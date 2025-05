Mjesto gdje tradicija ostaje u pokretu: u Španjolskoj školi jahanja u Beču njeguje se klasična umjetnost jahanja s lipicancima – aktivno, precizno, pod zaštitom UNESCO-a.

Kad bijeli pastusi zakorače u ritmu glazbe kroz zimsku jahaonicu Hofburga, bogata povijest oživi. Španjolska škola jahanja u Beču nije mjesto nostalgije – mjesto je to žive kulture, tradicije u pokretu i neprekidne težnje prema izvrsnosti.

Ono što je započelo u 16. stoljeću sada je jedinstvena institucija u svijetu koja austrijsku kulturnu baštinu prenosi u sadašnjost. Njezini korijeni sežu u 1565. godinu. Izvorno je škola jahanja služila za obuku konja i aristokratske mladeži. Izraz „Španjolska škola jahanja“ odnosi se na iberijske pasmine od kojih su nastali plemeniti lipicanci – životinje snažnog karaktera koje su danas srce svake izvedbe. Više od 460 godina ovdje se njeguje klasična umjetnost jahanja – zahtjevna, fino usklađena umjetnička forma u kojoj se jahač i konj stapaju u skladnu cjelinu.

Putovanje pastuha započinje u ergeli Piber u Štajerskoj, nastavlja se kroz centar za obuku Heldenberg i svoj vrhunac doživljava u Beču. Njihova obuka odvija se u nekoliko faza i temelji se na povjerenju i strpljenju, delikatnosti i pedantnosti. Samo posebno talentirani pastusi u konačnici svladaju poznate školsfigure poput levade ili kapriole. No ono što očarava nije povezano samo s tradicijom. Razmišljanje i djelovanje ove institucije naime uvijek je usmjereno ka budućnosti: žene su sad već dugo sastavni dio tima trenera, a inovativni komunikacijski formati čine baštinu dostupnom širokoj publici.

Tko god ovdje pogleda predstavu ili se usudi zaviriti iza kulisa odmah će to osjetiti: ovdje tradicija blista u punom sjaju – ali ne stojeći vjekovima nepromijenjena, nego upravo kroz kretanje. Odlikuju ju elegancija, staloženost i tiha prirodnost, upravo one osobine koje Austriju čine tako posebnom zemljom prepunom kulture koja živi i diše. Mjesto je to koje pokazuje kako se kulturna baština može prenositi na suvremen i održiv način – bez ikakve patetike, već sa stavom.