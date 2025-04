Najljepše znamenitosti u Gradišću

Putovanje do vina i arhitekture Vinogradarstvo susreće vinsku arhitekturu

Put do vina u Gradišću odvest će vas ili do ugodnih vinskih uličica u kojima se nalaze tradicionalne vinarije ili do modernih vinskih zgrada koje sadrže inovativne prostorije za prezentaciju i degustaciju vina. Za ljubitelje vina ovo je pravi raj. Ova raznolikost u ambijentu odražava se i u okusima u čaši. Zbog kontinentalne vruće panonske klime u ovoj najistočnijoj austrijskoj saveznoj zemlji proizvode se ne samo kompleksna bijela vina, već i odlična slatka vina te neka od najbogatijih crnih vina u Austriji. Najoriginalnija sorta i ona kod koje se ne koristi metoda kalemljenja je Uhudler. Ova sorta grožđa sazrijeva na obroncima u južnom Gradišću te predstavlja posebno kulturno dobro, zaštitni znak regije. Odlikuje se suptilnom aromom bobičastog voća koja podsjeća na jagode ili maline.

Moderna arhitektura među gradišćanskim vinogradarima

Mlađa generacija vinara je bila ta koja je u Gradišću odlučila stvoriti nešto novo nakon godina usavršavanja i putovanja po svjetskim vinskim regijama. Preuzeli su obiteljska gospodarstva i postavili nove standarde kvalitete ne samo u proizvodnji vina, već i u arhitekturi.

Jedan od pionira bio je Leo Hillinger koji je 2001. godine u mjestu Jois kraj Nežiderskog jezera naložio arhitektima da sagrade futurističku kušaonicu što je izazvalo procvat moderne gradnje. Cilj mu je bio, i još uvijek jest, učiniti put vina od vinograda do vinskih podruma transparentnim te zadiviti ljubitelje vina pomno osmišljenim kušaonicama.

Od toga je u međuvremenu prošlo nekoliko godina, ali gradišćanski vinari i dalje samouvjereno nastavljaju svojim putem. Oni osiguravaju moderan dojam svojih vinograda poštujući pritom tradiciju, ali u kombinaciji sa suvremenom estetikom.