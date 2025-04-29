Habsburgovci u Austriji

Dinastija, moć, mit: Habsburgovci su stoljećima oblikovali Austriju. Čak i danas, dvorci, muzeji i trgovi pričaju priče o usponu i padu plemićke obitelji.

Habsburgovci su 645 godina oblikovali austrijsku povijest – politički, kulturno i arhitektonski. Ono što je započelo s Rudolfom I. i bitkom na Moravskom polju 1278. godine razvilo se u jednu od najmoćnijih dinastija u Europi. Strateški brakovi umjesto krvavih osvajanja: Poznati „Tu felix Austria nube“ postao je zaštitni znak ove mudre politike širenja. Ubrzo se njihov utjecaj proširio od Bohemije preko Ugarske do Italije i Španjolske.

U 15. stoljeću Habsburgovci su se uzdigli do položaja careva Svetog Rimskog Carstva – položaj koji su gotovo neprekidno zadržali do njegova raspada 1806. Prelaskom na Austrijsko Carstvo, monarhija je otvorila novo poglavlje, koje je kulminiralo dvojnom monarhijom Austro-Ugarske 1867. Dvije države, jedna kruna – balansiranje između središnje vlasti i kulturne raznolikosti.

S Marijom Terezijom, duh reformi ušao je u monarhiju: obvezno obrazovanje, porezne reforme, ukidanje mučenja – njezina djela postavila su temelje moderne Austrije. Njezin sin Josip II. zadao je ton centralizacijom i administrativnom reformom, što se smatra korakom prema modernosti. Osnivanje Carstva 1804. i Nagodba s Mađarskom 1867. formirali su višejezičnu realnu uniju u srcu Europe.

Ali što se carstvo dalje širilo, to je postajalo krhkije. Nacionalne napetosti, politički previranja i Prvi svjetski rat doveli su do njegovog raspada. Dana 11. studenog 1918. car Karlo I. potpisao je u dvorcu Schönbrunn izjavu o odricanju – kraj jedne ere.

Monarhija je otišla u povijest, ali njezino nasljeđe ostaje: danas palače, trgovi i muzeji diljem Austrije govore o sjaju i ambivalentnosti Habsburgovaca. Veličanstvene dvorane, reformirane obrazovne institucije i višestruki identitet odražavaju povijest koju Austrija priča na moderan način – i preispituje s namigom.