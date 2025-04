4. lépés

Ha a sárgabaracklekvár túl sűrű lenne, kicsit melegítsd fel és keverd simára, majd ízesítsd ízlés szerint egy csipet rummal. Vágd ketté a tortalapot. Az alsó lapot kend be lekvárral, helyezd rá a tortalap tetejét, majd annak tetejét és a torta peremét is kend be lekvárral.