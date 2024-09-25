Tájékoztatási kötelezettség

A kezelt adatok kategóriái

Az Ausztriába utazók és az Ausztria iránt érdeklődők személyes adataiból őrizzük és kezeljük az alap adatokat, úgymint név, cím, nyelv, továbbá amennyiben megadásra került: a születési dátumot, e-mail címet, telefonszámot, a különleges érdeklődési kört.

Emellett megőrizzük a kapcsolat eredetére és a megkeresés típusára vonatkozó adatokat, a jelentkezéshez vagy hozzájáruláshoz kapcsolódó megjegyzéseket, a megküldött anyagokat és a kapcsolódó hirdetési intézkedéseket, valamint az azt megelőző tevékenységekre és kapcsolatokra vonatkozó adatokat.

Idegenforgalmi kutatásunk részeként feldolgozunk statisztikai adatokat, pl. vendégéjszakák száma vagy ügyfélelégedettségi adatok.

A turisztikai kutatásokkal kapcsolatos tanulmányaink és publikációink előfizetőinek nevét, címét és elektronikus elérhetőségi adatokat, valamint a kapcsolódó vállalkozás nevét, címét és típusát, továbbá a felhasználási joggal rendelkező személyek nevét és e-mail címét kezeljük.

Ha tanulmány az internetről kerül letöltésre, tároljuk az időpontot és a hálózati címet, az esetleges jogsértő letöltések felismerése lehetőségének biztosítására.

Az osztrák és nemzetközi turisztikai partnerek esetében a név és cím mellett kezeljük az elektronikus elérhetőségi adatokat, adott esetben a kapcsolattartó személyek adatait és azok felelősségi körét, a korábbi megkeresésekkel és tevékenységekkel kapcsolatos információkat, ajánlatokat és megállapodásokat, meghívókat és hasonló adatokat, amelyek üzleti, illetve hirdetési tevékenységünkből származnak.