Ruta del Vino de Estiria Meridional
Bodegas, viticultores y tabernas de vino
Introduction
La hospitalidad de su gente, los viñedos cuidados, vinos frescos y afrutados, las encantadoras tabernas y el ‘Klapotetz’ —un molino de viento tradicional y símbolo del lugar— crean una atmósfera única que define el ritmo de vida tanto de los lugareños como de los visitantes.
La arquitectura vitivinícola contemporánea se integra armoniosamente con las edificaciones restauradas, destacando la herencia que aún perdura. La forma en que se han cultivado viñedos, huertos, bosques y campos durante generaciones, junto con las tradiciones forjadas en el tiempo, se mantiene viva hasta hoy, casi inalterada.
El hecho de que la ruta del vino recorra también varios kilómetros a lo largo de la frontera con Eslovenia la hace única.
Vistas de la Ruta del Vino en el sur de Estiria
Lo más destacado
Bodega de la familia Kögl
"¡Ya se ven brillar las semillas!" - Pasear por sus viñedos con Tamara Kögl es toda una experiencia. Además, te llevas una ración extra de pasión. Y eso incluso antes de que se sirva el aperitivo en el "Moajörgl", el salón de 300 años de antigüedad, hábilmente restaurado, donde se puede disfrutar de una copa de Sauvignon blanc de cosecha propia.
Para la viticultora es especialmente importante que se pueda saborear la identidad de la región en el vino. "Cada ladera sabe diferente", sonríe. Si no quieres conducir después de saborear los excelentes vinos, puedes alojarte en una de las cuatro habitaciones de viticultor justo al lado de las viñas.
Bodega Lackner Tinnacher
Katharina Tinnacher creció literalmente en la profesión vinícola: su padre, viticultor como el suyo, le regaló cinco viñas cuando era niña. Tuvo que cuidarlas ella sola para darse cuenta de lo que eso significaba. Como recompensa, le permitieron cambiar las uvas por chicles.
Hoy, por supuesto, lo suyo es el vino: con sólo 27 años se hizo cargo de la finca de sus padres y desde entonces la dirige con gran éxito. Desde entonces se ha pasado a la producción sostenible y ecológica. Desde las labores de follaje y la retirada manual de las uvas dañadas hasta el trabajo en bodega, donde ella es "sólo una acompañante, porque la calidad se hace en el viñedo", como ella misma dice.
"Como enólogo, no puedes tener prisa. Un gran vino necesita mucha paciencia"Manfred Tement, Bodega familiar Tement, Ehrenhausen
Del lagar al apartamento
Donde antes vivían los trabajadores del viñedo, hoy encuentran refugio quienes buscan descanso. Los antiguos lagares, bodegas y establos se han transformado en chalés elegantes, con muebles rústicos, modernas lámparas de araña y lavabos de diseño. Grandes ventanales panorámicos ofrecen vistas a los coloridos viñedos, especialmente vibrantes en otoño.
'Un pequeño paraíso', comentan los huéspedes, también por la oferta culinaria: la dulce pereza se disfruta aún más con una nevera bien surtida de tentempiés del viñedo. Y cada mañana, una cesta de desayuno con delicias regionales espera en la puerta.