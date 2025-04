A Radetzky-induló először 1946. január 1-jén hangzott el a Bécsi Filharmonikusok ma már világhírű újévi koncertjén, és azóta is az éves koncert szerves részét képezi ráadásként. Az eredetit azonban többször is átírták, és ma már nem játsszák. A Bécsi Filharmonikusok vezetősége 2019-ben úgy döntött, hogy elkészíti a hivatalos új változatot, amelyet most az újévi koncerten játszanak.