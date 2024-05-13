5. Felelősség

Az Österreich Werbung, illetve az Österreich Werbunggal kapcsolatban álló személyek, valamint vállalkozások nem felelnek semmilyen kárért (ideértve többek között az elmaradt hasznot, az igazolt ráfordításokat, adatvesztésből eredő károkat, kieső jövedelmet, gazdagodásból származó igényeket, jogi tanácsadás díját és szerződéskötés költségeit). Jelen felelősségkizárás különösen azon károk tekintetében áll fenn, amelyek a weboldal használata, a weboldal használatának átmeneti vagy huzamos ideig tartó ellehetetlenülése (Downtime), a weboldal vagy az azon elhelyezett tartalmak korlátozott rendelkezésre állása, tartalmak vagy idegen tartalmak hibás bemutatása, továbbá az austria.info-ra és az austriatourism.com-ra irányuló hiperlinkek elhelyezése által következnek be.

Az Österreich Werbung nem vállal felelősséget az austria.info és az austriatourism.com weboldalak, vagy azok tartalma használata eredményeként hardverekben és/vagy szoftverekben, vagy azok adatfájljaiban bekövetkező károk tekintetében. A felhasználó tudomásul veszi, hogy az Österreich Werbung az általa kínált szolgáltatások nyújtásához harmadik személy hálózatüzemeltetők közreműködését is igénybe veszi. A szolgáltatások rendelkezésre állása ezért idegen hálózati szolgáltatások technikai rendelkezésre állásától függ. Az Österreich Werbung nem vállal kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az általa kínált szolgáltatásokat megszakítás nélkül és az interneten folyamatosan elérhető formában tartja fenn. A felhasználó tudomással rendelkezik arról, hogy az Österreich Werbungnak nincs befolyása az internetelérés lehetőségére és az átviteli sebességre, továbbá a hálózati kapcsolatok elérhetőségét és stabilitását sem tudja befolyásolni. Az Österreich Werbung jogosult a szolgáltatások meghatározott ideig történő megszakítására belső okokból, például karbantartás céljából.

Különösen vis maior, sztrájkok, zárlatok, hatósági intézkedések, valamint az Österreich Werbung berendezésein végrehajtott technikai változtatások, vagy egyéb olyan intézkedések, amelyek a megfelelő vagy jobb működéshez szükségesek (pl. karbantartási vagy javítási munkák stb.) a szolgáltatások időleges korlátozásához vezethetnek. A felhasználó ebből kifolyóan igényt érvényesíteni nem jogosult, az Österreich Werbung azonban megtesz minden tőle telhetőt a hibák gyors elhárítására. A felhasználó az Österreich Werbung szolgáltatásait saját kockázatára és költségére jogosult igénybe venni, ezért köteles kizárólag megfelelő műszaki eszközöket, mint például megfelelő számítógépeket, modemeket stb. használni. Felhasználó ezenfelül köteles a szolgáltatásokat a jogszabályi rendelkezések betartásával igénybe venni és különösen tartózkodni a szolgáltatások bármilyen tisztességtelen igénybevételétől. Amennyiben a szolgáltatás ingyenes, az Österreich Werbung jogosult arra, hogy azt bármikor előzetes értesítést követően ellenérték fejében tegye elérhetővé. Szolgáltatások kifejezetten ingyenesen történő nyújtására vonatkozóan igény semmilyen esetben sem keletkezik.

Az Österreich Werbung a felhasználók számára a weboldalon különösen olyan szolgáltatásokat (információkat) is nyújt, amelyeket harmadik személyek közvetítenek, nyújtanak vagy egyéb módon bocsátanak rendelkezésre. Az Österreich Werbung minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy az internetportál működésével harmadik személyek jogait, így különösen, de nem kizárólagosan azok szerzői-, hasznosítási, védjegy- vagy használati jogait ne sértse. Az Österreich Werbung azonban nem vállal felelősséget azért, hogy a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásokat (információkat) harmadik személyek jogai, így különösen, de nem kizárólagosan, szerzői-, hasznosítási, védjegy- vagy használati jogai nem korlátozzák. Az ebből eredő minden esetleges kárért a felelőssége kizárt. Abban az esetben, ha Österreich Werbung a weboldalon ingyenesen szoftver (pl. képernyővédő) letöltését teszi lehetővé, annak működőképességéért semmilyen felelősséget nem vállal. Nem vállal felelősséget különösen semmilyen olyan okozati kárért, amely a szoftver alkalmazásának eredményeként következik be (pl. az operációs rendszer károsodása).

Az Österreich Werbung törekszik arra, hogy a weboldalon található árak pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Tekintettel azonban arra, hogy az Österreich Werbung az árakra vonatkozó adatokat harmadik személyektől kapja, nem áll módjában ezek helyességének ellenőrzése. Különösen érvényes ez azon adatok tekintetében, amelyek rendszeresen változnak. Az Österreich Werbung ezért a weboldalon található áradatok pontosságáért, teljességéért, időszerűségéért nem felel.

A felelősség ezen általános kizárása érvényes, függetlenül attól, hogy az igényérvényesítés alapjaként enyhe gondatlanságra, vagy a vállalkozások esetében akár szándékosságra történik hivatkozás. A felelősség kizárása szerződéses és szerződésen kívüli igényekre is kiterjed.