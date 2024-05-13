Bečka snježna kugla
Svjetski poznati suvenir iz originalne bečke manufakture za izradu snježnih kugli
Protresite jednom – i divite se čarobnom snijegu koji se lagano kovitla nad lijepim motivima. Prekrasna igračka i svjetski poznat suvenir. Svi ih poznajemo: svjetski poznate „snježne kugle“ od stakla (a ne plastike!). No tek rijetki znaju: ovaj lijepi suvenir potječe iz Austrije, točnije iz Beča. Tamo, u Originalnoj bečkoj manufakturi snježnih kugli, obitelj Perzy proizvodi snježne kugle. A budući da se svaka snježna kugla još uvijek izrađuje ručno, svaka je jedinstvena poput snježne pahulje.
„Slučajni“ šarmantan izum iz Beča
Erwin Perzy III ponosan je što su njegove snježne kugle sada već milijunima puta kopirane diljem svijeta. Prvu snježnu kuglu izumio je njegov djed, zbog čega se Perzyjeva radionica naziva „Originalna bečka manufaktura snježnih kugli“. I to još davne 1905. godine.
Erwin Perzy I zapravo je u to vrijeme radio na lampi za operacijske dvorane, punio je staklene kugle vodom i osvjetljavao ih žaruljom. Kako bi se svjetlost jače odbijala, prvo ih je punio strugotinama stakla, a zatim grizom. Dok se on kovitlao kroz vodu, izgledao je poput nanosa snijega. Od operacijske lampe na kraju nije bilo ništa, ali se rodila genijalna poslovna ideja.
Jeste li znali da…
...snježne kugle postoje već više od 120 godina?
One su posebno omiljene Japanu i SAD-u. Dva tržišta koja je Erwin Perzy II otvorio u godinama nakon Drugog svjetskog rata.
…je snježna kugla stigla čak do Hollywooda?
U 1940-ima, Orson Welles snježnu je kuglu prikazao u filmu „Građanin Kane“.
…u muzeju manufakture možete vidjeti stotine motiva?
Zgrade, hrana, životinje, snjegovići i naravno anđeli, Djed Božićnjak i božićna drvca. I obilasci su u ponudi.
…„snijeg“ simbolizira čistoću, mir i tišinu?
Snijeg također budi nostalgična sjećanja na djetinjstvo.
…je „snijeg“ iz snježne kugle tajna?
Snježna mećava odavno nije načinjena od griza. Međutim, Erwin Perzy III danas ne želi otkriti od čega se sastoji – to je poslovna tajna!
…je snježna kugla napunjena bečkom izvorskom vodom?
Bečka planinska izvorska voda dolazi iz planinskih visina. I figure sada dolaze s 3D printera, a motivi su prilagođeni današnjem vremenu.
Top 5 najpopularnijih bečkih snježnih kugli
Za sve koji vole snijeg, Božić i advent
Kako su tradicije i običaji povezani s održivošću?
Njegovanje običaja i tradicije u Austriji usko je povezano s održivošću. Tradicije kao što su običaj gonjenja stoke, tzv. Almabtrieb, tradicionalni festivali i regionalni zanati dokaz su dubokog poštovanja prema prirodi i resursima. Ovi običaji promiču razumijevanje i uvažavanje lokalne flore i faune, ali i ekološku svijest.
Običaji i tradicije također jačaju društvenu održivost: Tradicionalne proslave poput podizanja svibanjskog stupa ili majuša, slavlje Uskrsa i božićni običaji jačaju osjećaj zajedništva i zajedničku predanost brizi za regiju. I nematerijalna kultura baština slavi tradicionalne obrede, običaje i zanate koji se prenose s koljena na koljeno. Gosti koji dožive te tradicije uronit će u austrijsku kulturu – a to jača lokalni identitet.