Es casi imposible cansarse de este paisaje magnífico, con sus viñedos en pendientes pronunciadas y estrechas carreteras serpenteantes.

La hospitalidad de su gente, los viñedos cuidados, vinos frescos y afrutados, las encantadoras tabernas y el ‘Klapotetz’ —un molino de viento tradicional y símbolo del lugar— crean una atmósfera única que define el ritmo de vida tanto de los lugareños como de los visitantes.

La arquitectura vitivinícola contemporánea se integra armoniosamente con las edificaciones restauradas, destacando la herencia que aún perdura. La forma en que se han cultivado viñedos, huertos, bosques y campos durante generaciones, junto con las tradiciones forjadas en el tiempo, se mantiene viva hasta hoy, casi inalterada.