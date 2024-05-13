Odmor sa psom u Austriji
U Austriji je odmor sa psom pravi doživljaj. Mnogi hoteli svoje četveronožne goste dočekuju raširenih ruku i brinu se da im ništa ne nedostaje. Dok ljudi i životinje zajedno istražuju prekrasnu, često čak netaknutu prirodu, udišu svjež planinski zrak i slušaju umirujući zvuk šuma. Duge pješačke staze vode kroz slikovite krajolike, pored blistavih jezera i zelenih pašnjaka na kojima se psi mogu odmarati i igrati do mile volje. Nakon aktivnog dana, u hotelu vas očekuju udobni kreveti za pse, poslastice i zdjelice za hranu – sve ono što vaš odmor čini nezaboravnim.
Gradišće
Iskusite prirodu sa psom
Restaurant-Hotel Eisenberg, St. Martin an der Raab
U hotelu Eisenberg psi su dobro zbrinuti, kamo god ih poveli, od soba do restorana. Prostrana priroda ispred samih je vrata i poziva vas na duge šetnje. Vrt od 15 hektara nudi dovoljno prostora za trčanje, dok su obližnja rijeka Raab i mali bazen za pse tu za fino hladno osvježenje. Za zainteresirane vlasnike pasa, u ponudi su vikendi sa stručnjakom za pse gdje se nude vrijedni savjeti o komunikaciji i dresuri psa.
Hotel Larimar u Stegersbachu
U hotelu Larimar goste sa psima očekuju udobne sobe s vlastitim vrtom, prostranim ograđenim prostorom za šetnju bez povodca veličine 200 m² i jezercem u kojem psi plivaju, hlade se i igraju. Redoviti tjedni susreta sa šaptačima psima i dani obuke pasa dodatne su prilike za jačanje veze s vašim četveronožnim prijateljem i zajedničko učenje novih vještina.
Wellness i odmor za četveronošce
St. Martins Therme & Lodge
U toplicama St. Martins Therme psi se osjećaju jednako dobrodošlo kao i njihove vlasnice i vlasnici. U sobi već čekaju mekana dekica i zdjelica za hranu i vodu kako bi četveronošcu boravak bio što ugodniji.
Koruška
Odmor uz vodu sa psom
Jo. Seehotel u Pörtschachu
Psi su u hotelu Jo. Seehotel na Vrbskom jezeru ne samo dopušteni nego i izričito dobrodošli. Ovaj hotel nudi sobe prilagođene psima s izdržljivim podovima, krevetima za pse, dekama i zdjelama. Tu je i izravan pristup jezeru i ručnici za mokre šape – idealno nakon šetnje.
Hotel na plaži Burgstaller u mjestu Feld am See
U hotelu na plaži Burgstaller psi i njihovi vlasnici mogu očekivati toplu dobrodošlicu s udobnim sadržajima, uključujući krevet za pse, zdjelice i ručnike. Ovaj hotel s 3 zvjezdice nudi izravan pristup jezeru, posebno za pse, kao i duge šetnice u okolici. Posebno su praktični tuševi za pse i mogućnost da svog četveronožnog prijatelja odvedete na hotelsku plažu za pse.
Obiteljska srdačnost sa psima
Hotel s 4 zvjezdice Eschenhof u Bad Kleinkirchheimu
Četveronožni ljubimci su u Eschenhofu srdačno dobrodošli, bilo u sobama ili odabranim dijelovima restorana. Dva kućna psa Bella i Coco željno iščekuju prijatelje za igru.
Dodatni savjeti
Donja Austrija
Odmor u prirodi sa psom
Gurmanski smještaj i restoran Kutscherklause u Eggernu u Waldviertelu
U gurmanskom smještaju i restoranu Kutscherklause u sobama pse očekuju poslastice dobrodošlice, udobne deke, zdjelice za hranu i vrećice za izmet. U ovom hotelu s 3 zvjezdice također su dostupne brojne mogućnosti za rashlađivanje na okolnim planinarskim stazama i ribnjacima.
Steinschalerhof u Rabensteinu
U Steinschalerhofu psi će se osjećati kao kod kuće. Psi su dobrodošli u restoranu i u vrtu za goste. Brojna šetališta za pse, pješačke staze i mogućnosti za kupanje mogu se pronaći u okviru objekta. Ugodne vrtne kućice s ograđenim vrtovima idealne su za pse. Dodatne pogodnosti: ručnici za šape, zdjelice za vodu i hranu u sobi, prirodno jezerce i idilična mjesta za kupanje uz potok. Već po dolasku vas očekuju poslastice dobrodošlice i stanica za pse.
Gornja Austrija
Hoteli s kompletnom uslugom za pse
Hotel Bärnsteinhof u Aigen-Schläglu
Hotel Bärnsteinhof ima veliko srce za pse: on nudi hranu, zdjelice za vodu, udobne deke za pse, vrećice za izmet, suhe ručnike, šetanje pasa i savjete za planinarenje uz paket-aranžman „Auf den Hund gekommen“.
Falkensteiner Genuss & Wohlfühlhotel im Mühlviertel
U superior hotelu s 4 zvjezdice hotelu Falkensteiner u Mühlviertelu psa čeka paket dobrodošlice koji uključuje poslastice, kosti za žvakanje, savjete za šetnje, dnevne igre, uslugu šetanja pasa, deke za pse, ručnike, zdjelu za hranu i maramu za vrat.
Hotel Donauschlinge Haibach/Donau
Četveronošci su u hotelu s 4 zvjezdice Donauschlinge srdačno dobrodošli, a očekuje ih paket dobrodošlice koji uključuje posude za hranu i vodu, ručnike, deke, vrećice za izmet, poslastice, uslugu šetanja pasa, staze za šetnju i kupanje u Dunavu.
SalzburgerLand
Aktivan odmor za pse i vlasnike
Hotel za pse Grimming u Raurisu
U hotelu Grimming psi mogu očekivati opremu uz koju će se osjećati savršeno ugodno: udobni jastuci za pse te zdjelice dostupni su u sobama, upotpunjeni izborom suhe i dehidrirane hrane i svakodnevnom uslugom hranjenja. Četveronožni prijatelji mogu se ispuhati bez povodca na livadi za pse od 4500 m², dok jezerce za plivanje osigurava potrebno osvježenje. Za vrijeme planinarskih pauza, planinske kolibe prilagođene psima nude hranu i zasluženi odmor.
Berghotel Arthurhaus*** na Hochkönigu
U planinskom hotelu Arthurhaus u Mühlbachu na Hochkönigu, smještenom u planinarskom području na 1500 metara u podnožju Hochköniga, psi mogu boraviti u sobi besplatno. Posebne pogodnosti uključuju jelovnik za pse, vrećice za izmet, ograđeni prostor na kojemu povodac nije potreban, tečaj za pse, kao i ručnike za pse i stroj za čišćenje psećih šapa. Osim toga, mogu se uzeti privatni satovi s trenerima pasa.
Wellness i odmor za četveronošce
GRUBERS Hotel Apartment Gastein
U Residenz Gruber psi uživaju u ugodnom boravku u toplicama i Gasteinertalu, pravom planinarskom raju. Udoban kauč za pse i zdjelice za hranu čekaju vas već na dolasku. Četveronožni pratitelji također su dobrodošli na doručak i večeru. Brojne staze počinju odmah ispred ulaznih vrata, a osvježavajući potok udaljen je samo 150 metara. Usluge čuvanja pasa također su u ponudi. Ostali sadržaji uključuju udobne deke, trgovinu za pse, ograđeni park za pse te wellness i tuš za pse.
Gartenhotel Theresia**** u Saalbach-Hinterglemmu
Hotel Gartenhotel Theresia, idealno smješten daleko od živahnog središta Hinterglemma, nudi psima beskrajan odušak duž pješačke staze izravno od samog hotela, uz rijeku do vrha doline ili izvan doline. Na zemljištu od 2,7 hektara s vodotocima, jezercem, bazenima i brojnim ugodnim kutcima u prostranim planinskim vrtovima nalazi se pravi raj za ljude i životinje. Psi su dobrodošli u restoran Zirbenstube, predvorje i bar. Za četveronožne prijatelje osigurane su zdjelice za hranu, ručnici i dekice za pse.
Obiteljsko gostoprimstvo sa psom
Hotel Aloisia u Mariapfarru
Na livadi za igranje od 1000 m² u hotelu Aloisia četveronožni prijatelji mogu trčati i igrati se do mile volje. U hotelu je također dopušteno voditi pse u restoran, vrt za goste i na travnjak. Nudi se i usluga šetanja i čuvanja pasa.
Hotel Sonne**** u Saalbach-Hinterglemmu
U hotelu Sonne domaćice i domaćini posebno su poznati po gostoprimstvu prema psima. Pseća hrana dostupna je u hotelu, a psima je dopušten ulazak u bar i u ugodan restoran Zirmstube. Prostrani objekt nudi obilje prostora za opušteni boravak sa četveronožnim prijateljem.
Štajerska
Hoteli sa kompletnom uslugom za pse
Almfrieden Hotel & Romantikchalet u Ramsau na Dachsteinu
Hotel i chalet Almfrieden Hotel & Romantikchalet psima nudi besplatan boravak i obilje prostora za igru i trčanje u hotelskom parku. Posuda za pse, dekica, igračke, ručnik za pse i poslastica dobrodošlice čekaju u sobi. Odvojeni restoran za vlasnike pasa, mali dućan za pse, čuvanje pasa na zahtjev i druge pogodnosti čine boravak usred zelenog područja za planinarenje, skijaško trčanje i skijanje na Dachsteinu posebno ugodnim.
Dodatni savjeti
Tirol
Luksuz i udobnost sa psom
Gradonna**** Mountain Resort u Istočnom Tirolu
Odmaralište Gradonna**** Mountain Resort, odmaralište bez automobila, psima nudi divnu slobodu u fantastičnom krajoliku. U vrhunskom hotelu s 4 zvjezdice i luksuznim chaletima u Kalsu na Großglockneru, brojne pogodnosti čekaju četveronožne prijatelje, uključujući poslastice, zdjelice za hranu i kutiju za transport pasa s mekanim ručnikom.
Hotel Klosterbräu***** u Seefeldu u Tirolu
U hotelu Klosterbräu pse očekuje vlastiti restoran i odvojeni prostor za doručak. Po dolasku, četveronožne goste u sobi čeka zdjela za pse i udoban prostor za spavanje odgovarajuće veličine te ručnik za sušenje. Sobe s izravnim pristupom vrtu dostupne su na zahtjev. Posude za hranu i vodu nalaze se posvuda u hotelu, a u objektu ima i jelovnik za pse te se nudi hrana za pse. Čuvanje pasa dostupno je na zahtjev, a tu je i prostor za trening izdržljivosti za sportske pse. U blizini je veterinar, a ponudu zaokružuju pješačke staze s mogućnostima vježbanja i kupalište za pse na obližnjem jezeru Wildsee.
Aktivni odmor za pse i njihove vlasnike
Hotel Riederhof**** im Tiroler Oberland
Hotel Riederhof u općini Ried im Oberinntal posebno je namijenjen četveronožnim gostima i nudi brojne pogodnosti za pse, kao primjerice uslugu šetnje, 1000 m² igrališta za pse s bazenom za plivanje, frizera za pse, stanicu za čišćenje za pse, šetnje s vodičem i mobilnu školu za pse. Soba ima pokrivač za pse, zdjelicu za hranu te pokrivače za krevet i kauč. Psi mogu ostati sami u sobi ili skupa s vlasnikom otići u restoran.
Hotel Lärchenhof**** u Seefeldu u Tirolu
Hotel Lärchenhof na visoravni Seefeld prirodni je i spa hotel prilagođen psima gdje četveronožne prijatelje srdačno dočekuju s poslasticama dobrodošlice, vlastitim posudama za hranu i vodu te ugodnim mjestom za spavanje u sobi. Prostrano hotelsko imanje nudi obilje prostora za vježbanje, a raznolike pješačke i planinarske staze počinju odmah ispred ulaznih vrata, pozivajući vas da zajedno istražite regiju. Zimi posebna staza za pse u regiji Olympiaregion Seefeld omogućuje bezbrižnu zabavu na skijaškom trčanju za ljude i pse.
Wellness i odmor za četvernošce
Hotel Magdalena**** u Zillertalu
Hotel Magdalena, wellness hotel prilagođen psima, ne naplaćuje nikakve dodatne troškove za pse i nudi brojne inkluzivne usluge poput vlastitog kreveta za pse i zdjelice za hranu u sobi. Psi i njihovi vlasnici također uživaju u posebnim dodacima poput kutka za čitanje s literaturom o psima i usluge mobilnog frizera za pse. Tu je i bazen za plivanje za pse, šetalište za pse odmah ispred vrata, igralište za pse i praonica za pse. Ponudu zaokružuju vođene šetnje i planinarenje sa psima.
Panoramahotel Inntalerhof**** u Seefeldu u Tirolu
U hotelu Panoramahotel Inntalerhof četveronožne prijatelje čeka srdačna dobrodošlica. Kako bi vlasnicima osigurali odmor bez stresa, hotel nudi niz pogodnosti za pse: poslastice dobrodošlice u sobi, vodu u foajeu, ručnike za pse na ulazima i paket vrećica za izmet. Također se nude treninzi i programi u suradnji s certificiranim trenerom za životinje Peterom Oberhollenzerom. Hotel je objekt kojemu je na platformi Pfotencheck, koja smještaje ocjenjuje u pogledu prilagođenosti psima, dodijeljeno pet šapa.
Obiteljsko gostoprimstvo sa psima
Hotel Johanna u Ötztalu
U hotelu Johanna u Ötztalu i vlasnici i psi osjećaju se jednako dobro. U ovom obiteljskom poduzeću psi nisu samo dopušteni, već su i dobrodošli, što boravak svima čini posebno ugodnim.
Romantikhotel Böglerhof**** u Alpbachu
U hotelu Romantikhotel Böglerhof pse po dolasku dočekuje paket dobrodošlice koji uključuje udobnu košaru za pse, poslastice, zdjelice za vodu i hranu, ručnik za pse, informativnu brošuru za vlasnike pasa u Alpbachu i vrećice za izmet. Tim na recepciji rado će dati savjete o zanimljivim šetnjama za pse, uključujući i posebnu stazu za pse.
Doživljaj prirode uz vodu
Alpenhotel Kitzbühel
Hotel Alpenhotel Kitzbühel nalazi se neposredno na obali jezera Schwarzsee i nudi vlasnicima pasa i njihovim četveronožnim prijateljima opuštajući odmor usred prirode, okružen brojnim šetnicama koje pozivaju na zajedničke izlete.
Hotel Natürlich u Fissu
Hotel Natürlich hotel je za kućne ljubimce s tri sobe za pse u prizemlju, od kojih svaka ima svoju terasu i travnatu površinu. Sadržaji koji vas ovdje očekuju uključuju košaru za pse, stanicu za njegu pasa i staze za šetanje pasa odmah ispred ulaznih vrata. Osim toga, nude se organizirane šetnje sa psima i stanice za pse u selu.
Dodatni savjeti
Vorarlberg
Iskusite prirodu sa psom
Hotel Hubertushof** u Stubenu na Arlbergu
U hotelu Hubertushof gosti mogu uživati u skijanju sa psom. Četveronožnim prijateljima na raspolaganju su zdjelice za vodu i hrana s podnom prostirkom, natpis na vratima „pas u sobi“, poslastice i Robby Bags. U blizini se nalaze staze za šetnju.
Dodatni savjeti
Pseći svijet Kleinwalsertal
Uzbudljivi pseći svijet u Kleinwalsertalu nudi posebne vođene šetnje s psima za solo putnike, žene i ljubitelje bilja, kao i opće šetnje u Kleinwalsertalu.
Bregenška šuma
U Bregenškoj šumi psima je dopušteno putovati na većini planinskih željeznica, što olakšava zajedničko planinarenje alpskim krajolikom.
Beč
Luksuz i udobnost sa psom
Hotel Sacher
Program „Sacher Pets“ hotela Sacher u Beču i Salzburgu nudi luksuzni boravak za goste i njihovu životinjsku pratnju. U hotelu Sacher u Beču pse u sobi očekuje mekani krevet prilagođen njihovoj veličini, udobna deka, poseban ručnik, vrećice za izmet te zdjelica za vodu i hranu. Za doručak i večeru psi i njihovi vlasnici dobrodošli su u Sacherstube, gdje se na zahtjev poslužuje svježe pripremljena gurmanska hrana. Dostupna je i usluga čuvanja pasa.
Boutique Hotel Stadthalle
Fini Boutique Hotel Stadthalle u Beču srdačno dočekuje kućne ljubimce i nudi razne pogodnosti za opuštajući boravak s četveronožnim prijateljima. Pse dočekuje poseban paket dobrodošlice koji između ostalog uključuje udoban krevet za pse i zdjelice za hranu. U blizini se nalaze i brojne zelene površine i staze idealne za šetnju pasa.
The Guesthouse Vienna
Hotel The Guesthouse Vienna moderan je dizajnerski hotel u srcu Beča koji je posebno namijenjen gostima sa psima. Četveronožni pratitelji ovdje borave besplatno, a u sobi ih dočekuje udoban krevet za pse, poslastice dobrodošlice i zdjelica za vodu. Psi su dobrodošli i u hotelski restoran, gdje se o njima također dobro brine. Za dodatnu skrb, na zahtjev se može organizirati čuvanje pasa kako bi vlasnici mogli bezbrižno istraživati grad.
