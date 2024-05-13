Aerial view of a farm with maize field, pasture with cattle, and winding road in evening light.
  1. Homepage
  2. Reiseziele
  3. Regionen
  4. Mühlviertel

Mühlviertel
Entre granit, nature et traditions brassicoles

Une région granitique authentique où se mêlent vallées sauvages, fermes d'altitude et savoir-faire artisanal.

Un havre de nature et de saveurs au nord du Danube

Situé entre la majestueuse vallée du Danube au sud et les forêts profondes de la Bohême au nord, le Mühlviertel séduit par sa beauté brute et sa douceur paisible. Ce haut plateau granitique, sculpté par le temps, abrite un paysage de collines arrondies, de prairies verdoyantes et de rivières aux eaux vives — la Große et la Kleine Mühl — qui serpentent à travers des gorges mystérieuses.

Patrimoine rural et architecture granitique

Le Mühlviertel vit au rythme de la nature et perpétue un mode de vie enraciné dans l’authenticité. On y découvre de typiques fermes d’altitude, aux murs de granit gris et blanc, construites avec les pierres extraites du sol même sur lequel elles reposent. Ces fermes, appelées Steinbloßhöfe, incarnent l'âme paysanne de la région. Le paysage est ponctué de châteaux imposants, de manoirs baroques et de villages où l’artisanat local — notamment la brasserie — est toujours bien vivant.

Pour les amateurs de découvertes hors des sentiers battus

Ici, pas de tourisme de masse, mais des expériences ancrées dans le réel : une balade à travers les forêts silencieuses, une visite chez un brasseur indépendant, une dégustation de produits fermiers issus de l’agriculture durable. Le Mühlviertel invite à ralentir, à ressentir et à savourer — à son propre rythme.

Mühlviertel en un coup d'œil
Situation :Plateau granitique au nord de la Haute-Autriche
Trésor caché :La route du gothique (Gotikstraße)
Parc naturel :Naturpark Mühlviertel
Point culminant :Plöckenstein (1.379 m)
Lieu d’énergie :Haut-marais de Bayrische Au (Hochmoor Bayrische Au)

Carte Basse-Autriche

Entrée gratuite dans environ 350 destinations touristiques dans toute la Basse-Autriche.

Le Mühlviertel sous toutes ses facettes

Les incontournables

Mühlviertel : balades entre roches et vallons paisibles

Mühlviertel : un art brassicole aux mille saveurs

Freistadt : la célèbre ville médiévale des brasseurs

Château de Clam : forteresse médiévale

Abbaye de Schlägl : spiritualité et bière artisanale

Forêt de Bohême : tourbière mystique et silencieuse

Johannesweg : chemin de pèlerinage de 84 km en 12 étapes

Route gothique : joyaux d’art et d’architecture

Steinbloß : le granit brut, empreinte d’un territoire

Activités dans le Mühlviertel

Artisanat traditionnel

Impression sur tissu bleu et tissage du Mühlviertel

Depuis des siècles, l'artisanat est pratiqué avec beaucoup de soin dans le Mühlviertel. Si vous vous intéressez à l'industrie textile du Mühlviertel, ne manquez pas de visiter le Centre textile de Haslach , un site industriel historique abritant un musée ainsi qu'un centre de production et de formation.

Le Mühlviertler Blaudruckest célèbre pour ses tissus en lin teints en bleu dans des cuves, sur lesquels sont ensuite imprimés des motifs. La recette de ce procédé est un secret de la famille Wagner, la seule à perpétuer cette tradition. L'UNESCO a déclaré le Blaudruck patrimoine culturel immatériel.

Visite guidée Blaudruck Wagner

Hébergements insolites

Hotel Mühltalhof

4*S Wellnesshotel Guglwald

Hotel Aviva

Genießerhotel Bergergut 4*S

Impuls Hotel Freigold

Gesundheitsresort Lebensquell in Bad Zell

Parkhotel Hagenberg

Artisanat et coutumes

En Autriche, les coutumes et traditions occupent une place essentielle dans la vie culturelle. Transhumance, fêtes folkloriques et artisanat régional racontent l’histoire des régions, de leurs savoir-faire et des communautés qui les font vivre. Ces pratiques transmises de génération en génération invitent à mieux comprendre l’identité autrichienne, entre rituels anciens, gestes artisanaux et moments de partage.

Les fêtes traditionnelles, comme l’installation de l’arbre de mai, les célébrations de Pâques ou les coutumes de Noël, rythment l’année et rassemblent habitants et visiteurs autour d’expériences authentiques. Le patrimoine culturel immatériel met à l’honneur ces traditions vivantes, profondément ancrées dans le quotidien. En les découvrant, les visiteurs s’immergent dans la culture autrichienne et approchent un art de vivre marqué par la convivialité, la transmission et l’attachement aux régions.

FAQs

Le Mühlviertel est connu pour sa nature entre plateaux granitiques, prairies et forêts. À noter tout particulièrement :

  • Paysage granitique : la région est caractérisée par le granit et connue pour ses rochers imposants, ses carrières et son architecture typique en pierres apparentes.

  • Randonnée et cyclisme : avec ses nombreux sentiers de randonnée et pistes cyclables, dont le Johannesweg et le parc naturel du Mühlviertel, le Mühlviertel est la région idéale pour les amateurs d'activités de plein air.

  • Culture et histoire : la route gothique et les nombreux monuments historiques rendent le Mühlviertel également attrayant pour les amateurs de culture.

  • Des expériences variées en pleine nature : du Plöckenstein, le plus haut sommet, au haut-marais Bayrische Au, le Mühlviertel offre à la fois détente et aventure dans un cadre naturel magnifique.

  • Traditions, coutumes et culture brassicole : la région est profondément ancrée dans les traditions, comme en témoignent les fêtes locales, l'artisanat et le mode de vie rural authentique. De nombreuses brasseries se sont implantées dans le Mühlviertel.

Il y a beaucoup à découvrir dans le Mühlviertel :

  • Partez en randonnée ou à vélo sur le Johannesweg ou explorez les 200 kilomètres de sentiers de randonnée du parc naturel du Mühlviertel. Le Plöckenstein, qui culmine à 1 379 mètres, offre une vue imprenable.

  • La route gothique mène à des édifices historiques tels que l'église Liebfrauenkirche à Freistadt. Le paysage granitique avec ses constructions caractéristiques en pierres apparentes est particulièrement impressionnant.

  • De nombreuses activités sont proposées aux familles, des parcs d'aventure aux ateliers sur les herbes aromatiques. Ceux qui recherchent le calme trouveront des lieux énergétiques tels que la tourbière haute de Bayrische Au. Le Mühlviertel allie nature, culture et tradition et offre aussi bien des aventures sportives que des expériences relaxantes.

  • Toute la région du Mühlviertel est réputée pour sa forte tradition brassicole et abrite une multitude de brasseries qui accueillent volontiers les visiteurs.

Région de la forêt de Bohême
La forêt de Bohême, en Haute-Autriche, séduit par sa nature et ses nombreuses possibilités de loisirs telles que la randonnée, le vélo et les sports d'hiver. La région offre des endroits paisibles, des vues impressionnantes et de nombreux sites culturels pour se détendre et partir à l'aventure.

Mühlviertler Alm Freistadt
La région offre de nombreuses possibilités de loisirs : visite de châteaux et de palais historiques, parcours de golf et de tir à l'arc, randonnées avec des lamas et des alpagas ou promenades en calèche dans un paysage idyllique.

Les hauts plateaux du Mühlviertel
La région offre un paysage fascinant composé de collines vallonnées, de forêts et d'imposantes formations granitiques. Le Natur.Schau.Platz. allie nature, plaisir, culture et activités : randonnée, vélo, sports d'hiver, cuisine régionale et artisanat authentique.

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche

Abonnez-vous à notre newsletter et recevez des informations exclusives :

  • Conseils pour vos prochaines vacances

  • Découvertes culinaires et recettes autrichiennes

  • Calendrier des événements

  • Offres spéciales pour votre séjour