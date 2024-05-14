Blumenwiese mit Margeriten im Vordergrund, Sonnenstrahlen über einem Alpental mit Bergen im Hintergrund.
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Biodiversität in Österreich
Naturgebiete und Lebensräume für Pflanzen und Tiere

Biodiversität beschreibt die Vielfalt von Lebensräumen, Pflanzen- und Tierarten. In Österreich gibt es zahlreiche Schutzgebiete und Renaturierungsprojekte.

Biodiversität in Österreich zeigt sich in unterschiedlichen Landschaftsräumen – von Alpen und Wäldern über Moore bis zu Flüssen und Seen. Viele dieser Gebiete bieten Lebensräume für Pflanzen und Tiere und prägen das Landschaftsbild der Regionen.

Nationalparks, Schutzgebiete und Moorlandschaften gehören ebenso dazu wie Almwiesen, Wälder und Gewässer. Beim Wandern und Unterwegssein in Österreich lassen sich diese unterschiedlichen Lebensräume aus nächster Nähe erleben. Jede Region erzählt dabei ihre eigene Geschichte zwischen Bergen, Wasser und Kulturlandschaften.

 

Lebensräume, Schutzgebiete und Arten

Regionen in Österreich arbeiten mit unterschiedlichen Ansätzen – darunter Schutzprogramme, Renaturierungsmaßnahmen und Besucher:innenlenkung in ausgewählten Naturgebieten.

Fauna und Flora in Österreich

Fauna: Vielfalt der Tierwelt

Österreich umfasst unterschiedliche Lebensräume – von alpinen Regionen bis zu Steppenlandschaften im Osten. In Wald- und Wiesenregionen leben unter anderem Rehe, Hirsche, Hasen, Fasane, Füchse, Dachse, Marder und Rebhühner. In den Alpen sind Gämsen, Murmeltiere, Adler und Steinböcke anzutreffen.

Der Schilfgürtel rund um den Neusiedler See gilt als bedeutender Lebensraum für zahlreiche Vogelarten wie Reiher, Löffler, Säbelschnäbler und Wildgänse. Flüsse, Seen und Feuchtgebiete bieten außerdem Lebensräume für verschiedene Fisch- und Amphibienarten.

Österreichs Fauna

Flora: Vielfalt der Pflanzenwelt

Österreichs Flora ist mit rund 3.500 verschiedenen Farn- und Blütenpflanzen durch die unterschiedlichen Landschaftsformen und das variierende Klima besonders artenreich. Fast die Hälfte der Gesamtfläche ist von Wäldern bedeckt, vor allem mit Eichen, Buchen und Fichten. In höheren Regionen wachsen Lärchen und Zirben.

Der Nordrand der Alpen ist von Grünland geprägt, während im pannonischen Raum Steppenheiden gedeihen. Typisch für die Alpenflora sind Enzian, Edelweiß und Arnika.

Österreichs Flora

Artenvielfalt am Wasser

Krimmler Wasserfälle

Europas höchste Wasserfälle bieten spezialisierte Lebensräume für Moose, Flechten und Insekten.

Krimmler Wasserfälle

Donau

Die Donau ist ein wichtiger Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten. Ihre Auenwälder, Feuchtgebiete und Ufer bieten Lebensräume für Vögel, Fische und Pflanzen.

Donau

March-Thaya-Auen

Die March-Thaya-Auen sind eine Auenlandschaft am ehemaligen „Eisernen Vorhang“ und Lebensraum für rund 500 gefährdete Tier- und Pflanzenarten.

March-Thaya-Auen

Traunsee-Almtal

Der Traunsee und die umliegenden Feuchtgebiete bieten Lebensräume für seltene Fischarten und Wasservögel.

Traunsee-Almtal

Kärntner Seenlandschaft

Die Region um die Kärntner Seen ist geprägt von Süßwasserökosystemen, in denen verschiedene Fisch- und Vogelarten vorkommen.

Kärntner Seenlandschaft

Vilsalpsee

Der Vilsalpsee liegt in einer alpinen Landschaft mit Schutzgebieten, seltenen Orchideen und Brutplätzen für Alpenschneehühner.

Vilsalpsee

Weissensee

Der Weissensee und seine Uferzonen sind Lebensraum für Fischarten wie Hecht und Reinanke.

Weissensee

Artenvielfalt im Wald und in den Bergen

Hochgebirgsregion Großglockner

Der höchste Berg Österreichs beherbergt eine artenreiche alpine Flora und Fauna, darunter Steinböcke, Schneehühner und viele regionale Arten.

Hochgebirgsregion Großglockner

Das Ötztal

Almwiesen, Wälder und Gletscherzonen bieten Lebensraum für seltene Pflanzen, Steinböcke, Murmeltiere und zahlreiche Vögel.

Ötztal

Das Montafon

Almwiesen, Bergwälder und Hochmoore prägen die Landschaft im Montafon. Dort kommen seltene Pflanzenarten sowie verschiedene Vogelarten vor.

Montafon

Gschmitz

Ein Naturschauplatz in Stubai, bei dem sich dichter Wald und landwirtschaftlich genutzte Wiesen abwechseln. Die ältesten Lärchen sind hier 400 Jahre alt.

Gschmitz

Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal

Das Gebiet, das auch Teil des UNESCO-Weltnaturerbes „Buchenwälder“ ist, bietet alten Waldbestand und seltene Arten wie den Luchs und Schwarzstorch.

Wildnisgebiet

Lechtal in Tirol

Der Lech zählt zu den letzten Wildflusslandschaften Europas. Auwälder und Schotterbänke bieten Lebensräume für verschiedene Tier- und Pflanzenarten.

Lechtal in Tirol

Nationalparks in Österreich

Nationalpark Gesäuse

Typisch für die Bergregion sind ihre zahlreichen Kalksteinformationen sowie verschiedene Tier- und Pflanzenarten, darunter Federnelke und Flussuferläufer.

Nationalpark Gesäuse

Nationalpark Hohe Tauern

Der größte Nationalpark Österreichs ist ein großes Schutzgebiet für alpine Ökosysteme. Hier leben Steinböcke und Bartgeier, hier wachsen viele alpine Pflanzenarten.

Nationalpark Hohe Tauern

Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel

Als Teil eines Steppengebiets beherbergt der Nationalpark zahlreiche Vogelarten, darunter Zugvögel und seltene Brutvögel.

Nationalpark Neusiedler See

Nationalpark Kalkalpen

Hier liegt ein großflächiges Waldgebiet mit 42 Orchideenarten, rund 1.500 Schmetterlingsarten sowie Tierarten wie Steinadler, Luchs und Fischotter.

Nationalpark Kalkalpen

Nationalpark Thayatal

Das Thayatal umfasst Wald- und Flusslandschaften, die Lebensräume für Arten wie Fischotter und Wildkatze bieten.

Nationalpark Thayatal

Nationalpark Donau-Auen

Die Region umfasst eine der letzten größeren Auenlandschaften Europas und bietet Lebensräume für bedrohte Tier- und Pflanzenarten wie die Europäische Sumpfschildkröte.

Nationalpark Donau-Auen

Österreich Lebensräume und Arten

Schutzgebiete in Österreich

Österreich umfasst Nationalparks, Naturparks, Biosphärenparks und weitere Schutzgebiete wie das Wildnisgebiet Dürrenstein-Lassingtal. Dort werden Nutzung, Pflege und Besucher:innenlenkung auf sensible Naturräume abgestimmt. Wegeführungen und Ruhezonen tragen dazu bei, Wälder, Auen und alpine Landschaften als Lebensräume zu erhalten.

Nationalparks und Naturparks

Almwirtschaft

Die österreichische Almwirtschaft prägt seit Jahrhunderten Kulturlandschaften in vielen Regionen. Almen werden landwirtschaftlich genutzt und sind zugleich Lebensräume für unterschiedliche Pflanzen- und Tierarten. Vegetationsflächen auf Almen stehen außerdem im Zusammenhang mit Wasserhaushalt und Bodenbeschaffenheit.

Urlaub auf der Alm

Renaturierung der Wildflusslandschaften

Wildflusslandschaften zählen zu den prägenden Flussräumen Österreichs. Einige Fließgewässer werden durch Renaturierungsmaßnahmen begleitet, um Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten zu erhalten. Ein Beispiel ist die Isel in Tirol: Der Fluss wurde 2015 als Natura-2000-Schutzgebiet ausgewiesen.

Genusswandern am Iseltrail

Moorlandschaften und Feuchtgebiete

MooreMoore gehören zu den Feuchtgebieten Österreichs. Im Rahmen der  Moorstrategie Österreich 2030+ werden Maßnahmen zur Pflege und Wiedervernässung von Moorlandschaften umgesetzt.

Moorstrategie Österreich 2030+
Rücksichtsvoll unterwegs in der Natur

Hinweise für sensible Naturräume

  • Bleibt auf den Wanderwegen und betretet keine sensiblen Lebensräume wie Moore und Feuchtgebiete.

  • Beobachtet Tiere und Pflanzen aus der Distanz und nehmt nichts aus der Natur mit (auch keine Steine).

  • Genießt regionale und saisonale Produkte.

  • Achtet auf euren Müll: Alles, was ihr mitbringt, nehmt wieder mit.

  • Viele Regionen lassen sich mit Bahn, Bus, Rad oder zu Fuß erkunden.

  • Macht mit bei Naturführungen oder Citizen-Science-Projekten, etwa bei Vogel- oder Amphibienbeobachtungen.

  • Respektiert die Verhaltensregeln in Wäldern und an Seen: Kein offenes Feuer außerhalb ausgewiesener Plätze.

Nationalpark-Ranger:innenNachhaltig reisen

FAQs

Österreich umfasst Lebensräume wie Alpen, Wälder, Seen und Moore. Dort leben zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, darunter auch seltene Arten. Nationalparks, Schutzgebiete und regionale Maßnahmen befassen sich mit dem Erhalt von Lebensräumen und Landschaften.

Zu den Maßnahmen zählen Schutzgebiete, Renaturierungsprojekte an Fließgewässern, Pflege von Moorlandschaften sowie unterschiedliche Formen der Landnutzung. Die Biodiversitätsstrategie Österreich 2030+ umfasst unter anderem folgende Bereiche:

  • Schutz und Vernetzung von Lebensräumen

  • Maßnahmen für Fluss- und Moorlandschaften

  • Reduzierung der Flächenversiegelung

  • Rechtliche Rahmenbedingungen

  • Finanzierung von Projekten für Lebensräume und Arten

  • Informations- und Bildungsangebote

  • Wissenschaftliche Grundlagen und Forschung

Viele Verhaltensweisen wirken sich auf Natur- und Kulturräume aus. Die Universität Wien nennt unter anderem folgende Beispiele:

  • bewusster konsumieren und Produkte länger nutzen

  • regionale und saisonale Lebensmittel wählen

  • Wege mit Bahn, Bus oder Fahrrad nutzen

  • Müll vermeiden und wieder mitnehmen

  • Tiere und Pflanzen nur aus der Distanz beobachten

Biodiversität bezeichnet die Vielfalt von Tier- und Pflanzenarten, Lebensräumen und ökologischen Zusammenhängen – ganze 1,74 Millionen Tier-, Pflanzen-, Pilz- und Mikroorganismenarten kennen wir heute auf der Erde.

In Österreich zeigen sich diese unterschiedlichen Lebensräume etwa in Alpenregionen, Wäldern, Flusslandschaften, Mooren und Seen. Nationalparks und weitere Schutzgebiete umfassen Landschaftsräume mit verschiedenen Tier- und Pflanzenarten.

Nationalparks wie der Nationalpark Hohe Tauern, der Nationalpark Donau-Auen oder der Nationalpark Kalkalpen umfassen unterschiedliche Landschafts- und Lebensräume. Auch Naturparks, Biosphärenparks, Moorlandschaften und Almregionen zeigen verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Naturlehrpfade und Ranger-Führungen geben Einblicke in Wälder, Gewässer und Bergregionen.

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