Fedezd fel Ausztriát változatos útvonalakon. Murván és aszfalton a Fertő tótól a Bodeni-tóig.

A gravelbike a kerékpársport legújabb trendje, amely két világ legjobbját ötvözi: a gyors aszfaltos szakaszokat és a kalandos terepezést. A gravel bike mindkét kihívásra kényelmes és stabil megoldást kínál. A Gravel-Austria útvonal tökéletesen ötvözi a változatos útvonalakat a lélegzetelállító hegyi és tavi panorámával, mindezt a forgalmas utak elkerülésével. Az útvonal Ausztria nyolc tartományán vezet keresztül, meredek hegycsúcsokon, zöldellő erdőkben és bájos falvakon át, kristálytiszta tavak mentén, valamint városok és folyók partján.

Ezért is olyan népszerű gravel célpont Ausztria. A lenyűgöző tájak tökéletes feltételeket kínálnak mindazoknak, akik a természetben szeretnék átélni a bringázás élményét. Változatos, alpesi túrák garantálják a kihívásokat és a felejthetetlen látványt. Útközben várak és kolostorok mellett haladhatnak el a bringások, miközben kerékpárosbarát szálláshelyek és vendégházak várják őket, ahol a vendéglátók egy-egy sikeresen teljesített szakasz után hűsítő frissítőkkel kényeztetik a sportolókat. Tipp: érdemes időt szánni a helyi gasztronómiai kínálat felfedezésére – megéri!