Vignette, GO-Box et péage en Autriche

Pour les camions, les bus et les camping-cars lourds

Tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes de masse maximale techniquement admissible doivent être équipés d'un appareil embarqué appelé GO-Box. Grâce à un signal micro-ondes, le boîtier GO enregistre chaque passage sous un portique de péage. La classe d'émission EURO ou les classes d'émission CO₂, le montant des kilomètres parcourus et le nombre d'essieux du véhicule influencent les tarifs de péage qui peuvent être payés exclusivement par le boîtier GO. Elle est disponible dans de nombreux points de vente. Le péage peut être payé soit à l'avance, soit à terme échu. De plus, les frais peuvent être facturés directement à l'ASFINAG via GO Direkt.