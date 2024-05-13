Odmor sa psom u Austriji

Tirol

Luksuz i udobnost sa psom

Gradonna**** Mountain Resort u Istočnom Tirolu

Odmaralište Gradonna**** Mountain Resort , odmaralište bez automobila, psima nudi divnu slobodu u fantastičnom krajoliku. U vrhunskom hotelu s 4 zvjezdice i luksuznim chaletima u Kalsu na Großglockneru, brojne pogodnosti čekaju četveronožne prijatelje, uključujući poslastice, zdjelice za hranu i kutiju za transport pasa s mekanim ručnikom.

Hotel Klosterbräu***** u Seefeldu u Tirolu

U hotelu Klosterbräu pse očekuje ​vlastiti restoran i odvojeni prostor za doručak. Po dolasku, četveronožne goste u sobi čeka zdjela za pse i udoban prostor za spavanje odgovarajuće veličine te ručnik za sušenje. Sobe s izravnim pristupom vrtu dostupne su na zahtjev. Posude za hranu i vodu nalaze se posvuda u hotelu, a u objektu ima i jelovnik za pse te se nudi hrana za pse. Čuvanje pasa dostupno je na zahtjev, a tu je i prostor za trening izdržljivosti za sportske pse. U blizini je veterinar, a ponudu zaokružuju pješačke staze s mogućnostima vježbanja i kupalište za pse na obližnjem jezeru Wildsee.

Aktivni odmor za pse i njihove vlasnike

Hotel Riederhof**** im Tiroler Oberland

Hotel Riederhof u općini Ried im Oberinntal posebno je namijenjen četveronožnim gostima i nudi brojne pogodnosti za pse, kao primjerice uslugu šetnje, 1000 m² igrališta za pse s bazenom za plivanje, frizera za pse, stanicu za čišćenje za pse, šetnje s vodičem i mobilnu školu za pse. Soba ima pokrivač za pse, zdjelicu za hranu te pokrivače za krevet i kauč. Psi mogu ostati sami u sobi ili skupa s vlasnikom otići u restoran.

Hotel Lärchenhof**** u Seefeldu u Tirolu

Hotel Lärchenhof na visoravni Seefeld prirodni je i spa hotel prilagođen psima gdje četveronožne prijatelje srdačno dočekuju s poslasticama dobrodošlice, vlastitim posudama za hranu i vodu te ugodnim mjestom za spavanje u sobi. Prostrano hotelsko imanje nudi obilje prostora za vježbanje, a raznolike pješačke i planinarske staze počinju odmah ispred ulaznih vrata, pozivajući vas da zajedno istražite regiju. Zimi posebna staza za pse u regiji Olympiaregion Seefeld omogućuje bezbrižnu zabavu na skijaškom trčanju za ljude i pse.

Wellness i odmor za četvernošce

Hotel Magdalena**** u Zillertalu

Hotel Magdalena , wellness hotel prilagođen psima, ne naplaćuje nikakve dodatne troškove za pse i nudi brojne inkluzivne usluge poput vlastitog kreveta za pse i zdjelice za hranu u sobi. Psi i njihovi vlasnici također uživaju u posebnim dodacima poput kutka za čitanje s literaturom o psima i usluge mobilnog frizera za pse. Tu je i bazen za plivanje za pse, šetalište za pse odmah ispred vrata, igralište za pse i praonica za pse. Ponudu zaokružuju vođene šetnje i planinarenje sa psima.

Panoramahotel Inntalerhof**** u Seefeldu u Tirolu

U hotelu Panoramahotel Inntalerhof četveronožne prijatelje čeka srdačna dobrodošlica. Kako bi vlasnicima osigurali odmor bez stresa, hotel nudi niz pogodnosti za pse: poslastice dobrodošlice u sobi, vodu u foajeu, ručnike za pse na ulazima i paket vrećica za izmet. Također se nude treninzi i programi u suradnji s certificiranim trenerom za životinje Peterom Oberhollenzerom. Hotel je objekt kojemu je na platformi Pfotencheck, koja smještaje ocjenjuje u pogledu prilagođenosti psima, dodijeljeno pet šapa.

Obiteljsko gostoprimstvo sa psima

Hotel Johanna u Ötztalu

U hotelu Johanna u Ötztalu i vlasnici i psi osjećaju se jednako dobro. U ovom obiteljskom poduzeću psi nisu samo dopušteni, već su i dobrodošli, što boravak svima čini posebno ugodnim.

Romantikhotel Böglerhof**** u Alpbachu

U hotelu Romantikhotel Böglerhof pse po dolasku dočekuje paket dobrodošlice koji uključuje udobnu košaru za pse, poslastice, zdjelice za vodu i hranu, ručnik za pse, informativnu brošuru za vlasnike pasa u Alpbachu i vrećice za izmet. Tim na recepciji rado će dati savjete o zanimljivim šetnjama za pse, uključujući i posebnu stazu za pse.

Doživljaj prirode uz vodu

Alpenhotel Kitzbühel

Hotel Alpenhotel Kitzbühel nalazi se neposredno na obali jezera Schwarzsee i nudi vlasnicima pasa i njihovim četveronožnim prijateljima opuštajući odmor usred prirode, okružen brojnim šetnicama koje pozivaju na zajedničke izlete.

Hotel Natürlich u Fissu