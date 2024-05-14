Ostern verbindet in Österreich lebendige Osterbräuche mit stimmungsvollen Ostermärkten und regionale Osterspezialitäten – zwischen Frühling, Handwerk und Genuss.

Viele sagen, Ostern sei die schönste Zeit des Jahres – sicher ist es die farbenfrohste. Osterbräuche prägen diese Wochen mit Farben, Formen und Handgriffen, die seit Generationen weitergegeben werden: bunt bemalte Eier, erste Frühlingsblumen und liebevoll gebundene Palmbuschen, die am Palmsonntag geweiht werden. Das gemeinsame Basteln und Schmücken schafft Momente voller Lebensfreude, die Generationen zusammenbringen.

Am Ostersonntag beginnt die Suche nach versteckten Eiern, Schokolade und kleinen Geschenken. Kinder machen sich auf Eiersuche, während am Tisch regionale Osterspezialitäten, wie Osterlamm oder Reindling, warten.

In der Vorfreude auf Ostern füllen sich die Marktplätze mit Leben. Ob kunstvoll bemalte Eier, geschmückte Palmkätzchensträuße oder handgeschnitzte Figuren – die Ostermärkte zeigen die Vielfalt österreichischer Handwerkskunst.

Die Osterzeit in Österreich verbindet Tradition und Frühlingserwachen auf lebendige Weise. Kunstvolles Handwerk, regionale Osterspezialitäten und gelebtes Brauchtum machen Ostern zu einem Fest für alle Sinne.