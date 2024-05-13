El sur de Estiria es conocido por sus rutas del vino, bodegas y tabernas vinícolas. He aquí los cinco aspectos más destacados que harán de su viaje una experiencia inolvidable:

Rutas del vino y bodegas: La Ruta del Vino del Sur de Estiria serpentea por las suaves colinas de la región y ofrece impresionantes vistas de los viñedos. Numerosas bodegas y bares de vinos le invitan a degustar los mejores caldos de la región.

Senderismo por el sendero Klapotetz: El Klapotetz, un molino de viento de madera, forma parte de la cultura de la región. El sendero Klapotetzweg combina naturaleza, cultura y diversión. Atraviesa el pintoresco paisaje a lo largo de los viñedos. Numerosas tabernas de vino le esperan por el camino.

Parque Natural del Sur de Estiria: El Parque Natural de Estiria Meridional es una atracción para los amantes de la naturaleza. Suaves colinas, bosques, campos, prados y viñedos caracterizan el paisaje. Senderistas y ciclistas encontrarán aquí una red de senderos bien señalizados.

Delicias culinarias y tabernas de vino: Desde aceite de semillas de calabaza hasta bocadillos de Brettljause y pan recién horneado, acompañados de un vaso de vino de Estiria. Las tabernas de vino ofrecen el lugar perfecto para disfrutar de la cocina local en un ambiente acogedor.