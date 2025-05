Le bien-être, en toute intimité : spas privés en Autriche

Basse-Autriche Linsberg Asia Private Spa : le bien-être de l’Extrême-Orient

Dans le romantique Private Spa du centre thermal Linsberg Asia à Bad Erlach, les visiteurs font l’expérience de la sérénité à la mode de l’Extrême-Orient. Cette oasis de bien-être intime peut être réservée pour les couples ou des petits groupes jusqu’à six personnes, pour une ou plusieurs heures, ou même pour la journée entière. On y trouve un bain de vapeur, un saunarium, des couleurs douces et des sons apaisants. L’espace privé comprend également une salle de repos à l’abri des regards, ainsi que des douches et vestiaires séparés.