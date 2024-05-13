Adatvédelmi szabályzat
Az Ön adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért személyes adatokat csak a törvényi előírások keretein belül gyűjtünk és dolgozunk fel, hogy garantálhassuk Önnek ajánlataink biztonságos használatát.
Az Österreich Werbung kiemelt hangsúlyt helyez valamennyi ügyfele magánszférájának védelmére. A személyes adatok kezelése ezért az érvényes adatvédelmi rendelkezésekben, különösen az európai általános adatvédelmi rendeletben (GDPR), az osztrák adatvédelmi törvényben (DSG), valamint a telekommunikációs törvényben (TKG 2021) foglaltaknak megfelelően történik. Az Österreich Werbung valamennyi munkatársa a DSG 6 § alapján köteles az adattitkok megtartására.
Az adatkezelésért felelős:
Österreich Werbung
Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Bécs, Ausztria
Tel.: +43 1 588 66-0
Fax: +43 1 588 66-40
E-Mail: datenschutz@austria.info
Jelen weboldal látogatása során személyes adatokat gyűjtünk. A látogatók adatainak gyűjtése egyenként a következő célokra szolgál:
a weboldal használatának elemzése piackutatás céljára
a weboldal tartalmának a látogatók igényeihez igazítása
az oldal felhasználóbarát jellegének, könnyen kezelhetőségének javítása
a látogatói felkeresések alapján az ausztriai üdülések hirdetésével kapcsolatos remarketing
az Ausztria iránti potenciális érdeklődők megszólítása célzott reklámozással
Prospektusok és információs anyagok kérése esetén, illetve az austria.info-hírlevélre (ÖW hírlevél) történő feliratkozáskor a megkeresés feldolgozásához szükséges összes adatot is tároljuk.
Az Ön személyes adatait az Öntől kapott hozzájárulás alapján kezeljük, amelyet bármikor visszavonhat.
Ha prospektust, információs anyagot kér vagy feliratkozik hírlevelünkre, az Ön adatai abból a célból kerülnek rögzítésre, hogy megkeresését, illetve annak alapján a küldést sikeresen teljesítsük. A küldést követően az adatok törlésre kerülnek.
Amennyiben Ön további meghívókat, illetve információkat szeretne tőlünk kapni, kiegészítő választási lehetőségek állnak rendelkezésére. Ha ezeket választja, adatait olyan módon mentjük el, hogy Önt érdeklődési területeinek megfelelően tudjuk tájékoztatni ajánlatainkról. Természetesen ezen hozzájárulást Ön bármikor jogosult visszavonni.
Wenn Sie unseren Newsletter abonnieren, speichern wir Ihre E-Mail-Adresse, um den Newsletter zusenden zu können. Sie wird von uns ausschließlich für diesen Zweck eingesetzt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können sich von unserem Newsletter jederzeit abmelden, daraufhin werden wir Ihre E-Mail-Adresse löschen.
A megrendelések során összegyűjtött adatokat soha nem használjuk egyedi felhasználói profilok létrehozására, illetve ügyfeleink böngészési szokásainak követésére. Az Ön elérhetőségi adatait kizárólag megrendeléseinek teljesítése céljából használjuk.
Modern csevegési funkció biztosítása érdekében a Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Door 2, 1150 Bécs) mesterséges intelligencia portaszolgálatát használjuk. Ez egy Ausztriában létrehozott mesterséges intelligencia (AI), amely weboldalaink tartalma, valamint a nyilvánosan elérhető egyéb tartalmak alapján keres választ az Ön kérdéseire.
A csevegés során megjelenő személyes adatokat kizárólag az osztrák adatfeldolgozó Goodguys GmbH szerverein dolgozzák fel. Ezek az adatok magukban foglalják a felhasználó IP-címét és egy munkamenet-azonosítót, amely megkülönbözteti a különböző felhasználók csevegési előzményeit. Az adatok a csevegés végén törlődnek, és többé nem rendelhetők hozzá egyéni felhasználókhoz.
A kérdések tartalmát anonimizált módon tároljuk és azokat az Österreich Werbung a csevegés funkciók működésének ellenőrzésére, illetve továbbfejlesztésére használhatja fel.
Az AI Concierge válaszainak megfogalmazása érdekében a kérdések egy része a Google és az OpenAI szerverekre is továbbításra kerül. Az ezen szolgáltatóknak továbbított adatok nem tartalmaznak olyan paramétereket, amelyeket a Google vagy az OpenAI személyek azonosítására használhatna fel. Ezek tehát anonim adatok. A válaszokat kizárólag a Goodguys GmbH informatikai rendszerei rendelik hozzá a felhasználókhoz.
Mindenesetre technikai eszközökkel nem lehet olyan tartalmat kiszűrni, amely a felhasználó által megadott adatok szerinti azonosítást tesz lehetővé. A csevegési funkció használatakor ügyeljen tehát arra, hogy a chat ablakban ne adjon meg személyes adatokat, például nevét, e-mail címét, telefonszámát stb.
Az AI Concierge-ről és a Goodguys GmbH vállalkozásról további információkat a Goodguys GmbH adatvédelmi nyilatkozatában talál: Datenschutzerklärung von Goodguys GmbH.
A Change Tourism Austria weboldalon az Österreich Werbung turisztikai szakembereknek közös platformot biztosít turizmus és innováció témakörben. A szolgáltatás teljes körű igénybevétele csak regisztrációt követően, a regisztrált felhasználók számára lehetséges. Az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés).
A weboldal használata során a látogatók IP-címei és kapcsolódó technikai adatai naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat kizárólag támadások és technikai problémák kivizsgálására használjuk, és 4 hét elteltével töröljük.
Amennyiben a látogatók ehhez hozzájárulnak, a platform használatával kapcsolatos adataikról a Google Analytics eszközeivel statisztikai adatokat is gyűjtünk és felhasználjuk azokat az ajánlatok optimalizálásához, illetve releváns tartalmak küldéséhez. Ez a hozzájárulás bármikor visszavonható a cookie banner (süti kezelő) ismételt megjelenésekor.
A regisztrált felhasználók fontos eseményekről e-mailben kapnak értesítéseket. Ezek az értesítések alapértelmezés szerint aktiváltak és a felhasználói profilon keresztül deaktiválhatók.
A felhasználók által saját magukról vagy érdeklődési körükről a regisztráció során megadott információk minden más regisztrált felhasználó számára láthatóak. A kapcsolattartási e-mail cím megjelenítését a felhasználó a felhasználói profilon keresztül beállíthatja.
A kommunikációs platformon való részvétel, ideértve a saját bejegyzéseket és tartalmakat is, tárolási ideje alapvetően korlátlan. A felhasználó azonban bármikor kérheti felhasználói profiljának deaktiválását vagy törlését a hello@changetourismaustria.com e-mail címre történő e-mail küldésével.
Deaktiválás esetén a felhasználó által létrehozott tartalmak és bejegyzések online maradnak. Törlés esetén a felhasználói profil (beleértve a felhasználó által létrehozott tartalmakat is) kezdetben deaktiválásra, majd 30 nap elteltével törlésre kerül. A felhasználó ezen időtartamon belül a törlést visszavonhatja.
Az Österreich Werbung közösségi média oldalain keresztül nem férünk hozzá azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket adott esetben a platform üzemeltetője Önnel kapcsolatban kezel. Érintetti jogainak gyakorlása érdekében kérjük, forduljon közvetlenül az adott közösségi média platformhoz, mivel csak annak üzemeltetője férhet hozzá az Ön adataihoz.
Meta (Facebook és Instagram)
Facebook és Instagram oldalainkon az adatok kezelése a Meta Ireland-lel kötött, a személyes adatok közös kezeléséről szóló megállapodáson alapul. Statisztikai adatokat (oldal megtekintésekről) kapunk, amelyeket ajánlataink fejlesztéséhez használunk fel. Csak a Meta férhet hozzá az egyéni felhasználói adatokhoz és teheti meg a GDPR-nak megfelelő szükséges intézkedéseket, például válaszol tájékoztatás kérése esetén vagy töröl kezelt adatokat.
További információkért lásd:
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://help.instagram.com/155833707900388
Youtube
YouTube-csatornáink látogatóiról is csak statisztikai adatokkal rendelkezünk, így például a videómegtekintésekről, a „tetszik” vagy a bejegyzéseinkkel kapcsolatos egyéb interakciókról. Ezeket az adatokat kizárólag a látogatók viselkedésének elemzésére használjuk fel ajánlataink fejlesztése céljából. Kérjük forduljon közvetlenül a platform üzemeltetőjéhez, ha az adatvédelemmel kapcsolatban bármilyen észrevétele lenne.
További információkért lásd:
https://www.youtube.com/intl/ALL_at/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
Az Österreich Werbung a Pinterest közösségi médiahálózatot Ausztriával kapcsolatos tartalmak, aktuális információk megjelenítésére használja. A weboldal látogatóitól származó adatok (IP-cím, böngésző és operációs rendszer, felhasználói adatok) a Pinterest felé kerülnek továbbításra, ezen felül sütik kerülnek beállításra. A Pinterestre bejelentkezett látogatók esetében ezek az adatok a Pinterest-fiókjukhoz kapcsolódnak. Az adatokat az Österreich Werbung marketing és célcsoport-orientált reklámozási tevékenységéhez használja.
A Pinterestről további információ:
Hacker-támadások megakadályozása és követése érdekében az összes látogatói megkeresés IP-címét tároljuk. Az így létrehozott naplók azonban csak biztonsági incidensek nyomon követésére használhatók, és csak gyanús esetben tekinthetők meg. Ezenfelül az IP címek nem tartósan kerülnek rögzítésre, legfeljebb 4 hét után ugyanis törlésre kerülnek.
Az Amerikai Egyesület Államokban (USA) kizárólag olyan vállalkozásokkal szerződünk, amelyek csatlakoztak az EU-USA adatvédelmi keretrendszerhez. Ezek a vállalkozások az Európai Bizottság megfelelőségi határozata szerint biztosítanak megfelelő védelmi szintet a személyes adatok kezeléséhez.
További információk, ideértve az adatvédelmi politikát, illetve a vállalkozások panaszkezelési testületeit, az Amerikai Egyesület Államok Kereskedelmi Minisztériuma (U.S. Department of Commerce) által a tanúsított vállalatokról kiadott listán (data privacy framework list) elérhetők.
A Google által történő adatgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos részletek a Google adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy?tid=312557673 . További információk többek között a Google-fiókjáról és a Google-termékek adatvédelméről: https://policies.google.com/?tid=312557673 A lehetőséget arra, hogy kifejezetten megakadályozza, hogy a Google személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg, a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon találja.
Google Analytics
Az Österreich Werbung a Google Analytics szolgáltatást használja a webelemzésekhez, például anonimizált értékelések és grafikák formájában az oldalmegtekintésekről és látogatásokról, valamint a remarketinghez, a Google Display Hálózaton történő megjelenítésekről szóló jelentések készítéséhez, a DoubleClick Campaign Manager és a Google Analytics demográfiai jellemzőkről és érdeklődési körökről szóló jelentései integrációjához. Ezen elemzési szolgáltatások használata által az Ön számítógépén sütik tárolódnak. Az így generált információkat, beleértve a látogatók IP-címét, egy az USA-ban található szerverre továbbítják és ott tárolják. A Google által végzett adatgyűjtést többek között a Google Browser-Plugins használatával tilthatja le.
Google Ads és Google Floodlights
A Google Ads és a Google Floodlights a Google online hirdetési és elemző szolgáltatásai, amelyeket az Österreich Werbung konverziókövetésre használ. Az így szerzett információk a weboldalunk Ön által történő használatán alapulnak, és arra szolgálnak, hogy látogatóinkat a hirdetési partnereink webhelyei célzott reklámmal érjék el. Ezen reklámanyagok megjelenítése az Ön készülékén tárolt sütiken alapul, és csak az Ön hozzájárulása esetén történhet.
Google reCAPTCHA
A Google reCAPTCHA segítségével ellenőrizhető, hogy a weboldalunkra történő adatbevitelt ember vagy automatizált programok hajtják-e végre. A Google reCAPTCHA elemzi a weboldal látogatóinak viselkedését annak érdekében, hogy a különbséget meg tudja állapítani. Az összegyűjtött adatok, például az IP-cím, a böngészőinformációk, az operációs rendszer, valamint a hely- és használati adatok a Google-hoz továbbításra és ott kiértékelésre kerülnek. Az IP-cím általában nem kerül hozzárendelésre más Google-szolgáltatásokból származó adatokhoz, hacsak Ön nem jelentkezik be Google-fiókjába a reCAPTCHA használata közben.
Az Österreich Werbung igénybe veszi a Facebook, Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; a továbbiakban: „Facebook”) Facebook Pixel és Coversions API szolgáltatását. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy honlapunk látogatóinak tevékenységét nyomon kövessük azt követően, hogy valamely Facebook reklámra kattintva átirányítják őket a honlapunkra. Ez lehetőséget biztosít a számunkra, hogy statisztikai és piackutatási céllal kimutatást készítsünk Facebook hirdetéseink hatékonyságáról. Az egyes felhasználók személyes adataihoz ennek során nem férünk hozzá. A Facebook ugyanakkor tárolja és feldolgozza az összegyűjtött adatokat.
A Facebook az adatokat összekapcsolhatja a Facebook fiókod adataival, és felhasználhatja őket a saját hirdetési céljaira a Meta adatvédelmi szabályzatában foglaltak szerint. A Facebook Conversion Tracking (konverziókövetés) szolgáltatás ugyancsak lehetővé teszi a Facebook és partnerei számára, hogy reklámokat jelenítsenek meg a Facebookon és azon kívül. E célból cookie (süti) tárolódik a számítógépeden. Az ehhez szükséges hozzájárulást csak 13. életévét betöltött felhasználó adhatja meg. Ha 13 évnél fiatalabb, akkor kérje gondviselője közreműködését.
A weboldalainkba emellett a Facebook remarketing tag-jei (címkéi) vannak integrálva, amelyek összekapcsolják a böngésződet a Facebookkal. Ezáltal a Facebook hozzá tudja rendelni a weboldalainkon tett látogatásodat a Facebook felhasználói fiókodhoz. Az így megszerzett információkat Facebook hirdetések megjelenítéséhez használhatjuk fel. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a weboldalaink tulajdonosaként nincs rálátásunk a Facebooknak átadott adatok tartalmára és az adatok Facebook általi felhasználására. Ezzel kapcsolatban a Meta adatvédelmi szabályzata nyújt további tájékoztatást.
A hozzájárulást a következő linkre kattintva vonhatja vissza: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences
Az Österreich Werbung igénybe veszi az Adyoulike vállalat szolgáltatását, hogy célcsoporthoz igazodó hirdetéseket jelenítsen meg a francia nyelvű honlapjain. Ennek során szükség szerint cookie-k (sütik) és az Adyoulike vállalat pixel technológiájának használatára kerül sor.
Az Adyoulike adatvédelmi tájékoztatója a https://www.adyoulike.com/pages/privacy_en.php címen érhető el.
Ezen az oldalon lehetősége nyílik arra is, hogy tiltakozzon az adatai Adyoulike általi feldolgozása ellen.
Az Österreich Werbung honlapjai az Egyesült Királyságban a TVSquared szolgáltatást használják. Ez lehetővé teszi a számunkra, hogy statisztikai célra adatokat gyűjtsünk, és televíziós streaming szolgáltatásokon keresztül célirányos hirdetéseket jelenítsünk meg. További tájékoztatásért és tudnivalókért kattintson a https://www.innovid.com/privacy-policy linkre.
Az Österreich Werbung igénybe veszi a Sojern amerikai marketingvállalat szolgáltatásait annak érdekében, hogy osztrák szállodákat reklámozzon az angol nyelvű országokban, és célirányos online marketing segítségével elősegítse a közvetlen foglalásokat. Ennek keretében különböző cookie-kat (sütiket) alkalmazunk, és gyűjtjük az érdeklődők adatait, hogy célcsoporthoz igazodó hirdetéseket juttassunk el hozzájuk.
További tájékoztatásért kattintson a https://www.sojern.com/privacy/privacy-center linkre.
Az Österreich Werbung igénybe veszi a német Podigee GmbH (Schlesische Strasse 20, 10997 Berlin) szolgáltató által működtetett Podigee podcast-társzolgáltatást. A meghallgatni kívánt podcastok a Podigee oldaláról töltődnek be és kerülnek lejátszásra. A Podigee használatára a GDPR 28. cikke szerinti adatfeldolgozói megállapodás alapján kerül sor. A szolgáltatás használatából származó adatok kezelésének jogalapja az adatkezeléssel kapcsolatos, GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk, azaz a podcastkínálatunk biztos és hatékony elérhetőségéhez, elemzéséhez és optimális kialakításához fűződő érdekünk. Ennek keretében a Podigee IP címekkel és készülékekkel kapcsolatos adatokat dolgoz fel azzal a céllal, hogy a podcastok letöltését / lejátszását lehetővé tegye, és statisztikai, pl. letöltésszámra vonatkozó adatokat gyűjtsön. A Podigee ezeket az adatokat az adatbázisában való tárolás előtt anonimizálja.
További tudnivalókat és a tiltakozási lehetőségekre vonatkozó tájékoztatást a Podigee adatvédelmi tájékoztatója tartalmaz.
A személyes adatait csakis a hozzájárulása birtokában kezeljük. Adatait csak akkor továbbítjuk harmadik személynek, ha ehhez ön hozzájárult, valamint az adattovábbítás szükséges a kérései és elvárásai teljesítéséhez. Ez alól kivételt képez az az eset, ha az adattovábbítás a honlapunk biztonságát érintő esemény miatt, például hackertámadás elhárítása érdekében szükséges.
Adatait csakis olyan adatfeldolgozóknak (külső szolgáltatóknak) továbbítjuk, akik megfelelően szavatolják az adatok jogszerű és biztonságos felhasználását. Minden adatfeldolgozónkkal a GDPR 28. cikke szerinti, olyan megállapodást kötöttünk, amely biztosítja minden adatvédelmi és adatbiztonsági követelmény teljesülését.
A hozzájárulása birtokában kezelt adatokat a hozzájárulás visszavonásáig tároljuk. Az ön által használt eszköz a cookie-kat (sütiket) azok lejárati idejéig tárolja, feltéve, hogy nem törli őket már ezt megelőzően. A személyes adatait egyebekben a hatályos jogszabályokban előírt határidőkkel összhangban őrizzük meg. Ha esetleges jogi igények kivédése céljából kell adatokat megőriznünk, akkor az adatokat a jogszabályi elévülési határidőig (általában 3 évig) tároljuk.
Lehetőség van arra, hogy az ön által korábban adott hozzájárulást bármikor visszavonja. Kérjük, hogy erre a célra használja az erre kialakított technikai lehetőségeket. Lehetősége van továbbá arra is, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeink valamelyikén megkeressen bennünket.
A fent megadott címekre küldött megkeresésében bármikor
tájékoztatást kérhet az általunk tárolt személyes adatairól;
kérheti az általunk tárolt személyes adatok helyesbítését, törlését, továbbá zárolását;
az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően élhet az adathordozhatósághoz való jogával.
Jogában áll, hogy bármikor tiltakozzon az adatai kezelése ellen, feltéve, hogy azokat közvetlen reklám céljára használjuk fel. Ha az adatait a jogos érdekünk elsőbbsége alapján kezeljük, akkor ez ellen az adatkezelés ellen a különleges helyzetével összefüggő okokból tiltakozhat.
Lehetősége van továbbá arra is, hogy panasszal forduljon az illetékes adatvédelmi hatósághoz, azaz Ausztriában az Osztrák Adatvédelmi Hatósághoz (Österreichische Datenschutzbehörde, Barichgasse 40-42, 1030 Wien).