Estiria Meridional
Viñedos, rutas del vino y tabernas de vino
Introduction
Degustar una copa de vino junto a una ensalada de pollo crujiente con aceite de semillas de calabaza, mientras se contempla el paisaje de colinas: así es como los gourmets conocen esta región. Los viñedos se suceden entre bosques, huertos y prados, componiendo un escenario único y encantador.
Austria despliega su lado más romántico y alegre en el sur de Estiria, donde se entrelazan de forma encantadora los paisajes naturales y culturales. El mayor atractivo de la región es la Ruta del Vino del Sur de Estiria, verdadera arteria de vida y experiencias. A lo largo del recorrido, se suceden reservas naturales, extensos viñedos y tradicionales tabernas, ofreciendo un mosaico único para los amantes del vino y la naturaleza.
Uno de los miradores más bellos del sur de Estiria se encuentra en Kitzeck im Sausal, el municipio vinícola más alto de Austria, a 564 metros sobre el nivel del mar.
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Parque Natural del Sur de Estiria
Entre los paisajes culturales más destacados se encuentran bosques mixtos, campos, prados floridos, huertos y, naturalmente, viñedos. Aunque variados, todos estos entornos comparten una característica común: la calidez y luminosidad propias de la ubicación meridional del parque natural. Esto permite que las 15 comunidades del parque, que abarcan casi 400 km², alberguen una rica biodiversidad de especies animales y vegetales propias de Estiria, adaptadas al clima cálido.