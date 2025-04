En hiver, le romantisme de Vienne flirte avec l'aventure. Entre musées, cafés et patinage, un monde d'expériences inédites vous attend.

« Quand on voyage, on a toujours des histoires à raconter. » À Vienne, c'est plus vrai que jamais !

Même en hiver, les curieux ont mille découvertes à faire. Les lieux historiques, châteaux et musées font revivre des récits passionnants, que toute la famille peut apprécier ensemble. Avec sa richesse artistique et culturelle, la ville séduit même les plus jeunes. Transmettre devient un plaisir, découvrir est exaltant et la curiosité prend vie. L'art est fascinant, surtout quand on peut participer activement : tout devient possible !

Et pour décompresser, profitez de l'ambiance hivernale de la patinoire devant l’hôtel de ville ou lancez-vous dans une partie de curling au MuseumsQuartier.