Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire en Autriche. Les enfants de moins de 14 ans et mesurant moins de 150 cm ne peuvent être transportés que dans des sièges pour enfants adaptés. Dans les voitures et les breaks (y compris les « minibus »), un seul enfant par siège peut être transporté, et il doit être correctement attaché en fonction de son âge et de sa taille.