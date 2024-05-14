Biodiversität beschreibt die Vielfalt von Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten. In Österreich gibt es zahlreiche Schutzgebiete und Renaturierungsprojekte.

Biodiversität in Österreich zeigt sich in unterschiedlichen Landschaftsräumen – von Alpen und Wäldern über Moore bis zu Flüssen und Seen. Viele dieser Gebiete bieten Lebensräume für Pflanzen und Tiere und prägen das Landschaftsbild der Regionen.

Nationalparks, Schutzgebiete und Moorlandschaften gehören ebenso dazu wie Almwiesen, Wälder und Gewässer. Beim Wandern und Unterwegssein in Österreich lassen sich diese unterschiedlichen Lebensräume aus nächster Nähe erleben. Jede Region erzählt dabei ihre eigene Geschichte zwischen Bergen, Wasser und Kulturlandschaften.