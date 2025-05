Johann Strauss (ifj.)

A háromnegyedes ütem ma

Aki azt gondolja, hogy keringőt csak a Strauss család dallamaira lehet táncolni, az téved. Az elmúlt évtizedek számos világhírű pop- és rockslágere íródott lendületes háromnegyedes ütemben, például Rihanna „Love on the Brain” vagy a Queen „Somebody to Love” című dala is. Íme egy válogatás azokból a modern dalokból, amelyekre tökéletesen táncolható a bécsi keringő:

Dean Martin: That’s Amore

Kelly Clarkson: Breakaway

Seal: Kiss from a Rose

Tom Jones: Delilah

Rihanna: Love on the Brain

Bryan Adams: Have You Ever Really Loved a Woman?

Bon Jovi: Bed of Roses

Queen: Somebody to Love

Ed Sheeran: Perfect

Billy Joel: Piano Man

Doris Day: Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)