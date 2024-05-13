Mühlviertel
Entre granit, nature et traditions brassicoles
Introduction
Un havre de nature et de saveurs au nord du Danube
Situé entre la majestueuse vallée du Danube au sud et les forêts profondes de la Bohême au nord, le Mühlviertel séduit par sa beauté brute et sa douceur paisible. Ce haut plateau granitique, sculpté par le temps, abrite un paysage de collines arrondies, de prairies verdoyantes et de rivières aux eaux vives — la Große et la Kleine Mühl — qui serpentent à travers des gorges mystérieuses.
Patrimoine rural et architecture granitique
Le Mühlviertel vit au rythme de la nature et perpétue un mode de vie enraciné dans l’authenticité. On y découvre de typiques fermes d’altitude, aux murs de granit gris et blanc, construites avec les pierres extraites du sol même sur lequel elles reposent. Ces fermes, appelées Steinbloßhöfe, incarnent l'âme paysanne de la région. Le paysage est ponctué de châteaux imposants, de manoirs baroques et de villages où l’artisanat local — notamment la brasserie — est toujours bien vivant.
Pour les amateurs de découvertes hors des sentiers battus
Ici, pas de tourisme de masse, mais des expériences ancrées dans le réel : une balade à travers les forêts silencieuses, une visite chez un brasseur indépendant, une dégustation de produits fermiers issus de l’agriculture durable. Le Mühlviertel invite à ralentir, à ressentir et à savourer — à son propre rythme.
Entrée gratuite dans environ 350 destinations touristiques dans toute la Basse-Autriche.
Le Mühlviertel sous toutes ses facettes
Les incontournables
Impression sur tissu bleu et tissage du Mühlviertel
Depuis des siècles, l'artisanat est pratiqué avec beaucoup de soin dans le Mühlviertel. Si vous vous intéressez à l'industrie textile du Mühlviertel, ne manquez pas de visiter le Centre textile de Haslach , un site industriel historique abritant un musée ainsi qu'un centre de production et de formation.
Le Mühlviertler Blaudruckest célèbre pour ses tissus en lin teints en bleu dans des cuves, sur lesquels sont ensuite imprimés des motifs. La recette de ce procédé est un secret de la famille Wagner, la seule à perpétuer cette tradition. L'UNESCO a déclaré le Blaudruck patrimoine culturel immatériel.
Hébergements insolites
Artisanat et coutumes
En Autriche, les coutumes et traditions occupent une place essentielle dans la vie culturelle. Transhumance, fêtes folkloriques et artisanat régional racontent l’histoire des régions, de leurs savoir-faire et des communautés qui les font vivre. Ces pratiques transmises de génération en génération invitent à mieux comprendre l’identité autrichienne, entre rituels anciens, gestes artisanaux et moments de partage.
Les fêtes traditionnelles, comme l’installation de l’arbre de mai, les célébrations de Pâques ou les coutumes de Noël, rythment l’année et rassemblent habitants et visiteurs autour d’expériences authentiques. Le patrimoine culturel immatériel met à l’honneur ces traditions vivantes, profondément ancrées dans le quotidien. En les découvrant, les visiteurs s’immergent dans la culture autrichienne et approchent un art de vivre marqué par la convivialité, la transmission et l’attachement aux régions.