Burgenland legszebb látnivalói

Utazás a bor és az építészet világába A borkultúra és az építészet találkozása

Burgenlandban a borhoz vezető utak egyaránt elvezetnek a hangulatos pincesorokhoz, ahol hagyományos vincellérházak sorakoznak és a modern borászatokhoz is, innovatív bemutató- és kóstolótermeikkel. A borok szerelmeseinek valóságos paradicsom ez a hely. A környezet sokszínűsége a poharakban is visszatükröződik. Burgenland keleti részén, a forró kontinentális-pannon klíma hatására, nemcsak összetett fehérborok, hanem kivételes desszertborok és időnként Ausztria legteltebb vörösborai is teremnek. A legrégibb és nemesítetlen szőlőfajta az Uhudler, amely Dél-Burgenland lankáin érik és mint különleges kulturális örökség, a tartomány jelképe. Különleges bogyós gyümölcsös aromája van, amely leginkább az eperre vagy a málnára emlékeztet.

A burgenlandi borászatok és a modern építészet

A fiatal borászgeneráció úgy döntött, hogy a világ különféle borvidékein szerzett tapasztalatok után itt, Burgenlandban új dolgokat valósítanak meg. Átvették a családi birtokokat és új minőségi mércéket állítottak fel – nemcsak a borkészítésben, hanem az építészetben is.

Az elsők között volt Leo Hillinger, aki 2001-ben Joisban, a Neusiedler See partján futurisztikus bemutatótermet építtetett, ezzel elindítva a modern építészeti hullámot. Célja akkor is és ma is az, hogy transzparensé tegye a bor készítésének folyamatát a szőlőtől a pincéig, és látványosan kialakított kóstolótermekben nyűgözze le a borkedvelőket.

Azóta évek teltek el, de a burgenlandi borászok továbbra is magabiztosan járják az útjukat. A hagyományokhoz hűen, de modern esztétikával ötvözve gondoskodnak pincészeteik korszerű megjelenéséről.