Weihnachtszeit in Österreich
Traditionen erleben: von Adventskranz bis Christkindlmärkte
Einleitung
Die Tage werden kürzer, der goldene Herbst weicht den ersten Wintertagen und die ersten Rezepte für Weihnachtskekse wie Linzeraugen und Lebkuchen werden ausgetauscht. Viele Menschen in Österreich lieben die Adventszeit ganz besonders und zelebrieren die vier Wochen vor dem Weihnachtsfest auf unterschiedliche Weise.
Advent in Österreich heißt, wenn am Abend Kerzen leuchten und der Duft nach Vanillekipferl die Küche erfüllt. Wenn am Weihnachtsmarkt heißer Punsch die Hände wärmt und gebrannte Mandeln aus der Tüte genascht werden. Wenn Kinder sich 24-mal auf das Öffnen eines Fensters am Adventskalender freuen. Wenn Besinnlichkeit und Stille Platz im Alltag haben dürfen. Wenn Weihnachtsbräuche die Familie zusammenbringen. Advent ist die Freude über verschneite Dächer und das gemeinsame Warten, bis die vierte Kerze am Adventskranz angezündet wird, dann weiß jedes Kind: Weihnachten ist nah.
Österreich und seine Menschen lieben Traditionen, Rituale und Bräuche; sie wurden im Laufe von Jahrhunderten bewahrt und weiterverbreitet. Eines der Geheimnisse, warum sich österreichisches Brauchtum beständig in den Köpfen und Herzen hält, ist wohl dessen Echtheit: nicht kitschig, sondern authentisch; keine künstliche Inszenierung, sondern ein bodenständiges und echtes Feiern steht im Vordergrund. So ist es das ganze Jahr über, und – oder gerade – auch zur Weihnachtszeit.
9 romantische Christkindlmärkte
Typische Rezepte im Advent: Weihnachtskekse und Lebkuchen
Weihnachtstraditionen und -bräuche in Österreich
Advent mit Kultur verbinden
Im Advent treffen in Österreichs Städten Weihnachtsmärkte auf Kultur, Konzerte auf festliche Bräuche und Traditionen auf zeitgenössische Ausstellungen.
Adventsingen
Seit 1946 erfüllt das Salzburger Adventsingen das Festspielhaus: 150 Stimmen, Hirtenkinder und Geschichten – eine Weihnachtstradition voller Klang und Wärme.
Nuss- und Mohnstrudel backen
In der Adventszeit duftet es nach Nuss- und Mohnstrudel: sie werden zu Weihnachten nach Familienrezepten gebacken – ein Adventsbrauch voller Geschichte und Symbolik.
Adventskranzbinden
Vier Kerzen für den Advent – drei violett für Besinnung, eine rosa für Freude und Hoffnung. Wer den Adventskranz bindet, sorgt schon vor Weihnachten für Lichtblicke.
Weihnachtszeit in Kellergassen
Adventszeit in den Kellergassen: Festlich geschmückte Adventfenster, Handwerk, Kulinarik und Märkte verbinden alte Weihnachtstraditionen mit Gemeinschaft.
Barbarazweige schneiden
Am 4. Dezember geschnitten, blühen Barbarazweige (traditionell Zweige von Kirschbäumen) zu Weihnachten auf – ein Adventsbrauch, der Hoffnung und Glück symbolisiert.
Weihnachtskekse backen
Advent ohne Kekse? Unvorstellbar! Vom ersten Burgenländer Kipferl bis zum letzten Husarenkrapferl ist das Backen eine Weihnachtstradition, der kaum jemand widersteht.
Strohsterne basteln
Ob als Baumschmuck oder Fensterdeko: Das Basteln von Strohsternen ist seit dem 17. Jahrhundert eine Weihnachtstradition und erinnert an Krippe und Stern von Bethlehem.
Krampus- und Perchtenlauf
Um den 6. Dezember ziehen Krampusse durch die Straßen, in den Rauhnächten folgen die Perchten: Bräuche, die Dunkelheit vertreiben und Neues begrüßen.
Christkindlmärkte besuchen
Seit dem 13. Jahrhundert prägen Weihnachtsmärkte von November bis Dezember den Advent. Zwischen Handwerk, Kulinarik und Bräuchen wächst die Vorfreude auf Weihnachten.
„Kripperlschauen“
Lebendige Weihnachtstradition: Das Bestaunen von kunstvollen Weihnachtskrippen-Szenen, die in der Adventszeit Gemeinschaft und kulturelles UNESCO Erbe sichtbar machen.
9 Aussichten auf das Wintertreiben in Österreichs StädtenWenn sich Österreichs Landeshauptstädte weihnachtlich schmücken, dann ist es Zeit, sich auf den Weg zu machen: Magische Orte mit Weitblick wecken die Vorfreude auf die Stille Nacht.
Über den Dächern
Der Stadtturm, die Café-Bar 360 Grad und eine Fahrt mit der Nordkettenbahn sind beliebte Treffpunkte, um das winterliche Treiben in Innsbruck von oben zu genießen.
Donau
Wenn es früh dunkel wird, bieten Burgen und Stifte in der Weihnachtszeit Licht, Wärme und den schönsten Blickfang. Tipp: Die Aussicht vom Stift Göttweig auf Krems.
Pfenningberg
Die moderne Stadt Linz an der Donau überrascht mit neun Stadtwanderwegen. Der Wanderweg Nr. 8 beginnt bei der Nibelungenbrücke und führt zum Pfenningberg.
Rund um Berge
Der Kapuziner-, der Mönchs-, der Gais- und der Festungsberg umrahmen Salzburg. Die verschneiten Hausberge, erinnern an mit Zucker bestreute Salzburger Nockerl.
Gloriette bei Schloss Schönbrunn
Wenn am Adventmarkt vor dem Schloss Schönbrunn Hunderte von Lichtern angehen, beobachtet ihr dieses Schauspiel in der Adventszeit am besten von der Gloriette aus.
Schlossberg
Der Schlossberg mit dem Uhrturm ist ein magischer Ort im Winter. Das moderne Kunsthaus, das die Grazer:innen „Friendly Alien“ nennen, strahlt zum Uhrturm hinauf.
Pyramidenkogel
Wenn in der Dämmerung die Lichter angehen, dann wird einem dort oben im Turm ganz warm ums Herz. Orte wie Maria Wörth, Pörtschach und Velden liegen dem Turm zu Füßen.
Pfänder
Ein Gefühl von Freiheit macht sich breit, wenn man mit der Panoramagondel der Pfänderbahn hoch über das winterliche Bregenz und den Bodensee schwebt.
„Stille Nacht! Heilige Nacht!“
Am Weihnachtsabend 1818 in Oberndorf bei Salzburg verbinden Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber erstmals Text und Melodie zu einem Lied: Stille Nacht! Heilige Nacht! Es gab viele Stationen, bevor die Botschaft von Frieden, Hoffnung und Zusammengehörigkeit bis in alle Winkel der Welt getragen wurde:
Joseph Mohr, der den Text bereits 1816 in Mariapfarr verfasste, brachte das Gedicht nach Oberndorf. Dort begegnete er dem Lehrer und Organisten Franz Xaver Gruber aus dem nahen Arnsdorf. Kurz vor Weihnachten komponierte Gruber die Melodie. Am 24. Dezember 1818 sangen beide erstmals das Lied.
Von Oberndorf aus begann die Reise des Liedes: Der Tiroler Orgelbauer Karl Mauracher brachte die Melodie in seine Heimat und machte sie in Fügen im Zillertal bekannt. Dort sangen die Familien Rainer und Strasser das Lied weiter und verbreiteten es bis über die Grenzen hinaus.
Später fand Gruber in Hallein seine musikalische Heimat. Hier wirkte er als Organist und Komponist und stellte 1854 in einer „Authentischen Veranlassung“ klar, dass „Stille Nacht“ von ihm und Mohr stammte.
Joseph Mohr wurde 1792 in Salzburg geboren, wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. In Hochburg-Ach erinnert das Geburtshaus Grubers an die Melodie, die zum Klang der Weihnacht wurde.
Wer heute die Stille-Nacht-Kapelle und das Museum in Oberndorf besucht, spürt die Stimmung, die mit diesem Ort verbunden ist. In Mariapfarr erinnert ein Museum an Mohrs Inspiration, während in Arnsdorf Grubers altes Schulhaus erhalten blieb.