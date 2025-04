Proizvođači, poljoprivrednici i kuhari u regiji Slow Food Travel u dolinama Gailtal, Lesachtal, Gitschtal i na jezeru Weissensee svojim gostima približavaju značenje kvalitetnih, održivih i pravedno proizvedenih namirnica. No sve to je i posebno senzualno iskustvo uživanja. Gosti sa sobom odnose sjajna iskustva i dublji uvid u to kako je pažljivo ophođenje namirnicama i općenito prirodom iskustvo koje obogaćuje.