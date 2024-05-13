„Slučajni“ šarmantan izum iz Beča

Erwin Perzy III ponosan je što su njegove snježne kugle sada već milijunima puta kopirane diljem svijeta. Prvu snježnu kuglu izumio je njegov djed, zbog čega se Perzyjeva radionica naziva „Originalna bečka manufaktura snježnih kugli“. I to još davne 1905. godine.

Erwin Perzy I zapravo je u to vrijeme radio na lampi za operacijske dvorane, punio je staklene kugle vodom i osvjetljavao ih žaruljom. Kako bi se svjetlost jače odbijala, prvo ih je punio strugotinama stakla, a zatim grizom. Dok se on kovitlao kroz vodu, izgledao je poput nanosa snijega. Od operacijske lampe na kraju nije bilo ništa, ali se rodila genijalna poslovna ideja.