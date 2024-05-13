Aerial view of green vineyard hills with red-tiled roofs and winding road in South Styria.
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Estiria Meridional
Viñedos, rutas del vino y tabernas de vino

El paisaje montañoso, la amabilidad de la gente y el vino caracterizan la región. Descubre las rutas del vino del sur de Estiria a pie o en bicicleta

Degustar una copa de vino junto a una ensalada de pollo crujiente con aceite de semillas de calabaza, mientras se contempla el paisaje de colinas: así es como los gourmets conocen esta región. Los viñedos se suceden entre bosques, huertos y prados, componiendo un escenario único y encantador.

Austria despliega su lado más romántico y alegre en el sur de Estiria, donde se entrelazan de forma encantadora los paisajes naturales y culturales. El mayor atractivo de la región es la Ruta del Vino del Sur de Estiria, verdadera arteria de vida y experiencias. A lo largo del recorrido, se suceden reservas naturales, extensos viñedos y tradicionales tabernas, ofreciendo un mosaico único para los amantes del vino y la naturaleza.

Información rápida sobre Estiria Meridional
Ubicación:40 km al sur de Graz
Rutas del vino: 3
Bodegas: aprox. 285
Tabernas de vino: aprox. 250
Superficie vitícola:con 611 hectáreas, la región vinícola más pequeña de Austria

Uno de los miradores más bellos del sur de Estiria se encuentra en Kitzeck im Sausal, el municipio vinícola más alto de Austria, a 564 metros sobre el nivel del mar.

Estiria Meridional desde todas las perspectivas

Lo más destacado

Ruta del Vino del Sur de Estiria: tras las huellas del vino

Ruta del Vino de Sausal: vista de los viñedos más escarpados

La mesa de la frontera: glamour en la ruta del vino

Picnic en el viñedo

Bodegas y bares de vinos

Actividades en el sur de Estiria

Recetas

Steirischer Backhenderlsalat

El Steirischer Backhenderlsalat es una ensalada de Estiria con pollo empanizado y frito, combinando texturas crujientes y frescura.

Steirischer Backhenderlsalat

Steirisches Backhendl

"Steirisches Backhendl" es un plato tradicional de la cocina austriaca, específicamente de la región de Estiria.

Steirisches Backhendl

Alojamientos únicos

Winzarei: vivir en la bodega Tement

Weingasthof Sabathihof Dillinger: Estancia en la bodega

Loisium Wine & Spa Hotel

Weingartenhotel Harkamp: Fábrica de vinos y espumosos

Protección a través de la utilización

Parque Natural del Sur de Estiria

Entre los paisajes culturales más destacados se encuentran bosques mixtos, campos, prados floridos, huertos y, naturalmente, viñedos. Aunque variados, todos estos entornos comparten una característica común: la calidez y luminosidad propias de la ubicación meridional del parque natural. Esto permite que las 15 comunidades del parque, que abarcan casi 400 km², alberguen una rica biodiversidad de especies animales y vegetales propias de Estiria, adaptadas al clima cálido.

Parque Natural de Estiria Meridional

Preguntas frecuentes

El sur de Estiria es conocido por sus rutas del vino, bodegas y tabernas vinícolas. He aquí los cinco aspectos más destacados que harán de su viaje una experiencia inolvidable:

Rutas del vino y bodegas: La Ruta del Vino del Sur de Estiria serpentea por las suaves colinas de la región y ofrece impresionantes vistas de los viñedos. Numerosas bodegas y bares de vinos le invitan a degustar los mejores caldos de la región.

Senderismo por el sendero Klapotetz: El Klapotetz, un molino de viento de madera, forma parte de la cultura de la región. El sendero Klapotetzweg combina naturaleza, cultura y diversión. Atraviesa el pintoresco paisaje a lo largo de los viñedos. Numerosas tabernas de vino le esperan por el camino.

Parque Natural del Sur de Estiria: El Parque Natural de Estiria Meridional es una atracción para los amantes de la naturaleza. Suaves colinas, bosques, campos, prados y viñedos caracterizan el paisaje. Senderistas y ciclistas encontrarán aquí una red de senderos bien señalizados.

Delicias culinarias y tabernas de vino: Desde aceite de semillas de calabaza hasta bocadillos de Brettljause y pan recién horneado, acompañados de un vaso de vino de Estiria. Las tabernas de vino ofrecen el lugar perfecto para disfrutar de la cocina local en un ambiente acogedor.

Tres rutas del vino serpentean por el sur de Estiria:

Ruta del Vino del Sur de Estiria: Es la más famosa de la región y conduce a través de pintorescos viñedos, pasando por numerosas bodegas y tabernas de vino. La ruta suele comenzar en Ehrenhausen y continúa por Leutschach hasta Kitzeck im Sausal.

Ruta del Vino de Sausal: Esta ruta discurre por los alrededores del pueblo vinícola de Gamlitz, conocido por sus onduladas colinas y sus excelentes vinos. Recorre los pueblos de Gamlitz, Ratsch y sus alrededores.

Ruta del Vino de Schilcher: Esta carretera es famosa por el Schilcher, un vino de color rosado elaborado aquí a partir de la uva Blauer Wildbacher.

El sur de Estiria incluye pueblos vinícolas situados en medio del paisaje montañoso y a lo largo de las rutas del vino. He aquí algunos de los lugares más famosos de la región:

Leutschach an der Weinstraße: Una ciudad central a lo largo de la Ruta del Vino del Sur de Estiria. Leutschach es conocida por sus viñedos, sus tabernas y su proximidad a la frontera eslovena.

Ehrenhausen an der Weinstraße: Un bonito pueblo vinícola que a menudo sirve de punto de partida para las excursiones por la Ruta del Vino de Estiria Meridional.

Gamlitz: Una de las regiones vinícolas más conocidas del sur de Estiria. Gamlitz ofrece numerosas bodegas, una animada tradición vinícola y numerosas actividades de ocio en los alrededores.

Kitzeck im Sausal: El pueblo vinícola más alto de Europa. Kitzeck ofrece una impresionante vista del paisaje montañoso circundante y excelentes vinos.

Sulztal an der Weinstraße: Un pueblo más pequeño que es especialmente apreciado por su encanto tranquilo y su proximidad a bodegas de primera clase.

Straß en Estiria: Otro popular pueblo vinícola, que también es un buen punto de partida para explorar la región.

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