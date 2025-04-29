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Habsburgovci u Austriji
Dinastija koja je pisala povijest

Dinastija, moć, mit: Habsburgovci su stoljećima oblikovali Austriju. Čak i danas, dvorci, muzeji i trgovi pričaju priče o usponu i padu plemićke obitelji.

Habsburgovci su 645 godina oblikovali austrijsku povijest – politički, kulturno i arhitektonski. Ono što je započelo s Rudolfom I. i bitkom na Moravskom polju 1278. godine razvilo se u jednu od najmoćnijih dinastija u Europi. Strateški brakovi umjesto krvavih osvajanja: Poznati „Tu felix Austria nube“ postao je zaštitni znak ove mudre politike širenja. Ubrzo se njihov utjecaj proširio od Bohemije preko Ugarske do Italije i Španjolske.

U 15. stoljeću Habsburgovci su se uzdigli do položaja careva Svetog Rimskog Carstva – položaj koji su gotovo neprekidno zadržali do njegova raspada 1806. Prelaskom na Austrijsko Carstvo, monarhija je otvorila novo poglavlje, koje je kulminiralo dvojnom monarhijom Austro-Ugarske 1867. Dvije države, jedna kruna – balansiranje između središnje vlasti i kulturne raznolikosti.

S Marijom Terezijom, duh reformi ušao je u monarhiju: obvezno obrazovanje, porezne reforme, ukidanje mučenja – njezina djela postavila su temelje moderne Austrije. Njezin sin Josip II. zadao je ton centralizacijom i administrativnom reformom, što se smatra korakom prema modernosti. Osnivanje Carstva 1804. i Nagodba s Mađarskom 1867. formirali su višejezičnu realnu uniju u srcu Europe.

Ali što se carstvo dalje širilo, to je postajalo krhkije. Nacionalne napetosti, politički previranja i Prvi svjetski rat doveli su do njegovog raspada. Dana 11. studenog 1918. car Karlo I. potpisao je u dvorcu Schönbrunn izjavu o odricanju – kraj jedne ere.

Monarhija je otišla u povijest, ali njezino nasljeđe ostaje: danas palače, trgovi i muzeji diljem Austrije govore o sjaju i ambivalentnosti Habsburgovaca. Veličanstvene dvorane, reformirane obrazovne institucije i višestruki identitet odražavaju povijest koju Austrija priča na moderan način – i preispituje s namigom.

Habsburgovci
Vladavina:od 1273. do 1918. – ukupno 645 godina
Sveto Rimsko Carstvo:od 1439. do 1806. carsku krunu gotovo su neprestano držali Habsburgovci.
Austro-Ugarska:nakon 1806. godine, Austrijsko Carstvo je osnovano i prošireno u dvojnu monarhiju 1867. godine.
Što su osnovali i izgradili:Schönbrunn, Sveučilište u Beču, Španjolsku školu jahanja, Bečku filharmoniju i još mnogo toga.
Obavezno školovanje:uvedeno pod Marijom Terezijom

Bračna politika: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – „Dok drugi ratuju, ti ćeš se, sretna Austrijo, vjenčavati!“

Najpoznatiji Habsburgovci

Maksimilijan I.

„Posljednji vitez“ volio je turnire, vodio je 25 kampanja i proširio svjetsko carstvo pametnim brakovima – vizionar između srednjeg i modernog doba.

Maksimilijan I. (1459. - 1519.)

Marija Terezija

Uvela je obvezno školovanje, izgradila stajaću vojsku i reformirala državu – vladarica između politike moći i prosvijećene volje za oblikovanjem carstva.

Marija Terezija (1717. - 1780.)

Marija Antoaneta

Između djetinjstva u Beču, rokokoovskog sjaja i giljotine: njezin je život vodio od bečkog dvora do Francuske revolucije – sudbina između diplomacije i drame.

Marija Antoaneta (1755. - 1793.)

Franjo Josip I.

Na prijestolje je stupio s 18 godina, poveo Austriju u moderno doba, vladao gotovo sedam desetljeća – monarh između osjećaja dužnosti, mikromenadžmenta i kalkulacije.

Franjo Josip I. (1830. - 1916.)

Nadvojvoda Rudolf

Između znanosti, duha reformi i obiteljskog pritiska: njegov život tragično je završio u Mayerlingu – prekretnici u sudbini monarhije.

Nadvojvoda Rudolf (1858. - 1889.)

Franjo Ferdinand

Zalagao se za reforme i težio pomirenju u multietničkoj državi – njegova nasilna smrt u Sarajevu izazvala je reakcije koje su dovele do Prvog svjetskog rata.

Franjo Ferdinand (1863. - 1914.)

Karlo I.

Preuzeo je krunu 1916., uveo društvene reforme i uzalud pokušao osigurati separatni mir 1917., a 1918. dao je ostavku na vladarsko mjesto.

Karlo I. (1887. - 1922.)

Tragovima Habsburgovaca u Beču

Hermesvilla

Carski dar za caricu koja je voljela putovati – ovo je mjesto trebalo vezati Elizabetu za Beč, ali rijetko je postajalo njezino pravo utočište.

Hermesvilla

Kapucinska grobnica

Tijela 12 careva, 19 carica i 150 članova obitelji pronašla su svoje posljednje počivalište ovdje u (ukrašenim) sarkofazima, postavljajući tihi simbol vječnosti.

Kapucinska grobnica

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Carski postavljeno s virtualnim konjskim kočijama i govorećim monarsima – ovo mjesto pretvara habsburšku povijest u multimedijsku avanturu.

Time Travel Vienna – Habsburgshow

Muzej carskih kočija

Krunidbene kočije, državne kočije i dvorski automobil posljednjeg cara govore o habsburškoj reprezentaciji – od osobnih priča do četiri stoljeća mobilnosti.

Muzej carskih kočija

Muzej namještaja

Od putujućeg prijestolja do Sisi salona: ovdje možete vidjeti kako su Habsburgovci živjeli, boravili i opremali svoje domove. Pogled iza kulisa carske kulture življenja.

Muzej namještaja

Augustinska crkva

Ovdje su Marija Terezija, Marija Antoaneta i Sisi izmijenile zavjete, 54 srca počivaju u urnama – ovo mjesto ujedinilo je Habsburgovce u životu, u ljubavi i u smrti.

Augustinska crkva

House of Habsburg

Instrumenti, oklopi i darovi – Novi Hofburg sažima četiri stoljeća carskog načina života, političkog utjecaja i globalne razmjene.

House of Habsburg

Zavjetna crkva

Izgrađena je nakon pokušaja atentata na Franju Josipa kao znak zahvalnosti, prikaz moći i simbol monarhije koja teži jedinstvu u turbulentnim vremenima.

Zavjetna crkva

Tragovima Habsburgovaca u Innsbrucku

Carski dvorac Hofburg

Ono što je nekada bila kraljevska rezidencija sada sadrži veličanstvene sobe, portrete u Dvorani divova i apartman carice Sisi: mjesto gdje habsburška povijest oživljava.

Carski dvorac Hofburg

Zlatni krov ili „Goldenes Dachl“

2657 pozlaćenih šindri, reljefi i carska loža – ovdje je proslavljen i stilski uprizoren car Maksimilijan I., u potpunosti u duhu prekretnice oko 1500. godine.

Zlatni krov ili „Goldenes Dachl“

Carska dvorska crkva

Ovdje car Maksimilijan I. kleči u bronci, okružen saveznicima i mitovima. Spomenik koji je više od grobnog mjesta: habsburška povijesna slika izlivena u metalu.

Carska dvorska crkva

Tragovima Habsburgovaca u Austriji

Od Fridrika III. do nadvojvode Ivana: s dvorskim brdom i oružarnicom postao je bastion protiv Osmanlija – vojno središte u službi habsburške stabilnosti.

Bečko Novo Mjesto

Car Maksimilijan I. rođen je i zapravo pokopan ovdje, Fridrik III. je ovdje vladao, a Marija Terezija osnovala je vojnu akademiju koja i danas postoji.

Bečko Novo Mjesto

Hall-Wattens

Sol je donosila moć, srebro bogatstvo: ovdje su Habsburgovci osigurali suverenitet rudarstvom i ostavili tragove u kamenu, kovanicama i povijesti.

Hall-Wattens

Vrh Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2369 m)

Godine 1856. Franjo Josip I. pješačio je sa Sisi do ruba ledenjaka. Mesto s pogledom na Großglockner otada nosi njegovo ime i podsjetnik je na njihovo zajedničko vrijeme.

Vrh Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Nakon požara, car Maksimilijan I. predao je grad staležima – iz toga je nastalo središte s aristokratskim palačama, utvrdama i poznatom fontanom.

Baden kod Beča

Od povlačenja do kontrolnog centra: u palači s vrtnim paviljonom, Karlo I. planirao je mir – i potpisivao dokumente koji će promijeniti Europu.

Baden kod Beča

Dvorci i opatije Habsburgovaca

Dvorac Halbturn

Marija Terezija darovala ga je Mariji Kristini kao vjenčani dar. Njezin posvojeni sin, nadvojvoda Karl, učinio je dvorac središtem koje spaja umjetnost, politiku i lov.

Dvorac Halbturn

Lovački dvorac Mayerling

Utočište prijestolonasljednika Rudolfa postalo je mjesto tišine – pretvoreno u samostan. Danas oltar stoji tamo gdje je nekada stajao krevet para.

Lovački dvorac Mayerling

Dvorac Laxenburg

Mjesto za medeni mjesec, lov i vrtove za uživanje: barokna elegancija, Plavi dvor i engleski pejzažni park odražavaju habsburške težnje.

Dvorac Laxenburg

Dvorac Hof

Marija Terezija je ovdje planirala svoju udovičku rezidenciju, Josip II. ju je dao proširiti – obiteljski dvorac danas je živa ostavština barokne habsburške kulture.

Dvorac Hof

Dvorac u Linzu

Od rimske utvrde do habsburške rezidencije: s bastionima i vratima Friedrichstor, izgrađena je za vrijeme Fridrika III. u habsburšku rezidenciju.

Dvorac u Linzu

Carska vila

Jednostavan stil, bogat značenjem: u ljetnom utočištu koje je postalo pozornica za europsku povijest, Franjo Josip I. istovremeno je pisao povijest i svoj dnevnik.

Carska vila

Dvorac Eckartsau

Car Karlo I. čekao je čudo – sve dok nije otišao u progonstvo 1919. godine. Mjesto gdje je završilo 600 godina habsburške povijesti i došlo do kraja svjetskog carstva.

Dvorac Eckartsau

Dvorac Artstetten

Planirano kao utočište za Franza Ferdinanda, ovo mjesto postalo je vječno počivalište para nakon Sarajeva – sačuvano do danas od strane njihovih potomaka.

Dvorac Artstetten

Dvorac Niederweiden

Marija Terezija davala je kuhati obroke za lovačke družine i slavila sa svojom obitelji u kazalištu od živice – mjestu barokne radosti življenja i carske reprezentacije.

Dvorac Niederweiden

Dvorac Tratzberg

Nekada lovačka kuća Maksimilijana I., imanje je postalo renesansna palača s umjetničkim freskama, utvrđenim erkerima i monumentalnom Habsburgovskom dvoranom.

Dvorac Tratzberg

Opatija Klosterneuburg

Ovdje počiva nacionalna kruna, koju je donirao Maksimilijan III.: utočište u ratno vrijeme, mjesto predstavljanja u mirnodopsko vrijeme – mjesto odanosti dinastiji.

Opatija Klosterneuburg

Povijest susreće sadašnjost: događanja s habsburškim štihom

Carski dani

Svake godine, oko 18. kolovoza, sve se vrti oko rođendana cara Franje Josipa I. Posjetitelje očekuje parni vlak, Carski festival u topličkim vrtovima i još mnogo toga.

Carski dani

Carska plovidba

U pratnji carskog para u kostimima i s panoramskim pogledom, ovo nostalgično putovanje brodom pretvara se u izlet s pričama, fotografijama i kulinarskim delicijama.

Carska plovidba

Polumaraton Kaiserlauf Bad Ischl

Ruta polumaratona vodi kroz Bad Ischl, povijesnim stazama i pored veličanstvenih građevina.

Polumaraton Kaiserlauf Bad Ischl

Koncerti u dvorcu Halbturn

Koncerti u dvorcu Halbturn održat će se 2025. godine po 51. put . Posjetiteljice i posjetitelje očekuju vrhunski koncerti i nastupi domaćih i međunarodnih zvijezda.

Koncerti u dvorcu Halbturn

Koncert ljetne noći Schönbrunn

Godišnji koncert Bečke filharmonije je besplatan. Dvorac i njegov barokni park čine blistavu kulisu.

Koncert ljetne noći Schönbrunn

Festival rane glazbe u Innsbrucku

Ljubiteljice i ljubitelji glazbe mogu uživati u originalnim zvukovima instrumenata, često još uvijek izrađenih u tradicionalnim stilovima, u okruženju Španjolske dvorane.

Dvorac Ambras

Festival La Gacilly-Baden Photo

Majstori fotografije predstavljaju fascinantan svijet fotografija u ogromnoj galeriji na otvorenom – oko 1500 fotografija, koje se protežu na duljini od 7 kilometara.

Festival La Gacilly-Baden Photo

Srednjovjekovni festival u Klosterneuburgu

Besplatan ulaz, obilje zabave: žongliranje, glazba, vatrene predstave, lutkarske predstave, dječji programi, radionice portreta i štandovi na srednjovjekovnoj tržnici.

Festival u Klosterneuburgu

styriarte

Styriarte se s ponosom može nazvati „Štajerskim festivalom“. Festival klasične i rane glazbe održava se svake godine u Grazu ljeti.

styriarte

Često postavljana pitanja

Dinastija Habsburg bila je jedna od najmoćnijih vladarskih dinastija u Europi. Više od 600 godina oblikovali su povijest Austrije kao carevi, kraljevi i nadvojvode – uključujući Sveto Rimsko Carstvo, Austriju i kasnije Austro-Ugarsku. Njihova povijest počinje u srednjem vijeku i proteže se do kraja monarhije 1918. godine. Poznati su po svojoj dalekosežnoj bračnoj politici, veličanstvenim rezidencijama i ulozi u europskoj politici – od cara Maksimilijana I. do Franje Josipa I. i Elizabete („Sisi“). Njihovi tragovi i utjecaj sežu od veličanstvenih dvoraca i samostana do političkih prekretnica koje i danas utječu na Europu.

Ukupno je bilo 18 careva iz dinastije Habsburg. 15 ih je vladalo Svetim Rimskim Carstvom, a 4 su bili austrijski carevi. Budući da je Franjo I. nosio obje titule, često ga se broji samo jednom. Obiteljsko stablo habsburških careva kreće se od Fridrika III. 1452. do Karla I., koji je abdicirao 1918.

Habsburško Carstvo obuhvaćalo je velike dijelove srednje i jugoistočne Europe – uključujući današnje države Austriju, Mađarsku, Češku, Slovačku, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, kao i područja u Poljskoj, Ukrajini, Rumunjskoj, Italiji, Srbiji i Crnoj Gori.

Kratko vrijeme Carstvo je imalo koloniju i u Kini. Raznolikost Carstva odražavala se u njegovom etničkom, jezičnom i kulturnom sastavu.

Habsburgovci su uglavnom pokopani u kapucinskoj kripti u Beču. Od 1633. godine ondje je pokopano preko 140 članova habsburške dinastije – uključujući Mariju Tereziju, cara Franju I. Stjepana, Franju Josipa I., caricu Elizabetu i prijestolonasljednika Rudolfa.

Posebnost je habsburški kult pokopa: tijelo se pokapalo u Kapucinskoj kripti, srca u Kripti srca augustinske crkve, a utroba u kripti katedrale sv. Stjepana. Ova se tradicija održala sve do 1878.

Iznimke uključuju cara Karla I., koji je pokopan u egzilu na Madeiri; njegovo srce pokopano je u samostanu Muri u Švicarskoj. Nadvojvoda Franz Ferdinand i njegova supruga Sophie pokopani su u dvorcu Artstetten.

Habsburgovci su tijekom svoje vladavine živjeli na brojnim mjestima – ovisno o razdoblju, političkom značaju i osobnim preferencijama.

Obitelj je izvorno došla iz dvorca Habsburg u današnjem kantonu Aargau u Švicarskoj. Odatle su proširili svoju moć na velike dijelove Europe u srednjem vijeku. Svojim usponom do vodeće dinastije u srednjoj Europi, Beč je postao političko i kulturno središte Habsburškog Carstva. Tako je Hofburg u Beču bio je glavna rezidencija obitelji stoljećima, dok je dvorac Schönbrunn služio kao ljetna rezidencija.

I druga mjesta dobila su na važnosti kao rezidencijalni gradovi, kao što je primjerice Innsbruck u 15. stoljeću pod vojvodom Friedrichom IV. ili Praga, koji je postao carsko središte pod Rudolfom II. Tijekom razdoblja Dvojne monarhije, Budimpešta i Pošta (danas Bratislava) također su bili rezidencije.

Jedna od omiljenih ljetnih rezidencija bila je carska vila u Bad Ischlugdje je car Franjo Josip I. provodio ljeta dugi niz godina.

Sveukupno, Habsburgovci su živjeli na brojnim mjestima diljem svog prostranog carstva, od srednjovjekovnih dvoraca do veličanstvenih baroknih građevina, a sve su one dio povijesti.

Kraj Habsburške monarhije bio je rezultat dramatičnog razvoja događaja koji je započeo pokušajem atentata u Sarajevu 28. lipnja 1914. Atentat na austrougarskog prijestolonasljednika Franza Ferdinanda i njegovu suprugu od strane srbijanskog nacionalista doveo je do objave rata Srbiji – početka Prvog svjetskog rata.

Kraj je bio kombinacija vojnog poraza, unutarnjih napetosti i političkih previranja. Multietnička država se raspadala iznutra: brojne nacionalnosti su zahtijevale neovisnost i osnivale vlastite države. Usto su carstvo ptritiskale socijalne teškoće, štrajkovi, glad i politički nemiri. Carstvo je bilo vojno iscrpljeno, vojska se raspadala. Primirje je potpisano 3. studenog 1918. Car Karlo I. konačno se odrekao svog prava na vršenje vladine vlasti 11. studenog 1918. Dana 12. studenog 1918. proglašena je republika – kraj više od 640 godina habsburške vladavine.

Innsbruck je bio središte Habsburgovaca – strateški, politički i kulturno. Grad se nalazio na središnjim alpskim prijevojima i, za vrijeme cara Maksimilijana I., postao je veza između sjevernih nasljednih zemalja i južnih posjeda. Njihov položaj, na važnim trgovačkim i vojnim rutama, učinio ih je nezamjenjivima za kontrolu i širenje.

Maksimilijan je Innsbruck učinio kraljevskom rezidencijom. Reprezentativne građevine poput Zlatnog krova i Dvorske crkve s monumentalnim kenotafom i „Crncima“ simbolizirale su njegovu moć. Innsbruck je bio i osobno važan Maksimilijanu, koji je cijenio tirolski krajolik za lov i turnire.

Marija Terezija nije službeno bila carica u smislu rimsko-njemačkog carskog dostojanstva, budući da ženama nije bilo dopušteno obnašati tu dužnost. Ipak, od 1745. nadalje nazivana je „carica“ – kao supruga cara Franje I. Stjepana. Zapravo, ona je i sama bila najmoćnija osoba u carstvu: kao nadvojvotkinja Austrije, kraljica Ugarske i Češke, vladala je Habsburškom monarhijom. Njezin politički autoritet, reformatorska moć i formativna uloga učinili su je jednom od najvažnijih vladarica u Europi.

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