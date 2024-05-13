Gravel Austria
Gravel bike útvonalak Ausztriában
Introduction
A gravelbike a kerékpársport legújabb trendje, amely két világ legjobbját ötvözi: a gyors aszfaltos szakaszokat és a kalandos terepezést. A gravel bike mindkét kihívásra kényelmes és stabil megoldást kínál. A Gravel-Austria útvonal tökéletesen ötvözi a változatos útvonalakat a lélegzetelállító hegyi és tavi panorámával, mindezt a forgalmas utak elkerülésével. Az útvonal Ausztria nyolc tartományán vezet keresztül, meredek hegycsúcsokon, zöldellő erdőkben és bájos falvakon át, kristálytiszta tavak mentén, valamint városok és folyók partján.
Ezért is olyan népszerű gravel célpont Ausztria. A lenyűgöző tájak tökéletes feltételeket kínálnak mindazoknak, akik a természetben szeretnék átélni a bringázás élményét. Változatos, alpesi túrák garantálják a kihívásokat és a felejthetetlen látványt. Útközben várak és kolostorok mellett haladhatnak el a bringások, miközben kerékpárosbarát szálláshelyek és vendégházak várják őket, ahol a vendéglátók egy-egy sikeresen teljesített szakasz után hűsítő frissítőkkel kényeztetik a sportolókat. Tipp: érdemes időt szánni a helyi gasztronómiai kínálat felfedezésére – megéri!
Az útvonal és az egyes szakaszok megtekintése
A termál- és vulkánvidéken át a szőlőhegyekig
A gravel túra a burgenlandi–stájer határ mentén halad, követve az R12-es Termál kerékpárutat. Az útvonal szőlőültetvényekkel tarkított tájakon kanyarog és lenyűgöző panorámát kínál Szlovénia hegyeire, valamint a magyar tájakra. Az út sík, kényelmes szakaszokon át vezet Stájerország legdélebbi pontjára, Bad Radkersburgba, ahol a történelmi óváros, a déliesen könnyed hangulat és a Bad Radkersburg Parkfürdő forró forrásai gondoskodnak a tökéletes felüdülésről. A túra innen az R2-es Mura-menti kerékpárúton folytatódik, amely keresztülvezet egy Natura 2000 védett területen és az Unteres Murtal UNESCO bioszféra-rezervátumon, majd a Dél-stájer borúton halad tovább.
A Radlpasson átkelve a túra Szlovéniában folytatódik, ahonnan egy fantasztikus, panorámás lejtmenet következik a Drautal felé. A Dráva folyót követve az útvonal egészen Lavamündig vezet, ahonnan Karintiában folytatódik.
Hosszúság: 165 km
Szintkülönbség: 2515 m emelkedő, 2426 m lejtő
Útburkolat: 40 km murvás/természetes terep, 125 km aszfalt
Stájerország: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
Boutique Hotel Wurzenberg
A szálloda a Dél-stájer borút mentén található. A kilátás itt minden irányban fantasztikus.
Weinlandhof
A Dél-stájer borúton található szálloda több generáció óta családi vállalkozásként működik és tökéletes választás a sportkedvelő üdülővendégek számára.
Das Schmied
A több mint 140 éves hagyományokkal rendelkező családi vállalkozás mottója az erdő, a rét és a bor - Leutschachban bőven van mit felfedezni.
Boutique Hotel Wurzenberg
A szálloda a Dél-stájer borút mentén található. A kilátás itt minden irányban fantasztikus.
Weinlandhof
A Dél-stájer borúton található szálloda több generáció óta családi vállalkozásként működik és tökéletes választás a sportkedvelő üdülővendégek számára.
Das Schmied
A több mint 140 éves hagyományokkal rendelkező családi vállalkozás mottója az erdő, a rét és a bor - Leutschachban bőven van mit felfedezni.
Mozgásba lendülni a hegyek és tavak varázslatos világában
A Stájerországból érkező útvonal Lavamündnél lép be Karintiába, ahol a túra a festői Dráva kerékpárút mentén folytatódik, a Jauntalon át nyugati irányba. A karintiai szakasz kb. 50%-ban aszfaltozott, a másik fele kiváló minőségű murvás úton vezet, amely tökéletesen alkalmas gravel kerékpározásra. A Völkermarkt és Spittal közötti szakasz szinte teljes egészében murvás, így igazi élményt nyújt a gravel bringásoknak. Karintia híres a gyönyörű fürdőtavairól, amelyek közvetlenül az útvonal mentén találhatók, és májustól októberig tökéletes felfrissülést kínálnak – érdemes egy kis kitérőt tenni! A túra utolsó harmada már igazi kihívás, hiszen a legendás Großglockner-hágón át vezet, amely Európa egyik leglátványosabb alpesi panorámaútja és Karintiából Salzburg tartományba vezet át.
Tipp: ha valaki el szeretné kerülni a Großglockner alpesi panorámaút meredek emelkedőit, választhatja a Tauernschleuse vasúti összeköttetést, amely Mallnitz (Karintia) és Böckstein (Salzburg tartomány) között közlekedik. A vonat akár 70 kerékpár szállítására is alkalmas, így kényelmes alternatívát kínál a hágón való átkeléshez.
Karintia: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
A Grossglockner Nationalpark Lodge
A természet, a wellness és a kulináris élmények garanciát jelentenek a pihentető kikapcsolódásra. A gravelbike-túra után itt mindenki hátradőlhet és felidézheti a nap legszebb pillanatait.
Landhotel Rosentaler Hof
A gravel kerékpárosok itt mindent megtalálhatnak, amire szükségük van: kerékpártárolók, javítóeszközök, mosodai szolgáltatás és képzett személyzet, akik rengeteg tippet adnak a kerékpározásról és a régióról.
Das Moerisch
A Das Moerisch 150 éves történelmet tudhat maga mögött. Ma ez a Millstätter See partján fekvő gyöngyszem teljes mértékben az élményteli kikapcsolódásnak szenteli magát.
A Grossglockner Nationalpark Lodge
A természet, a wellness és a kulináris élmények garanciát jelentenek a pihentető kikapcsolódásra. A gravelbike-túra után itt mindenki hátradőlhet és felidézheti a nap legszebb pillanatait.
Landhotel Rosentaler Hof
A gravel kerékpárosok itt mindent megtalálhatnak, amire szükségük van: kerékpártárolók, javítóeszközök, mosodai szolgáltatás és képzett személyzet, akik rengeteg tippet adnak a kerékpározásról és a régióról.
Das Moerisch
A Das Moerisch 150 éves történelmet tudhat maga mögött. Ma ez a Millstätter See partján fekvő gyöngyszem teljes mértékben az élményteli kikapcsolódásnak szenteli magát.
Két útvonalváltozat és tökéletes gravel körülmények
A Gravel-Austria útvonal Tirolban két szakaszra oszlik és mindkét irányban teljesíthető – akár nyugatról kelet felé, akár keletről nyugat felé haladva. Az útvonal technikás és kihívást jelentő szakaszokat kínál, miközben lenyűgöző tájakon vezet keresztül.
Teljes hosszúság: összesen kb. 600 km (egyenként kb. 300 km).
Útburkolat: több mint 50% murvás/laza talaj, 10% singletrail, a többi aszfalt.
Kelet–nyugati irány (Ost–West): közepesen nehéz – nehéz, kb. 3830 m szintemelkedés, az Inntalban az útvonal főként aszfalton halad.
Nyugat–keleti irány (West–Ost): nehéz, kb. 5470 m szintemelkedés, a murvás és laza talajú szakaszok dominálnak, emellett technikás singletrail lejtmenetek is várják a bringásokat.
Tirol: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
Hotel Alte Post
Tökéletes ellazulás a napi túra után: a fieberbrunni szálloda 800 négyzetméteren kombinálja a wellnesst a Kitzbüheli Alpokra nyíló kilátással.
Leipziger Hof
Ez a tradicionális szálloda egy csendes helyen, az innsbrucki városi park közelében található és svájci fenyőből készült finn szaunával és gőzfürdővel kényezteti vendégeit.
Hohe Salve Sportresort
Igazi Eldorádó a sportkedvelőknek: akik a napi túra után még nem fáradtak ki, azok az edzőteremben, a medencében vagy a futópadon folytathatják az edzést.
Hotel Alte Post
Tökéletes ellazulás a napi túra után: a fieberbrunni szálloda 800 négyzetméteren kombinálja a wellnesst a Kitzbüheli Alpokra nyíló kilátással.
Leipziger Hof
Ez a tradicionális szálloda egy csendes helyen, az innsbrucki városi park közelében található és svájci fenyőből készült finn szaunával és gőzfürdővel kényezteti vendégeit.
Hohe Salve Sportresort
Igazi Eldorádó a sportkedvelőknek: akik a napi túra után még nem fáradtak ki, azok az edzőteremben, a medencében vagy a futópadon folytathatják az edzést.
250 kilométer hegyi panoráma és képeslapra illő idill
A varázslatos Vorarlberg-útvonalat alapvetően három nap alatt lehet teljesíteni – a legelszántabbak akár két nap alatt is megtehetik, míg az élményeket kiélvezni szándékozók négy napot is rászánhatnak. A helyenként meredek ösvények komoly technikai tudást és állóképességet igényelnek, ám a lélegzetelállító alpesi panoráma minden erőfeszítést megér.
A Vorarlberg-útvonal a Montafon völgyéből indul, érinti Bludenz alpesi városát, majd a felső és alsó Rajna-völgyön keresztül vezet. A Bodeni-tótól egy meredek emelkedő vezet a Pfänder csúcsára, ahonnan egy izgalmas murvás ereszkedés visz tovább a Bregenzi-erdőbe. Innen Bizau érintésével halad az út Mellau felé, majd a Kanisfluh lábánál fekvő festői fennsíkon át Au településig. Schoppernaunál kezdődik a túra leghosszabb emelkedője Warth irányába.
Az útvonal 250 km hosszú, 6200 méternyi szintkülönbséggel
Kb. 30% a murvás szakasz
A Kops és a Ganifer-völgy nagy magasságban fekszik, és nem takarítják a havat, ezért ez a szakasz csak május közepétől / júniustól ajánlott.
A Kopsi-víztározónál az első szakasz kihívást jelenthet, mivel a lejtő rendkívül meredek – ez a rövid szakasz akár tolva is teljesíthető.
Vorarlberg: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
Hotel Bären
Aki klímasemleges módon - például gravel kerékpárral - utazik, az a Hotel Bären szolgáltatásaira szóló utalványt kap.
Tempel 74
A tegnap varázsa és a ma kényelme: az apartmanház a Bregenzerwald régióban és a legendás Kanisfluh lábánál található.
Gämsle
A rusztikus hangulatú Sporthotel szívélyes légkörrel várja a vendégeket. A háziasszony Isabella szenvedélyes gravel kerékpáros.
Eldorádó a gravel kerékpárosoknak
A Salzburg tartományon át vezető gravel túra lenyűgöző panorámaútvonalakat és kilátópontokat kínál a kerékpárosoknak. 2024 májusa óta a Gravel Austria útvonalát keresztezi az új Salzburg tartománybeli gravel túra, amely egy „könnyed” és egy „kihívást jelentő” verzióban áll a bringások rendelkezésére. A „könnyed változat” kevésbé megerőltető részeket tartalmaz, például a festői Zelli-tó mentén vezet.
A túra két fő szakaszra oszlik: az északi rész, amely Saalbachból a Salzkammergutba vezet, kb. 275 km hosszú, 6000 méternyi szintkülönbséggel. Saalbach felett egy panorámaúton indul, majd a Leogangnál található Asitztrail ösvényen halad tovább. Ezután olyan ikonikus természeti képződmények következnek, mint a Hochkönig Mandel-fala, a Dachstein lenyűgöző déli fala, a szinte elhagyatott régi Postalmstraße a Tennengau régióban, valamint a varázslatos Wolfgangsee és Fuschlsee.
A déli szakasz kb. 90 km hosszú és a Großglocknertől Mittersillig (Pass Thurn) vezet. Az emelkedők itt 900 métert, a lejtők pedig összesen 2000 métert tesznek ki a lenyűgöző Großglockner alpesi panorámaút mentén. A Pass Thurn előtti régi hágóút megmászása előtt érdemes egy rövid megállót beiktatni Mittersillben, ahol a Nemzeti Park Világai (Nationalparkwelten) interaktív kiállítás különleges természeti élményt ígér.
Salzburg tartomány: 3 kerékpáros szálláshely
Hotel Jakob
Mi lenne jobb annál, mint a szálloda saját strandjáról a frissítő Fuschlsee-be ugrani a napi szakasz után?
Biohotel Rupertus
Organikus alapanyagok és klímasemleges életmód jellemzi ezt a Leogangban található családi biohotelt.
Aktivhotel Gutjahr
A tengengaui Abtenauban található aktív- és wellnesshotel ideális megállóhely a túra egyik csúcspontja előtt: a Voglauból a Postalmra és a Wolfgangsee-tóhoz vezető régi Postalm-úton.
Hotel Jakob
Mi lenne jobb annál, mint a szálloda saját strandjáról a frissítő Fuschlsee-be ugrani a napi szakasz után?
Biohotel Rupertus
Organikus alapanyagok és klímasemleges életmód jellemzi ezt a Leogangban található családi biohotelt.
Aktivhotel Gutjahr
A tengengaui Abtenauban található aktív- és wellnesshotel ideális megállóhely a túra egyik csúcspontja előtt: a Voglauból a Postalmra és a Wolfgangsee-tóhoz vezető régi Postalm-úton.
Gránithegységeken át és a Duna mentén
A felső-ausztriai útvonal a festői Mondsee partjáról indul és a tavat megkerülve vezet a császárvárosba, Bad Ischlbe, majd tovább az Innere Salzkammergut lenyűgöző tájain át a Traunsee irányába. Innen az út észak felé fordul Vöcklabruck érintésével és az Innviertelen át a Dunához vezet. Ezt követően komoly kihívások várnak a bringásokra, hiszen a Mühlviertel meredek szakaszai jó erőnlétet igényelnek. Az útvonal az osztrák–cseh határ mentén vezet tovább Bad Leonfeldenbe, majd Freistadt felé a hullámzó dombvidéken át kelet felé. Liebenau után következik a Koblpass, amely Felső-Ausztria legmagasabban fekvő hágója és egyben az átjáró Alsó-Ausztriába.
A túra során számos különleges látnivaló várja a kerékpárosokat: a Krippenstein és az ikonikus Five-Fingers kilátó, valamint az Innviertel, ahol számos sörfőzde található - egy tökéletes hely egy jól megérdemelt pihenőhöz!
Természeti élmények, kerékpározás és szabadság kombinációja
A gravel kerékpárosok Alsó-Ausztria változatos tájait aszfaltos utakon, erdei ösvényeken és murvás szakaszok fedezhetik fel. A túra a Waldviertel régióban indul és a Granit-Trail mentén vezet egészen a Dunához. Innen a lágyan hullámzó Mostviertelen keresztül Waidhofen an der Ybbs érintésével folytatódik, majd a hegyvidéki részhez érkezve Lunz am See felé halad tovább.
A Mariazellbe tett rövid kitérő után az útvonal a Traisen folyó mentén észak felé kanyarodik, majd a Gölsentalon keresztül a Wienerwald Elsbeere régió és a Bécsi-erdő bioszféra-rezervátum érintésével érkezik meg Klosterneuburgba. Innen a bécsi városhatár mentén, erdőkön és réteken keresztül halad kelet felé, egészen Carnuntum római városáig, amely Burgenland határán található.
A szakasz teljes hossza: 528 km
Emelkedő: 8920 m / Lejtő: 9720 m
Útburkolat: 35% murvás, 65% aszfalt
Nehézségi szint: kihívást jelentő, haladóknak ajánlott
Alsó-Ausztria: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
Hotel zum Glockenturm
A Lilienfeldben, közvetlenül a Gravel Austria útvonal mellett található szálloda és a hozzá tartozó étterem házigazdái örömmel várják a kerékpárosokat.
Berghotel Tulbingerkogel
A hegyi szállodát 14 hektáros alpesi rét veszik körül. A zöldövezet ideális hely a pihenésre egy egész napos alsó-ausztriai kerékpártúra után.
Das Schloss an der Eisenstrasse hotel
Waidhofen an der Ybbsben, a 17. században épült korabarokk kastélykapu mögött egy modern, wellness-szolgáltatásokat is kínáló szálloda található.
Sík és dombos vidékeken át a napfényes Burgenlandban
A burgenlandi gravel kerékpárút az alsó-ausztriai Carnuntum mellett halad először Bergbe, majd Kittsee-be. Innen tovább vezet az útvonal Parndorfba, majd Oggau és Oslip felé. A Neusiedler See – Leithaberg Natúrpark mentén vezető szakasz egészen Oslipig sík útvonal, amely könnyed tekerést ígér.
Wulkaprodersdorf irányába haladva a kerékpárosok átlépik az osztrák–magyar határt Klingenbachnál, ahol már kisebb emelkedők is várnak a túrázókra. Neckenmarkt és Lutzmannsburg között az út dimbes-dombos, míg Lockenhaus és Stadtschlaining között komolyabb emelkedők nehezítik a terepet.
A teljes 348 kilométer hosszú szakasz Burgenlandból Doiber/Warteggnél lép át Stájerország területére.
Burgenland: 3 kerékpáros szálláshely az útvonal mentén
Gut Leithaberg
A családi vállalkozásként működő Gut Leithaberg ideális szállás mindazoknak, akik hagyományos vendégszeretetre és meleg szívélyességre vágynak.
Lutzmannsburg apartman
A nap végén a Tschardakenhof-apartmanok műemléki környezetben pihenhetjük ki a kerékpártúra fáradalmait. Tipp: a nagy kert nyáron csodálatos hely a pihenésre.
Hotel Landhofmühle
Ez a dél-burgenlandi kis szálloda csodálatos kertjével és egy olyan kor bájával varázsolja el a vendégeit, amikor az órák még lassabban jártak.
FAQ
Gravel bike – így csináldGravel bike ABC: útmutató mindenkinek, aki először vág bele a gravel bringázásba.
F, mint felszerelés
A megfelelő kerékpár, gumik, kerékpáros kesztyű és ruházat mellett elengedhetetlen egy jól illeszkedő bukósisak – biztonság az első! A hátizsákba érdemes energiaszeletet (például müzliszeletet) és egy elsősegélycsomagot pakolni. Mivel a gravel bringázás egyenetlen terepen zajlik, mindig ellenőrizzétek, hogy a kulacs biztonságosan rögzül-e a tartójában. Emellett néhány szerszám és pótalkatrész is jól jöhet arra az esetre, ha defektet kapnátok vagy más műszaki hibátok lenne.
F, mint felfedezés
A gravel bringázás legfontosabb eleme: az élvezet! Fedezd fel a környéket és talán a tervezett útvonalról letérve is rábukkansz valami váratlan érdekességre. Figyeld az útjelző táblákat – ezek hangulatos vendégházakhoz, kilátópontokhoz és látnivalókhoz vezethetnek, amelyeket talán még nem ismertél. Az út maga a cél.
T, mint technika
Kavicsos terepen fontos, hogy finoman fékezz, hogy elkerüld a kerekek blokkolását. Az egyenetlen talaj nagyobb figyelmet igényel, mint az aszfalt. Figyelj a laza kavicsos szakaszokra és időben helyezd át a testsúlyodat, hogy biztosabb legyen a tartásod. Tipp: maradj laza és ne dőlj bele nagyon a kanyarokba!
E, mint erőnlét
Aki belevág a gravel bringázás kalandjába, hamar rájön: innen már csak felfelé vezet az út!
Válasszatok az állóképességeteknek megfelelő útvonalat és fokozatosan növeljétek a kihívásokat. Érdemes kipróbálni meredekebb, technikásabb szakaszokat is. Túl meredek az emelkedő? Semmi gond! Toljátok a bringát, tartsatok egy rövid pihenőt és élvezzétek a gyönyörű tájat.
Ú, mint útvonaltervezés
Olyan alkalmazásokban, mint a „komoot” vagy a „Ride with GPS”, izgalmas útvonaljavaslatokat találhattok. A térképadatok és egy GPS-eszköz segítségével pedig új túrákat fedezhettek fel az üdülés során.
C, mint cipő
A megfelelő lábbeli kiválasztásánál az MTB cipő a legjobb választás, mivel előfordulhatnak szakaszok, ahol le kell szállni és tolni kell a bringát.
Klímavédelmi tippek
Összhangban az erdővel, a mezőkkel és az állatokkal
Maradjunk a kijelölt utakon: így megóvjuk a fiatal növényeket és a költő madarakat, valamint elkerüljük a talajeróziót és a természet károsítását.
Sebességünket igazítsuk a terep adottságaihoz: ezzel megelőzzük a mély féknyomok kialakulását, amelyeket a hirtelen fékezés okozhat.
Figyeljünk a vadon élő és a legelő állatokra: különösen szürkületkor, hagyjuk őket zavartalanul táplálkozni az erdőkben és a réteken.
Tartsuk tiszteletben a védett területeket és lezárásokat: ezek biztosítják, hogy a természet regenerálódhasson és az állatok pihenni tudjanak.
Kezeljük helyesen a hulladékot: mindent, amit magunkkal hozunk a túrára, vigyük vissza a szállásra.