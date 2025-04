Expériences urbaines vertes en Autriche

Vienne en été : entre nature et douceur de vivre

En été, Vienne dévoile tout son charme entre culture, détente et nature luxuriante. Réputée pour être l’une des villes les plus vertes du monde, elle offre un équilibre parfait entre sites historiques et espaces naturels. Flâner dans le centre-ville permet d’admirer des monuments emblématiques comme la cathédrale Saint-Étienne ou le palais impérial, avant de profiter d’un moment de calme dans l’un des nombreux parcs et jardins de la ville. Le Stadtpark, le Burggarten ou encore les jardins du palais Schönbrunn sont de véritables havres de paix.

Pour un dépaysement total, il suffit de quitter le cœur de la ville et de rejoindre les zones de détente en périphérie. Le Tiergarten Schönbrunn, plus ancien zoo du monde, offre une immersion dans la nature tout en admirant des espèces fascinantes. Le Parc national Donau-Auen, à quelques kilomètres, invite à des balades en forêt ou en canoë, en pleine nature préservée.

Vienne sait aussi vivre à l’heure estivale avec des lieux branchés où l’on profite du soleil. Les rooftop bars, comme le Aurora rooftop ou le Mooons Bar, offrent une vue imprenable sur les toits viennois. Pour une ambiance plus décontractée, direction le Donaukanal, où les strandbars comme le Strandbar Herrmann ou le Neni am Wasser permettent de siroter un cocktail les pieds dans le sable.

Entre patrimoine, verdure et dolce vita, Vienne est la destination idéale pour un été inoubliable !