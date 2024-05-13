Introduction
Burgenland kulturális központja
A tartományi főváros, Eisenstadt mintegy 60 kilométerre fekszik Bécstől. Központja, az óváros nagyrészt sétálóutcából áll, a kis utcákban kedves kis vendéglőkkel és üzletekkel.
Szemet gyönyörködtető és fő látványossága a város központjában található Esterházy-kastély. Joseph Haydn zeneszerző itt komponált közel 30 éven át az Esterházy hercegek számára – Eisenstadtot ezért emlegetik Haydn-városként is. Eisenstadt egy kulturális ékszer, amely a történelmi szépséget a zenei örökséggel ötvözi, körülvéve Burgenland széles elterülő tájaival.
Az Esterházy-kastély Haydn-terme akusztikájával és barokk freskóival nyűgözi le látogatóit. Egy varázslatos hely, ahol maga Haydn muzsikált és ahol a zene ma is megelevenedik!
Eisenstadt: adatok és számok
Top különlegességek
Aktivitások Eisendstadtban és környékén
Különleges események
Eisenstadti karácsonyi vásár
Eisenstadt sétálóutcája az ünnepi szezonban karácsonyi vásárrá alakul át.
Classic.Esterházy
A színvonalas művészek zenei utazásra viszik a közönséget, középpontban Joseph Haydn műveivel.
Hírességek
Esterházy család
Magyarország legbefolyásosabb családjai közé tartoztak, alakították a politikát, a hadsereget és a kultúrát. A művészetek és az eisenstadti kastély mecenatúrája legendás.
Gasztronómia Eisenstadtban
Különleges szálláshelyek
Zöld utazás vonattal és busszal
Felszállni, elindulni, kikapcsolni: vonattal utazni nagyon kényelmes lehet. Ezzel szemben ki ne tapasztalta volna már a kimerültséget egy megerőltető autós utazás után? A Bécs és Eisenstadt közötti új vasúti összeköttetésnek köszönhetően mindössze egy óra alatt nemcsak kényelmesen, hanem a környezetet is kímélve juthatunk el úti célunkhoz.
Ha üdülésünk során nem használunk autót, kevesebb CO₂-kibocsátást okozunk és energiát takaríthatunk meg. Nem kell aggódni amiatt, hogy nem megközelíthető a célállomás, hiszen négy városi buszjárat viszi a látogatókat Eisenstadt minden részébe. Ez az előrelépés hangsúlyozza a fenntarthatóbb mobilitás iránti elkötelezettséget és elősegíti a régión belüli hálózatépítést is. Ideális választás mindazoknak, akik különleges kulturális, történelmi és természeti élményeket szeretnének átélni.
Burgenland-kártya
A Burgenland-kártya belépést és kedvezményeket kínál több mint 270 kiemelt látnivalóhoz és szabadidős létesítményhez. Ingyenes az első vendégéjszakától kezdve a több mint 650 partner szálláshely egyikén.