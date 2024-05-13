Esterházy-kastély, Burgenland
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Eisenstadt
Téli üdülés a Haydn-városban

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Haydn otthona, az udvari eleganciát a modernitással ötvözi. A szőlőültetvényekkel körülvett város történelmi helyszínekkel és rendezvényekkel vonzza a látogatókat.

Burgenland kulturális központja

A tartományi főváros, Eisenstadt mintegy 60 kilométerre fekszik Bécstől. Központja, az óváros nagyrészt sétálóutcából áll, a kis utcákban kedves kis vendéglőkkel és üzletekkel.

Szemet gyönyörködtető és fő látványossága a város központjában található Esterházy-kastély. Joseph Haydn zeneszerző itt komponált közel 30 éven át az Esterházy hercegek számára – Eisenstadtot ezért emlegetik Haydn-városként is. Eisenstadt egy kulturális ékszer, amely a történelmi szépséget a zenei örökséggel ötvözi, körülvéve Burgenland végtelennek tűnő tájaival.

Adatok és tények a városról
Lakosság:kb. 17.400
Tartományi főváros:Burgenland tartományi fővárosa
Terület:42,91 km²
Tengerszint feletti magasság:182 m

Az Esterházy-kastély Haydn-terme akusztikájával és barokk freskóival nyűgözi le látogatóit. Egy varázslatos hely, ahol maga Haydn muzsikált és ahol a zene ma is megelevenedik!

Eisenstadt: adatok és számok

Top különlegességek

Esterházy-kastély: egy élénk kulturális központ

Haydn-terem

Gloriette: egykor vadászkastély, ma a kikapcsolódás színtere

Óvárosi séta a barokk városközpontba

Burgenlandi Tartományi Galéria: változó perspektívák

Merüljetek el a zeneszerző, Joseph Haydn világában

Haydn-templom: Haydn mauzóleuma az északi torony alatt

Haydn-ösvény

Aktív kikapcsolódás Eisendstadtban és környékén

Kirándulástippek

Városnéző túrák

Walk the Haydnwalk – virtuális városnéző túra Haydn nyomában

Éjjeliőr túra

Különleges események

Classic.Esterházy

2025. 03. 29. – 2025. 12. 18.
Schloss Esterházy Esterházy tér 5, 7000 Esterházy-kastély

A színvonalas művészek zenei utazásra viszik a közönséget, középpontban Joseph Haydn műveivel.

Classic.Esterházy

Keys To Heaven - Zongorafesztivál

2025. 05. 23. – 2025. 05. 25.
Eisenstadt, 7000 Eisenstadt

A zongoraművészet sokoldalúsága egyedülálló műfaji kavalkádban: a klasszikus daraboktól egészen a modern művekig.

Keys To Heaven - Zongorafesztivál

Lovely Days Fesztivál

2025. 07. 25.
Esterházy-kastély, 7000 Eisenstadt

A Lovely Days fesztivál a 60-as és 70-es évek rock-ikonjait hozza vissza: élvezzétek az igazi zenei klasszikusokkal teli fesztivált különleges hangulatban.

Lovely Days Fesztivál

HERBSTGOLD Fesztivál

2025. 09. 10. – 2025. 09. 21.
Esterházy-kastély Esterhazyplatz 5, 7000 Eisenstadt

Haydn zenéje minden évben valósággal életre kel a Herbstgold Fesztiválon a Haydn Filharmónikusok koncertjein.

HERBSTGOLD Fesztivál

Hírességek

Esterházy család

Magyarország legbefolyásosabb családjai közé tartoztak, alakították a politikát, a hadsereget és a kultúrát. A művészetek és az eisenstadti kastély mecenatúrája legendás.

Az Esterházy hercegi család

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Haydn 30 évig dolgozott az Esterházyak karnagyaként és műveivel meghatározta a bécsi klasszicizmust.

Eisenstadt, a Haydn-város

Gasztronómia Eisenstadtban

Borászok

Esterházy borászat

Borozók

Alm by Rabina

Restaurant Henrici

Markthalle Kulinarium

Vinothek Selektion Burgenland

Weinschwein Hofpassage

Különleges szálláshelyek

Hotel Galantha

Parkhotel Eisenstadt

Üdülés autó nélkül

Zöld utazás vonattal és busszal

Felszállni, elindulni és lazítani: vonattal utazni nagyon kényelmes lehet. Ezzel szemben ki ne tapasztalta volna már a kimerültséget egy megerőltető autós utazás után? A Bécs és Eisenstadt közötti új vasúti összeköttetésnek köszönhetően mindössze egy óra alatt nemcsak kényelmesen, hanem a környezetet is kímélve juthatunk el úti célunkhoz.

Ha üdülésünk során nem használunk autót, kevesebb CO₂-kibocsátást okozunk és energiát takaríthatunk meg. Nem kell aggódni amiatt, hogy nem megközelíthető a célállomás, hiszen négy városi buszjárat viszi a látogatókat Eisenstadt minden részébe. Ez az előrelépés hangsúlyozza a fenntarthatóbb mobilitás iránti elkötelezettséget és közelebb hozza egymáshoz a régió különböző térségeit. Ideális választás mindazoknak, akik különleges kulturális, történelmi és természeti élményeket szeretnének átélni.

ÖBB
Eisenstadt felfedezésre

Burgenland-kártya

A Burgenland-kártya belépést és kedvezményeket kínál több mint 270 kiemelt látnivalóhoz és szabadidős létesítményhez. Ingyenes az első vendégéjszakától kezdve a több mint 650 partnerszálláshely egyikén.

Burgenland-kártya

Praktikus tanácsok

Vonat és busz

Városi busz és taxi

Parkolás

Matrica és útdíjak

FAQ

Eisenstadtot, a mai Burgenland tartományi fővárosát 1264-ben említik először. A város a nevét erődített falainak köszönheti, amelyek „Eherne” vagy „Eiserne” városként jelölték és bevehetetlenségére utaltak.

Burgenlandot 1921-ben csatolták Ausztriához, ezután hivatalosan és széles körben átvették az Eisenstadt nevet.

Eisenstadtot (Kismartont) 1925-ben nevezték ki Burgenland tartományi fővárosának. Az első világháború, valamint a St. Germain-i és a trianoni szerződés után Burgenland 1921-ben kilencedik tartományként került az Osztrák Köztársasághoz.

  • Esterházy-kastély

  • Haydn-ház

  • Kastélypark

  • Haydn-templom (Bergkirche)

  • Burgenlandi Tartományi Múzeum

  • Haydn nyomában

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