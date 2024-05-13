Zöld utazás vonattal és busszal

Felszállni, elindulni és lazítani: vonattal utazni nagyon kényelmes lehet. Ezzel szemben ki ne tapasztalta volna már a kimerültséget egy megerőltető autós utazás után? A Bécs és Eisenstadt közötti új vasúti összeköttetésnek köszönhetően mindössze egy óra alatt nemcsak kényelmesen, hanem a környezetet is kímélve juthatunk el úti célunkhoz.



Ha üdülésünk során nem használunk autót, kevesebb CO₂-kibocsátást okozunk és energiát takaríthatunk meg. Nem kell aggódni amiatt, hogy nem megközelíthető a célállomás, hiszen négy városi buszjárat viszi a látogatókat Eisenstadt minden részébe. Ez az előrelépés hangsúlyozza a fenntarthatóbb mobilitás iránti elkötelezettséget és közelebb hozza egymáshoz a régió különböző térségeit. Ideális választás mindazoknak, akik különleges kulturális, történelmi és természeti élményeket szeretnének átélni.