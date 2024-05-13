Taller de caramelos
Introduction
El encantador aroma del azúcar hirviendo a fuego lento está omnipresente, anunciando el comienzo de la producción de estos deliciosos dulces. Christian hace oscilar hábilmente la masa viscosa de azúcar sobre el gancho azucarero para incorporar miles de burbujas de aire que hacen que los caramelos realmente crujan al final. La cumbre, sin embargo, es la creación de las pequeñas obras de arte dentro de los motivos de azúcar. Se crean diminutas flores, animales, símbolos o incluso letras.
"Maria y yo hemos aprendido esta técnica artesanal de 150 años de antigüedad", explica Christian Mayer, "para que también podamos producir a mano tipos de dulces olvidados hace tiempo, como los caramelos de seda o las almendras partidas".
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"Lo más importante al crear nuestro Zuckerlwerkstatt era que los visitantes pudieran vernos hacer dulces y sentir nuestra pasión", dice Christian. "El hecho de que nuestros dulces sean tan coloridos se debe a unos 300 extractos de plantas naturales diferentes. El color rojo, por ejemplo, procede de la guinda, el rábano rojo y la zanahoria negra"
"Las cosas se ponen místicas con nuestras gelatinas", sonríe Christian, "aquí trabajamos con una mezcla de hierbas del siglo XVIII, producida especialmente en la Farmacia San Carlos de Viena. Esta llamada arma milagrosa a base de hierbas es una mezcla de aceites esenciales de limón, canela, clavo, romero y eucalipto.
"Los Original Heller Zuckerl, que proceden del catálogo original de Heller de 1898, se encuentran probablemente entre las ediciones más bellas de nuestra gama"Christian Mayer, Pastelero
Oficio tradicional: hacer dulces
Cuando Maria Scholz y Christian Mayer decidieron unirse al gremio de los confiteros, buscaron por todo el mundo a alguien de quien pudieran aprender este antiguo oficio, ya que llevaba 60 años extinguido.
Sin embargo, encontraron lo que buscaban en Austria. En su búsqueda de antiguos confiteros, conocieron, entre otros, a Fritz W. Heller, el último responsable de la legendaria fábrica de dulces Heller de Viena.
Después de muchos años, una fábrica de dulces volvió a establecerse en el corazón de Viena. Christian no dejó al azar la búsqueda de una ubicación adecuada y, desde 2013, el primer bloque de pisos de Austria alberga las creaciones de alta calidad en plena Herrengasse, en el primer distrito de Viena.
ZUCKERLWERKSTATT WIEN
Führichgasse 3
1010 Wien