Der Arlberg
Alpine Seele zwischen schneebedeckten Gipfeln und grünen Hochtälern
Einleitung
Am Arlberg spürt man die Kraft der Elemente: endlose Schneefelder, die im Winter zu einem der legendärsten Skigebiete Europas verschmelzen – und eine Sommerlandschaft, die in sattem Grün, kühlem Fels und glasklarem Wasser aufblüht. Tatsächlich ist der Arlberg kein einzelner Gipfel, sondern ein Gebirgspass, der Tirol und Vorarlberg verbindet – und damit zwei alpine Welten.
Zwischen St. Anton, Lech und Zürs erleben Gäste diese Vielfalt in Reinform: perfekt präparierte Pisten, einsame Höhenwege, uralte Bergkultur und eine Küche, die Natur und Genuss vereint. Ob auf Skiern, zu Fuß oder mit offenem Blick – hier zeigt sich die Alpenwelt von ihrer ursprünglichsten, schönsten Seite. Wer nicht hier war, kennt die Alpen nicht.
Die St.-Anton-Sommerkarte ermöglicht zahlreiche Vergünstigungen und ist kostenlos in der Unterkunft erhältlich.
Die Lech Card ist für Gäste bis 14 Jahre gratis.
Der Arlberg aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Die Wiege des alpinen Skisports
So fing alles an: In den 1880er Jahren glitt ein norwegischer Ingenieur mit zwei Brettern über den Schnee zum Bau des Arlbergtunnels – und legte damit den Grundstein für eine bahnbrechende Wintersporttradition.
Für Gäste öffnet St. Anton die Tür zu einem lebendigen Erbe: Man fährt nicht nur Pisten, sondern durchquert erschlossene Skigeschichte. Die Verbindung aus alpinem Erlebnis und geschichtlicher Tiefe macht gerade hier den Skiurlaub besonders.
Ein besonderes Highlight: das Ski- und Heimatmuseum St. Anton in der Villa Trier. In mehreren Ausstellungsräumen werden die Anfänge des alpinen Skisports, die Entwicklung der Region, Eisenbahn- und Tunnelbau sowie Kulturgeschichte präsentiert. Ein Abstecher dorthin verspricht den Besucher:innen erhellende Einblicke – besonders nach einem Tag auf der Piste.
Lech Zürs als Weltgourmetdorf
Wer in Lech Zürs Urlaub macht, erlebt nicht nur Pisten und Panorama – sondern auch eine kulinarische Weltklasse, die kaum woanders so dicht beieinander steht. Denn hier liegt die weltweit höchste Dichte an Haubenlokalen pro Kopf. Kulinarische Spitzengenüsse sind auf jedem Teller spürbar: Höchste Kochkunst trifft auf alpine Authentizität – internationale Küche verschmilzt mit regionalen Zutaten.
Einzigartig ist zudem die Bandbreite: vom urigen Hüttenklassiker bis zum mehrfach ausgezeichneten Gourmettempel — jeder Gang erzählt eine Geschichte von Heimat, Innovation und Geschmack.
Besondere Events
Besondere Unterkünfte
Teil einer nachhaltigen Bewegung
Nachhaltigkeit ist am Arlberg längst gelebter Anspruch – und Gäste profitieren direkt davon. In St. Anton wurden die Egger Weiher renaturiert, damit ein ökologischer Lebensraum bewahrt bleibt. Chemikalienfreier Kunstschnee und sanfte Pistenpflege minimieren Umwelteinflüsse. In Lech Zürs erzeugt ein eigenes Kleinwasserkraftwerk 10 bis 15 Prozent des Stroms vor Ort – kombiniert mit Biomasseheizwerken und regionaler Wertschöpfung. Verkehr im Ort wird reduziert: Oberlech ist verkehrsfrei, und E-Mobilität sowie öffentliche Verkehsmittel werden gefördert.
Für die Gäste heißt das: klare Luft, intakte Natur, lokales Essen mit Charakter – und ein gutes Gefühl, im Urlaub etwas Positives zu erleben.