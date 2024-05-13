Une région granitique authentique où se mêlent vallées sauvages, fermes d'altitude et savoir-faire artisanal.

Un havre de nature et de saveurs au nord du Danube

Situé entre la majestueuse vallée du Danube au sud et les forêts profondes de la Bohême au nord, le Mühlviertel séduit par sa beauté brute et sa douceur paisible. Ce haut plateau granitique, sculpté par le temps, abrite un paysage de collines arrondies, de prairies verdoyantes et de rivières aux eaux vives — la Große et la Kleine Mühl — qui serpentent à travers des gorges mystérieuses.

Patrimoine rural et architecture granitique

Le Mühlviertel vit au rythme de la nature et perpétue un mode de vie enraciné dans l’authenticité. On y découvre de typiques fermes d’altitude, aux murs de granit gris et blanc, construites avec les pierres extraites du sol même sur lequel elles reposent. Ces fermes, appelées Steinbloßhöfe, incarnent l'âme paysanne de la région. Le paysage est ponctué de châteaux imposants, de manoirs baroques et de villages où l’artisanat local — notamment la brasserie — est toujours bien vivant.

Pour les amateurs de découvertes hors des sentiers battus

Ici, pas de tourisme de masse, mais des expériences ancrées dans le réel : une balade à travers les forêts silencieuses, une visite chez un brasseur indépendant, une dégustation de produits fermiers issus de l’agriculture durable. Le Mühlviertel invite à ralentir, à ressentir et à savourer — à son propre rythme.