Vitorlázás a Wolfgangseen

A Wolfgangsee, Salzburg tartomány legnagyobb és legmélyebb tava, a vitorlázás nagy hagyományokkal rendelkező, kedvelt területe. Itt találkozik az élvonalbeli vitorlázóközösség, mivel a körülmények ideálisak az északnyugati vagy déli szélnek köszönhetően. A "Brunnwind" is megbízható vitorlás időjárást biztosít.

Még a szakemberek is meg vannak győződve a Wolfgangseen való vitorlázás minőségéről. A Kobale testvérek, Konstantin és Oliver Kobale úgy ismerik a tavat, mint a saját, nos, vitorlástáskájukat. Hosszú nemzetközi vitorlástúráik után újra és újra visszatérnek ide. Imádják a kéket és a zöldet, amelybe szó szerint belevetik magukat a világméretű vitorlázó túráik után. Minden alkalommal, amikor hazatérnek "szeretett" alpesi tavukhoz, lelkesen élik meg azt. A testvérek most teljesítették be álmukat. Tengeri vitorlázóként részt vettek az Ocean Race-en, a híres világ körüli vitorlás regattán.