Das längste Seitental Tirols ist der richtige Ort für alle, die beeindruckende Naturerlebnisse suchen – und das zu jeder Jahreszeit.

Eine Region, die sowohl im Sommer als auch im Winter verzaubert – das Ötztal . Ein Ort, an dem die Berge eure Grenzen testen und gleichzeitig ein Gefühl von Freiheit schenken. Im Sommer könnt ihr auf über 1.600 Kilometern Wanderwegen und 860 Kilometern Bikerouten in die atemberaubende Natur eintauchen. Die Dreitausender bieten dabei eine Kulisse, die selbst erfahrene Abenteurer:innen staunen lässt. Ob der imposante Stuibenfall oder die Thermalbäder des Aqua Dome – Entspannung und Action gehen hier Hand in Hand.

Und dann, im Winter? Da verwandelt sich das Tal in ein Eldorado für Wintersportfans. Auf den Abhängen der sechs Skigebiete wird der Traum von schneeweißen Abfahrten wahr. Auch abseits der Pisten gibt es viel zu erleben: Langlaufloipen , Winterwanderwege oder eine Wanderung mit Laternen zum Stuibenfall.

Egal ob Sommer oder Winter – das Ötztal überrascht, fordert und belohnt. Bereit für euer nächstes Abenteuer?