.

Schönbrunn Hoy

Tras la caída de la monarquía en 1918, el palacio abrió sus puertas al público y se convirtió en un museo. Desde 1996, Schönbrunn forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO y es uno de los conjuntos barrocos más destacados de Europa. Su mezcla de historia, arte y naturaleza lo convierte en un destino imprescindible.

Datos sobre el Palacio de Schönbrunn
Localización:13. Distrito de Viena
Nombre: Palacio de Schönbrunn:primera mención documentada en 1642 como Schönbrunn
Tamaño del palacio de Schönbrunn:aprox. 52.000 m² (con dependencias)
Tamaño del parque del palacioaprox. 120 hectáreas
Estilo arquitectónico:Barroco y rococó
Mandado construir por:Emperador Leopoldo I y María Teresa
Arquitectos:Johann Bernhard Fischer von Erlach, Nicolaus Pacassi y Johann Aman
Periodo de construcción:1638-1643; nuevo edificio 1696-1701; ampliaciones 1743-1749, 1775-1780
Acontecimientos especialesMercados de Navidad, de Pascua, concierto nocturno de verano, conciertos en palacios
Visita guiada
Entrada
Billete
Plano del recinto
Horario de apertura

Desde hace más de 250 años, Schönbrunn alberga el arte del Teatro de marionetas en Schönbrunn se mantiene viva una tradición que se remonta a María Teresa. Lo que antaño se representaba para la corte imperial, hoy deleita a un público internacional con un repertorio que abarca desde óperas y opereta hasta musicales y cuentos de hadas.

El Palacio de Schönbrunn desde todas las perspectivas

Experimenta la elegancia imperial

El castillo

El Palacio de Schönbrunn cautiva con sus impresionantes salas que narran la historia de los Habsburgo. Desde la Gran Galería con frescos en el techo hasta el elegante Salón Rojo, cada habitación refleja el esplendor imperial. El dormitorio de Francisco José, con su estilo sencillo, y el salón personal de Isabel, decorado con retratos de sus hijos, muestran el lado más íntimo de la monarquía.

Con 45 salas abiertas al público y diversas visitas guiadas, Schönbrunn ofrece opciones para todos los gustos. El Grand Tour brinda una visión completa de la Beletage y los apartamentos de Francisco José e Isabel. Si prefieres algo más breve, el Tour Imperial se centra en los salones de recepción y los apartamentos privados, mientras que los Apartamentos de Estado permiten descubrir las estancias representativas de la época de María Teresa en solo 25 minutos.

Para una experiencia más profunda, puedes elegir el Tour de María Teresa, que incluye el impresionante Salón Bergl. Las familias y niños disfrutarán de una forma interactiva de conocer la vida de los niños imperiales en el Museo Infantil, y la visita a las hierbas silvestres de Schönbrunn combina naturaleza e historia en el parque del palacio. Una atracción única es la posibilidad de experimentar una realidad virtual, que te permite viajar en el tiempo y vivir de cerca la historia del palacio.

HabitacionesVisitas guiadas

Diversidad dentro y fuera de Schönbrunn

Museo infantil

Los niños se sumergen en el pasado con trajes, juguetes y comida históricos.

Museo infantil

Museo de Carruajes Imperiales

El antiguo picadero de invierno exhibe la flota de carruajes imperiales y un vestido ceremonial de la emperatriz Sisi.

Carruaje imperial

Capilla del castillo

En la capilla, el emperador José II e Isabel de Parma se casaron. Hoy en día, se celebran oficios religiosos los domingos, manteniendo viva la tradición.

Capilla del castillo

Invernadero

La galería de 189 metros de largo se construyó como invernadero de cítricos. Hoy se celebran conciertos todos los días.

Invernadero
Esplendor en piedra y agua

Fuente de Schönbrunn

Una fuente que da nombre: Schöner Brunnen

El nombre de Schönbrunn proviene probablemente de una anécdota: se dice que el emperador Matías descubrió una fuente durante una cacería en el siglo XVII y exclamó: "¡Qué fuente más bonita!"

Un toque de Egipto: la fuente del obelisco

En 1777, se erige la fuente del obelisco, inspirada en el estilo egipcio, aunque los jeroglíficos representados en ella son puramente imaginarios.

Un regalo de los dioses del mar: la Fuente de Neptuno

Iniciada en 1776, la Fuente de Neptuno adorna el gran parterre del parque, con figuras que representan a Neptuno y Tetis acompañados de su séquito.

Paseo por el parque del palacio
La gloria de antaño

Gloriette

La Glorieta, situada majestuosamente en la colina de Schönbrunn, es el punto focal del recinto, completando la perfecta armonía entre el palacio y el parque. Inicialmente, todo el complejo debía erigirse sobre la colina. Construida en 1775 como una arcada abierta, la Glorieta conmemora la victoria de Austria sobre Prusia en la batalla de Kolin en 1757. Sus trofeos y símbolos de poder imperial reflejan tanto las ambiciones de los Habsburgo como la visión creativa de María Teresa.

Desde la Glorieta, la vista de Viena es espectacular, un detalle que sigue cautivando a los visitantes. María Teresa diseñó la parte central acristalada como un salón de banquetes, destinado a celebraciones de gran prestigio. Hoy en día, el ferrocarril panorámico te lleva hasta la cima de la colina, donde puedes disfrutar de las impresionantes vistas mientras tomas un café y un pastel en un entorno histórico.

GlorietteCafé Gloriette

Baños de Schönbrunn

Los baños combinan relajación y lujo imperial: una piscina al aire libre moderna en un entorno histórico, ideal para hacer deporte, descansar y disfrutar del verano.

Baños de Schönbrunn

Laberinto

En el laberinto del parque, cada camino es una aventura llena de sorpresas para grandes y pequeños.

Laberinto

Casa de las palmeras

Una obra maestra de 28 metros, construida en 1882, que alberga plantas exóticas en tres zonas climáticas.

Casa de las palmeras

Gran Parterre

El Gran Parterre de Schönbrunn destaca por su simetría, parterres barrocos y estatuas imponentes, una obra maestra del diseño de jardines imperiales.

Gran Parterre
Vivir la naturaleza de cerca

Zoo de Schönbrunn

La mayor atracción de los jardines de Schönbrunn es su zoo, el más antiguo del mundo. Fundado en 1752 por Francisco I Esteban, esposo de María Teresa, comenzó como una menagerie real, incluso con un laboratorio alquímico bajo su pabellón. Hoy, el zoo encanta con su diversa fauna, desde leones y tigres hasta pandas y elefantes, y se dedica a la investigación y conservación de especies en peligro de extinción.

Zoo de Schönbrunn

Concierto Nocturno de Verano de la Orquesta Filarmónica

Cada verano, en el corazón del parque barroco de Schönbrunn, entre el palacio y la Glorieta, la Orquesta Filarmónica de Viena ofrece su Concierto Nocturno de Verano. Este evento, que tiene lugar en un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina la majestuosidad del palacio con la magia de la música clásica. El concierto, de entrada gratuita, se transmite internacionalmente, brindando una experiencia única para todos los amantes de la música.

Concierto Nocturno de Verano
De clásicos a strudel de manzana

Delicias culinarias en Schönbrunn

Los cafés y restaurantes de Schönbrunn te invitan a disfrutar de delicias culinarias en un entorno imperial. Ya sea en el parque o cerca de los monumentos históricos, estos lugares combinan la tradición vienesa con la hospitalidad moderna. No te pierdas el espectáculo del strudel de manzana en el Café Gerstner, donde podrás ver el arte de prepararlo y degustarlo recién hecho.

También encontrarás platos ligeros, clásicos vieneses y repostería en los restaurantes cercanos, ideales para relajarte después de un paseo por el parque o una visita al zoo, mientras disfrutas del ambiente único de Schönbrunn.

Cafés y restaurantesEspectáculo del pastelero de la corte

Dormir en el palacio

Gran Suite del Palacio de Schönbrunn

Es difícil de creer, pero puede pasar la noche en la suite de 167 metros cuadrados de la famosa residencia y vivir de cerca la magia de la elegancia imperial.

Gran Suite

Schönbrunn no sólo merece una visita en verano

Mercado de Navidad de Schönbrunn

Mercado de Pascua de Schönbrunn

Preguntas frecuentes

Después de ser destruido durante el asedio turco de 1683, el emperador Leopoldo I encargó al arquitecto Johann Bernhard Fischer von Erlach la construcción de una nueva y prestigiosa residencia para su hijo José I.

Sin embargo, fue bajo el reinado de María Teresa, quien convirtió Schönbrunn en su residencia de verano en 1743, cuando el palacio adquirió su aspecto actual. Las habitaciones fueron diseñadas en estilo rococó por el arquitecto Nicolaus Pacassi.

El palacio de Schönbrunn fue residencia y lugar de trabajo de figuras clave de la dinastía de los Habsburgo:

  • El emperador Francisco José I nació en Schönbrunn en 1830 y pasó allí gran parte de su vida. Durante su reinado de 1848 a 1916, utilizó el palacio como su residencia favorita.

  • La emperatriz Elisabeth (Sisi) también vivió en Schönbrunn como esposa de Francisco José, y sus habitaciones personales reflejan su estilo de vida único.

  • María Teresa, en el siglo XVIII, remodeló el palacio para convertirlo en una majestuosa residencia de verano para los Habsburgo, aunque no residió allí permanentemente.

  • El emperador Carlos I, último monarca de los Habsburgo, firmó su abdicación en Schönbrunn en 1918, marcando el fin de la monarquía.

El Palacio de Schönbrunn está abierto los 365 días del año.

Horarios de apertura

El horario de visita al palacio de Schönbrunn depende de la opción que elijas. Las visitas al Palacio Imperial o al Palacio de María Teresa suelen durar entre 1 y 2 horas.

Si quieres explorar los jardines, la Glorieta o el zoológico, necesitarás más tiempo. Para una experiencia completa, que incluya una visita guiada por el palacio, un paseo por el parque y paradas en lugares destacados como la Casa de las Palmeras o el Laberinto, te recomendamos reservar entre 3 y 4 horas adicionales.

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