5. AI-Concierge (goodguys gmbh)

Modern csevegési funkció biztosítása érdekében a Goodguys GmbH (Moeringgasse 20/1, Door 2, 1150 Bécs) mesterséges intelligencia portaszolgálatát használjuk. Ez egy Ausztriában létrehozott mesterséges intelligencia (AI), amely weboldalaink tartalma, valamint a nyilvánosan elérhető egyéb tartalmak alapján keres választ az Ön kérdéseire.

A csevegés során megjelenő személyes adatokat kizárólag az osztrák adatfeldolgozó Goodguys GmbH szerverein dolgozzák fel. Ezek az adatok magukban foglalják a felhasználó IP-címét és egy munkamenet-azonosítót, amely megkülönbözteti a különböző felhasználók csevegési előzményeit. Az adatok a csevegés végén törlődnek, és többé nem rendelhetők hozzá egyéni felhasználókhoz.

A kérdések tartalmát anonimizált módon tároljuk és azokat az Österreich Werbung a csevegés funkciók működésének ellenőrzésére, illetve továbbfejlesztésére használhatja fel.

Az AI Concierge válaszainak megfogalmazása érdekében a kérdések egy része a Google és az OpenAI szerverekre is továbbításra kerül. Az ezen szolgáltatóknak továbbított adatok nem tartalmaznak olyan paramétereket, amelyeket a Google vagy az OpenAI személyek azonosítására használhatna fel. Ezek tehát anonim adatok. A válaszokat kizárólag a Goodguys GmbH informatikai rendszerei rendelik hozzá a felhasználókhoz.

Mindenesetre technikai eszközökkel nem lehet olyan tartalmat kiszűrni, amely a felhasználó által megadott adatok szerinti azonosítást tesz lehetővé. A csevegési funkció használatakor ügyeljen tehát arra, hogy a chat ablakban ne adjon meg személyes adatokat, például nevét, e-mail címét, telefonszámát stb.

Az AI ​​Concierge-ről és a Goodguys GmbH vállalkozásról további információkat a Goodguys GmbH adatvédelmi nyilatkozatában talál: Datenschutzerklärung von Goodguys GmbH.