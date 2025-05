Rafting et Canyoning en Autriche

Le rafting et le canyoning sont tous deux des sports d'aventure, mais ils se distinguent par l'environnement et la manière de se déplacer :

Dans le rafting, on descend des rapides en groupe sur un canot pneumatique. L'objectif est de piloter ensemble, en équipe, le bateau à travers des courants généralement sauvages sur des rivières plus larges.

Le canyoning se pratique dans des gorges et des ravins étroits, où l'on se déplace en pratiquant différents sports. En canyoning, on grimpe, on saute, on glisse ou on descend en rappel pour progresser. Il exige une grande forme physique et des techniques telles que la descente en rappel. Le canyoning est donc plus polyvalent en termes de mouvements que le rafting.