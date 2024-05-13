Vienne en 3 jours : itinéraires et recommandations
Vivez le quotidien des Habsbourg
Plongez dans l’art et la musique de la capitale culturelle Vienne
Savourez la cuisine viennoise unique et les vins de la région
Découvrez l’art de vivre des Viennois
Vienne : l’une des villes les plus agréables à vivre au monde ! La ville allie élégance impériale et esprit moderne et se découvre en trois jours de façon très particulière.
Des édifices fastueux des époques baroque et Gründerzeit marquent le paysage urbain, de la Ringstraße avec l’Opéra d’État, le Parlement et l’Hôtel de Ville jusqu’à la cathédrale Saint-Étienne, emblème dominant le centre. En même temps, la ville vibre dans ses rues animées, ses cafés pleins de charme et sa scène culturelle vivante — un mélange qui fait toute la singularité de Vienne.
Pour remonter le temps, explorez le quotidien des Habsbourg : le château de Schönbrunn et ses salles d’apparat, le Trésor impérial à la Hofburg ou une balade en fiacre dans la vieille ville font revivre l’héritage impérial. Vienne est une ville de musique et d’art — à l’Opéra d’État, au Belvedere ou dans des mises en scène contemporaines au MuseumsQuartier.
La cuisine viennoise ne saurait être oubliée. Dans un Beisl traditionnel ou un Heuriger, le Wiener Schnitzel, le Tafelspitz et le vin local (viennois) ont un goût tout particulier.
Et pour ressentir l’âme de la ville, prenez le temps d’un café, échangez avec les habitants et savourez Vienne.
Premier jour à Vienne
Matinée
Commencez votre découverte au cœur de la vieille ville. La Hofburg, centre politique de l’Empire des Habsbourg pendant des siècles, impressionne encore aujourd’hui par ses salles fastueuses. Dans les Appartements impériaux, vous aurez un aperçu du quotidien de la monarchie. Pour une approche plus personnelle, le musée Sissi dévoile la vie de l’impératrice devenue icône.
Juste à côté, le Trésor impérial conserve les insignes du Saint-Empire romain, tandis que la salle d’apparat de la Bibliothèque nationale autrichienne compte parmi les plus belles bibliothèques baroques d’Europe.
Autre temps fort : l’École espagnole d’équitation. Les Lipizzans y présentent l’art équestre classique au plus haut niveau. À l’entraînement matinal, vous pouvez admirer les célèbres chevaux en action, ou découvrir l’envers du décor lors d’une visite guidée.
En chemin vers la cathédrale Saint-Étienne, faites une halte chez Trzesniewski, célèbre pour ses petits pains garnis — un véritable classique viennois.
Après-midi
La cathédrale Saint-Étienne (Stephansdom) marque le paysage urbain depuis des siècles : son architecture gothique séduit par la richesse de ses ornements et une silhouette immédiatement reconnaissable. Les visites des catacombes offrent un regard sur un monde révolu. Celles et ceux qui veulent embrasser la ville du regard gravissent les 343 marches de la tour sud.
Non loin de là se trouve le Kunsthistorisches Museum, construit à l’origine pour abriter les trésors des Habsbourg. Sa collection est légendaire : des œuvres de Velázquez et Rembrandt jusqu’à la plus grande collection au monde de Bruegel. La Kunstkammer, avec ses objets insolites et d’une grande virtuosité, rappelle combien l’art et le pouvoir ont toujours été étroitement liés à Vienne.
Soir
Aucune visite de Vienne n’est complète sans une soirée dans un Heuriger. Vienne est la seule grande ville au monde à posséder son propre vignoble digne de ce nom — et une vraie expérience Heuriger, c’est bien plus qu’un verre de Grüner Veltliner. Dans une atmosphère conviviale, vous dégustez des vins viennois et des spécialités traditionnelles. Les meilleures adresses se trouvent à Grinzing, Neustift, Stammersdorf ou Jedlersdorf. Vous les reconnaîtrez aux panneaux « Ausg’steckt » et à la branche de sapin au-dessus de la porte.
Si vous avez encore de l’énergie, faites ensuite un détour par l’un des rooftop bars de la ville. De là-haut, vous profitez d’une vue splendide sur la ville et revisitez, autour d’un cocktail, toutes les impressions de la journée.
Deuxième jour à Vienne
Matinée
Prenez la ligne U4 et commencez votre journée au château de Schönbrunn, autrefois résidence d’été des Habsbourg et aujourd’hui classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. La splendeur baroque du palais et de son vaste parc est saisissante. Lors de la visite avec audio-guide, vous plongez dans le quotidien impérial et découvrez comment politique, vie privée et étiquette de cour s’y entremêlaient.
Le parc du château est une attraction à part entière : massifs géométriques, fontaines et sculptures en font un musée à ciel ouvert. Après une agréable promenade jusqu’à la Gloriette, profitez d’une vue sur la ville — l’endroit idéal pour une pause avec des pâtisseries viennoises. À quelques minutes à pied se trouve le plus ancien zoo du monde, fondé à l’origine comme ménagerie impériale et aujourd’hui transformé en installation moderne au charme historique.
À midi, installez-vous dans un Beisl viennois classique, où la cuisine de Vienne se sert sans chichis, ou restez sur le domaine du château et déjeunez au Gasthaus Tirolergarten.
Après-midi
L’après-midi est dédié à la haute culture viennoise : l’Opéra national de Vienne compte parmi les maisons d’opéra les plus prestigieuses au monde — ici, la programmation change chaque jour, avec plus de 50 œuvres d’opéra et de ballet à l’affiche par saison. Si vous ne souhaitez pas assister à une représentation le soir, une visite guidée offre un regard captivant dans les coulisses de ce temple musical.
Poursuivez sur la Ringstraße, somptueuse artère principale de Vienne. Ici, les chefs-d’œuvre architecturaux se succèdent. Le Parlement impressionne par ses colonnes néoclassiques et la statue de Pallas Athéna. L’un des bâtiments les plus remarquables le long de la Ringstraße est l’Hôtel de Ville néogothique, avec sa tour centrale caractéristique et ses cinq petites tours. La tour de l’Hôtel de Ville, haute de 98 m et coiffée de la célèbre statue du Rathausmann, est visible de nombreux quartiers de la ville.
Soir
Vienne sans musique ? Impensable ! Concerts classiques, univers sonores expérimentaux ou tournées internationales : ici, la musique est plus qu’un art, elle fait partie de l’identité. Chaque année, des milliers de représentations ont lieu dans la capitale mondiale de la musique.
Pour le dîner, à vous de choisir : celles et ceux qui veulent se faire choyer optent pour un restaurant gastronomique de classe mondiale. Les grands chefs font preuve d’audace et réinventent la cuisine viennoise. Le restaurant Steirereck compte parmi les meilleurs de Vienne : deux étoiles Michelin, cinq toques Gault&Millau et la 12e place au classement « World’s 50 Best Restaurants ».
Si vous préférez plonger dans le quotidien viennois, terminez la journée par un arrêt à un Würstelstand, ou stand de saucisses. Juste à côté de l’Albertina et de l’Opéra d’État, le Bitzinger Würstelstand fait figure d’institution. Tout le monde s’y retrouve — noctambules comme amateurs d’opéra — un Spritzer à la main. L’endroit idéal pour se mêler aux habitants.
Troisième jour à Vienne
Matinée
La journée commence par une promenade au Naschmarkt, le marché en plein air historique de Vienne. Depuis la Karlsplatz, flânez le long des étals de produits régionaux, d’épices exotiques et de viennoiseries tout juste sorties du four. Ici, habitants et visiteurs se croisent tandis que la ville s’éveille doucement.
À quelques minutes à pied, le MuseumsQuartier ouvre sur l’art et la culture. Les anciennes écuries impériales sont aujourd’hui un centre bouillonnant où l’architecture baroque rencontre l’esthétique contemporaine. Musées, cafés et espaces créatifs en font un lieu de rendez-vous vivant.
Un temps fort en particulier : le Leopold Museum, qui présente l’une des plus importantes collections de l’art moderne autrichien, avec des œuvres d’Egon Schiele, Gustav Klimt, Oskar Kokoschka et Richard Gerstl. Depuis la terrasse panoramique MQ Libelle, la vue sur Vienne est impressionnante — et le meilleur dans tout ça : l’accès est gratuit.
Si vous préférez plonger dans la scène mode viennoise, le centre-ville propose un mélange stimulant d’anciens fournisseurs de la cour royale et de boutiques de créateurs autrichiens désormais reconnus à l’international.
Après-midi
Qu’il s’agisse de détente ou d’inspiration, Vienne offre les deux. Vous cherchez un havre de paix en plein centre ? Une visite dans l’un des beaux parcs du centre-ville en vaut la peine. Plus de 50 % de la surface de la ville est verte. Le Volksgarten, autrefois jardin d’agrément impérial, est aujourd’hui une oasis de calme en plein cœur de la cité. Massifs parfaitement entretenus et coins ombragés s’y prêtent à une courte pause.
Au café, les frontières s’estompent entre quotidien et élégance, tradition et présent. Qu’il s’agisse du classique Café Landtmann, du Hawelka ou du Central, du vénérable Café Demel ou du charmant Kleines Café sur la Franziskanerplatz, chacune de ces adresses raconte un morceau d’histoire viennoise.
Le Vollpension Generationencafé propose un concept singulier : plus de la moitié de l’équipe est composée de seniors qui n’y préparent pas seulement des pâtisseries, mais partagent aussi leurs histoires. Le café allie engagement social et convivialité viennoise — un lieu où café, gâteaux et conversations ont la même importance.
Soir
Pour clore la journée, le Prater vous attend, entre tradition et aventure. Des carrousels nostalgiques aux montagnes russes modernes, le Wurstelprater est un pilier de la culture du divertissement viennoise.
Le grand classique : un tour de Grande Roue. Cet emblème iconique, rendu célèbre par le film « Le Troisième Homme », offre depuis près de 60 mètres de hauteur une vue spectaculaire sur la ville.
Pour une conclusion parfaite, cap sur le restaurant Luftburg, le plus grand restaurant 100 % bio au monde. On y sert des classiques viennois, des plats de saison ainsi que des spécialités végétariennes et véganes — le tout dans un biergarten convivial où l’art de vivre viennois se laisse pleinement sentir.
La préservation des bâtiments historiques est une initiative majeure pour la protection du climat. Pourquoi ?
La protection des monuments peut aider à économiser des ressources : les bâtiments existants sont conservés, évitant ainsi de nouveaux projets de construction sur des espaces verts.
Elle joue aussi un rôle socio-culturel important en contribuant à la sauvegarde des édifices historiques : elle renforce l’identité régionale et enrichit l’offre culturelle.
Nombre de bâtiments historiques ont été érigés avec des matériaux naturels, souvent issus de la région. Lors des restaurations, on s’efforce de recourir à ces matériaux afin de préserver l’authenticité des édifices.
La faune, la flore et leurs habitats peuvent être protégés : sur le plan écologique aussi, la protection des monuments est la voie idéale.