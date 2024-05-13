Les plus belles régions d’Autriche
Entre lacs cristallins, sommets alpins, villes pleines de charme et nature paisible
Un pays, mille ambiances régionales à explorer
Peu importe ce que vous recherchez pour vos prochaines vacances – nature grandiose, culture authentique ou expériences inédites – l’Autriche vous ouvre les portes de ses régions aux caractères bien distincts. Trouver son coin préféré devient ici un vrai plaisir.
Les amateurs de montagnes et de baignade succomberont au charme du Salzkammergut, notamment autour d’Altaussee ou du Traunsee. Dans l’Ötztal, le Stubaital ou au Wilder Kaiser, place à l’esprit alpin dans toute sa splendeur. La Styrie du Sud ravira les épicuriens entre vignes et collines verdoyantes, tandis que la Wachau séduit par ses villages historiques le long du Danube. La ville de Steyr impressionne par son patrimoine médiéval, et Bad Gastein mêle avec brio architecture Belle Époque et ambiance de station thermale.
Régions au fil de l’eau : lacs et rivières
Régions alpines : sommets, alpages et aventures
Régions de forêts et collines : nature et quiétude
Régions culturelles : traditions et savoir-faire
Régions urbaines : culture, diversité et nature
Steyr
L'une des « petites villes historiques » avec une histoire millénaire et une vieille ville charmante. Un mélange parfait entre culture et nature.
Bad Gastein
Une station thermale traditionnelle dans la vallée de Gastein, réputée pour ses sources thermales, ses randonnées et ses sports d'hiver.