A bécsi bálok: amikor fenséges környezetben táncolunk, gyönyörködünk a fényűző báltermek szépségében, és gasztronómiai különlegességekkel ismerkedünk – a kulturális és ga

Egy kis kultúrtörténet

Már a császári időkben is a bálokon vezették be a társasági életbe a fiatalokat és ápolták a kapcsolatokat. Manapság, amikor 300-nál is több bált tartanak, amellett, hogy megcsodálhatjuk egymást és mi is megmutathatjuk magunkat, a szórakozás és az élvezetek állnak a középpontban. Bár estéről estére több bál közül is válogathatunk, tanácsos még időben dönteni, és a jegyeket is megrendelni.

A különleges hangulatról az ünnepélyes program és a 18. század óta őrzött udvari szokások gondoskodnak. A ruházatra vonatkozó előírások, a nyitófanfár, az elsőbálozók bevonulása és az „Alles Walzer!” felhívás; a táncrendek, a zenei váltások, valamint az éjféli tánc, amely általában francia négyes.

A keringőmuzsika háromnegyedes ütemébe kortárs dallamok is vegyülnek. Aki pedig a táncparketten is szeretne jó benyomást kelteni, a leggazdagabb hagyományokra visszatekintő tánciskolák valamelyikéhez fordulhat tippekért, mielőtt ellátogatna a bálba.