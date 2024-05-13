Christian y Maria dan forma hábilmente a la masa blanda de azúcar en dulces únicos para sus confiterías de Viena y Salzburgo.

El encantador aroma del azúcar hirviendo a fuego lento está omnipresente, anunciando el comienzo de la producción de estos deliciosos dulces. Christian hace oscilar hábilmente la masa viscosa de azúcar sobre el gancho azucarero para incorporar miles de burbujas de aire que hacen que los caramelos realmente crujan al final. La cumbre, sin embargo, es la creación de las pequeñas obras de arte dentro de los motivos de azúcar. Se crean diminutas flores, animales, símbolos o incluso letras.

"Maria y yo hemos aprendido esta técnica artesanal de 150 años de antigüedad", explica Christian Mayer, "para que también podamos producir a mano tipos de dulces olvidados hace tiempo, como los caramelos de seda o las almendras partidas".