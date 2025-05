Restez sur les sentiers balisés et évitez de circuler dans les zones interdites. Ainsi, l'écosystème fragile est préservé, les jeunes animaux et les plantes en croissance ne sont pas dérangés.

Sensibiliser et informer : partagez vos connaissances sur le VTT durable. Sensibilisez les autres cyclistes aux pratiques respectueuses de l'environnement. Plus les gens seront conscients de l'importance de la durabilité et de la protection de la nature, plus l'impact positif sur l'environnement et les sentiers sera important.