Le climat doux, le paysage protégé du Seewinkel, les vignes, les villages et leurs vieilles fermes : la basse plaine pannonienne est une étonnante facette de l’Autriche.

Le Burgenland

Au Burgenland, les paysages à l’effet apaisant côtoient des scènes culturelles animées. La région séduit avec sa nature authentique et son enracinement profond dans les traditions, sans pour autant paraître archaïque. Les collines, les vignes à perte de vue et les jolis lacs invitent à se détendre et à savourer l’instant présent. Les fêtes traditionnelles et l’hospitalité créent une atmosphère chaleureuse et conviviale. Ici, modernité et tradition forment une parfaite harmonie, ce qui fait du Burgenland une destination attrayante qui ne cesse de surprendre.

La basse plaine pannonienne

Les excellents produits de la région témoignent d’un esprit innovant dans la viticulture et la gastronomie. Dans les auberges rurales et bistrots traditionnels, les hôtes servent des spécialités typiques de la Pannonie. La basse plaine pannonienne bénéficie d’un climat chaud, sec, doux et peu pluvieux.

Le « Pays du soleil »

Les étés très chauds et les quelque 300 jours de soleil par an ont valu au Burgenland le surnom de « Pays du soleil », et les nombreux vignobles et vergers en profitent eux-aussi. La région qui est sans doute la plus célèbre du Burgenland se situe autour du lac de Neusiedl. Le lac de steppe et le parc national sont un lieu de prédilection pour les vacanciers en quête de soleil et un eldorado pour les adeptes de sports aquatiques. Pas moins de 340 espèces d’oiseau y profitent d’un habitat protégé. Par ailleurs, la région fait partie depuis 2001 du patrimoine mondial et naturel de l’UNESCO.