Le Concert du Nouvel An à Vienne

Le Musikverein est mondialement connu pour sa Salle Dorée (Goldener Saal), où le Concert du Nouvel An a lieu chaque 1er janvier.

Ornée de dorures scintillantes, de colonnes corinthiennes et de magnifiques fresques, la Salle Dorée est une œuvre d’art en soi. Elle offre non seulement une esthétique impressionnante, mais également une acoustique exceptionnelle qui sublime chaque note jouée. Assister à un concert dans ce lieu légendaire, et plus encore au Nouvel An, est une expérience inoubliable.