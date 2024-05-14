Drei-Stufen-Landwirtschaft

Im Bregenzerwald trägt der Käse den Geschmack der Landschaft in sich. Aus den 15 Talsennereien kommt der berühmte Berg- und Alpkäse – kräftig, würzig und voller Charakter. Jeden Sommer entstehen auf über 60 Sennalpen mehr als 200 Tonnen Alpkäse, und jeder einzelne Käselaibe erzählt vom Rhythmus der Natur.Die Kühe folgen dabei einem jahrhundertealten Wechselspiel: Von Mai bis Oktober grasen sie auf satten Wiesen, wo Kräuter und Gräser das Aroma der Milch prägen. Im Winter fressen sie das luftgetrocknete Heu der Talwiesen – eine Kost, die so schlicht wie unverfälscht ist.

Besonders einzigartig ist die sogenannte Drei-Stufen-Landwirtschaft, die 2011 in die nationale UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Im Frühjahr und Herbst ziehen die Tiere auf die Vorsäße, die auf rund 900 Metern Höhe wie grüne Terrassen über dem Tal liegen. Den Sommer verbringen sie auf den Hochalpen, wo die Luft klar, die Kräuter würzig und die Tage lang sind. So entsteht ein Kreislauf, der nicht nur den Käse prägt, sondern auch das Leben im Bregenzerwald – ein leises Miteinander von Mensch, Tier und Natur.