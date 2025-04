L'été dans le sud de l'Autriche : des lacs turquoise pour se baigner, des sentiers pour randonner et faire du vélo, et une vie urbaine et culturelle à savourer.

La Carinthie, le Land le plus méridional d'Autriche, séduit en été par un mélange unique d'ambiance méditerranéenne, de lacs de baignade aux eaux cristallines et de plaisirs culinaires. La région offre d'innombrables sentiers de randonnée et pistes cyclables dans les impressionnantes Alpes, dont les Hohe Tauern avec le Grossglockner. Les lacs de Carinthie, comme le Wörthersee et le Faaker See invitent à la détente, tandis que le parc national des Hohe Tauern et la réserve de biosphère des Nockberge ravissent les amoureux de la nature. Ici, les paysages à couper le souffle côtoient des vacances durables et une joie de vivre insouciante.