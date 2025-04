Des cloches, des fleurs, des troupeaux : les Almabtriebe marquent en beauté la fin de l’été dans les montagnes autrichiennes.

Un été sur l’alpage : entre ciel, nature et tradition

Selon les conditions météorologiques, l’été d’alpage autrichien (« Almsommer ») s’étend de juin à octobre. Cette période intense en altitude se clôture de manière festive et spectaculaire : dans de nombreux villages alpins, le retour des troupeaux vers la vallée est célébré avec les fameux Almabtriebe, accompagnés de traditions rurales, de musique, de gastronomie et de défilés hauts en couleur. Ces événements, empreints de gratitude envers la nature, attirent à la fois les locaux et les voyageurs curieux.

Transhumance autrichienne : un rituel ancré dans les saisons

Chaque printemps, les agricultrices et agriculteurs, bergères, bergers et fromagères de montagne entament la montée vers les alpages avec leurs troupeaux. Vaches, moutons, chèvres et chevaux y trouvent un habitat naturel d’exception, fait de prairies verdoyantes et d’herbes alpines riches en nutriments. Ces pâturages d’altitude offrent un fourrage naturel d’une qualité remarquable, qui se reflète dans les produits laitiers de la région, comme les fromages fermiers typiques.