Deuxième jour à Vienne

Matinée

Prenez la ligne U4 et commencez votre journée au château de Schönbrunn, autrefois résidence d’été des Habsbourg et aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La splendeur baroque du palais et de son vaste parc est saisissante. Lors de la visite avec audio-guide, vous plongez dans le quotidien impérial et découvrez comment politique, vie privée et étiquette de cour s’y entremêlaient.

Le parc du château est une attraction à part entière : massifs géométriques, fontaines et sculptures en font un musée à ciel ouvert. Après une agréable promenade jusqu’à la Gloriette, profitez d’une vue sur la ville — l’endroit idéal pour une pause avec des pâtisseries viennoises. À quelques minutes à pied se trouve le plus ancien zoo du monde, fondé à l’origine comme ménagerie impériale et aujourd’hui transformé en installation moderne au charme historique.

À midi, installez-vous dans un Beisl viennois classique, où la cuisine de Vienne se sert sans chichis, ou restez sur le domaine du château et déjeunez au Gasthaus Tirolergarten.

Après-midi

L’après-midi est dédié à la haute culture viennoise : l’Opéra national de Vienne compte parmi les maisons d’opéra les plus prestigieuses au monde — ici, la programmation change chaque jour, avec plus de 50 œuvres d’opéra et de ballet à l’affiche par saison. Si vous ne souhaitez pas assister à une représentation le soir, une visite guidée offre un regard captivant dans les coulisses de ce temple musical.

Poursuivez sur la Ringstraße, somptueuse artère principale de Vienne. Ici, les chefs-d’œuvre architecturaux se succèdent. Le Parlement impressionne par ses colonnes néoclassiques et la statue de Pallas Athéna. L’un des bâtiments les plus remarquables le long de la Ringstraße est l’Hôtel de Ville néogothique, avec sa tour centrale caractéristique et ses cinq petites tours. La tour de l’Hôtel de Ville, haute de 98 m et coiffée de la célèbre statue du Rathausmann, est visible de nombreux quartiers de la ville.

Soir

Vienne sans musique ? Impensable ! Concerts classiques, univers sonores expérimentaux ou tournées internationales : ici, la musique est plus qu’un art, elle fait partie de l’identité. Chaque année, des milliers de représentations ont lieu dans la capitale mondiale de la musique.

Pour le dîner, à vous de choisir : celles et ceux qui veulent se faire choyer optent pour un restaurant gastronomique de classe mondiale. Les grands chefs font preuve d’audace et réinventent la cuisine viennoise. Le restaurant Steirereck compte parmi les meilleurs de Vienne : deux étoiles Michelin, cinq toques Gault&Millau et la 12e place au classement « World’s 50 Best Restaurants ».

Si vous préférez plonger dans le quotidien viennois, terminez la journée par un arrêt à un Würstelstand, ou stand de saucisses. Juste à côté de l’Albertina et de l’Opéra d’État, le Bitzinger Würstelstand fait figure d’institution. Tout le monde s’y retrouve — noctambules comme amateurs d’opéra — un Spritzer à la main. L’endroit idéal pour se mêler aux habitants.