Randonnée culinaire en Autriche

La « Brettljause » trouve son origine dans les collations traditionnelles des familles paysannes et est servie sur une planche en bois. On y dispose des produits rustiques, souvent faits maison, comme du lard, du jambon, de la saucisse, du fromage, des tartinades, du beurre et du pain, accompagnés de cornichons, tomates et piments. Chaque refuge d’alpage propose ses propres spécialités que l’on retrouve sur la Brettljause.