Introduction
A Salzach csendesen kanyarog a városon át, miközben Salzburg igazi téli mesévé változik. A háztetők fölé magasodó Hohensalzburg várából csodás séta vezet a szomszédos Mönchsbergre. Az UNESCO világörökség részét képező óvárost ünnepi fényfüzérek ragyogják be, a kávézók kivilágított ablakai pedig meghitt pihenésre és találkozásokra csábítanak. A Dóm téren csillog a salzburgi karácsonyi vásár, miközben a háttérben felcsendül a világhírű „Csendes éj, szentséges éj” dallama.
Salzburg különleges módon ötvözi a múltat és a jelent. Mozart városát mindenütt áthatja a kultúra, minden utcája saját történetet mesél. A várost Wolfgang Amadeus Mozart életműve és zenei öröksége formálta. Koncertek, múzeumok és az évente megrendezett Mozart-hét őrzik emlékét, így Salzburg a komolyzene kedvelőinek egyik legfontosabb úti célja. A történelmi örökség mellett a modern szemlélet is egyre nagyobb szerepet kap, így a barokk pompát és a letisztult kortárs építészetet a hagyomány és a jelen szelleme különleges harmóniában kapcsolja össze. Ez adja Salzburg egyedülálló hangulatát.
A Salzburg Card all inclusive kártyával ingyenesen látogathatók Salzburg nevezetességei és múzeumai, díjmentesen használható a tömegközlekedés, emellett számos kedvezmény is igénybe vehető.
Tipp: Ismerd meg Salzburgot télen
Top különlegességek
Téli programok Salzburgban és környékén
Kirándulástippek
A muzsika hangja
A Trapp család története Salzburg elválaszthatatlan mítosza – de jó pár dolgot nem ismerünk ezzel kapcsolatban. Tudtátok például, hogy 1933-ban a család elveszítette vagyonát és Maria von Trapp elbocsátotta a cselédeket, hogy a család egy szolgálati lakásba költözzön? A régi házat bérbe adták. Amikor egy vendég meghallotta a gyerekeket énekelni, azt javasolta, hogy vegyenek részt egy népzenei versenyen. Így kezdődött az a legendás utazás, amely „A muzsika hangja”, minden idők egyik legsikeresebb musicaljéhez vezetett.
„A muzsika hangja” adta nekünk a "Kis gyopár"-t, a „Dó-ré-mi”-t és a „Kedvencek listájá”-t, olyan klasszikusokat, amelyeket a mai napig egyik generáció ad át a következőnek. A világ minden tájáról érkező látogatók a film nyomában járnak Salzburgban – a rokokó stílusú Leopoldskron kastélytól a Mirabell-kertig.
A salzburgi látogatás igazi időutazássá válik, miközben a városban sétálgatva fedezhetjük fel a film helyszíneit. Tipp: foglaljatok egy „A muzsika hangja” túrát és merüljetek el a Trapp család történetében.
Salzburg, az UNESCO világörökség része
Az Európa szívében fekvő Salzburg világhírnevét páratlanul elbűvölő városi megjelenésének, a környék festői szépségének és annak a véletlennek köszönheti, hogy Wolfgang Amadeus Mozart épp itt látta meg a napvilágot 1756-ban.
A város gazdagsága és jóléte a só – a „fehér arany” – kereskedelmének évszázadaira vezethető vissza. A sókereskedelemből származó jövedelem lehetővé tette a hercegérsekek számára, hogy felépítsék a várost, amelyet olaszos atmoszférája, számos szakrális épülete és különleges hangulata miatt „Észak Rómájának” is neveztek.
Különleges események
Jégvarázs a Mozartplatz
A salzburgi óváros Mozart terén kialakított jégpálya télen különleges történelmi környezetben várja a korcsolyázás szerelmeseit.
Salzburgi fúvósok koncertje
Hallgasd a fúvószenekarok koncertjét a Residenzplatzon
Cirkuszfesztivál Winterfest
A modern cirkuszművészet csúcseseménye a Volksgartenben.
Salzburgi Húsvéti Fesztivál
A Salzburgi Húsvéti Fesztivál a legmagasabb színvonalú operaelőadásairól és koncertjeiről ismert. A fesztivál neves zenekarokat, kiemelkedő művészeket és gondosan összeállított programokat vonultat fel.
Hírességek
Mozart művei és öröksége ma is meghatározzák a várost.
Wolfgang Amadeus Mozart a világ egyik leghíresebb zeneszerzője. Évente több ezer vendég érkezik Salzburgba, hogy megismerje a muzikális zseni mögött rejlő embert.
Joseph Mohr, a salzburgi lelkész
1818-ban Joseph Mohr és F. X. Gruber egyesítette a „Csendes éj” dallamát és szövegét. Egy dal, amely határokon és nyelveken átívelve egyesíti az embereket.
Gasztronómia Salzburgban és Salzburg tartományban
Receptek
Salzburgi galuska
A salzburgi konyha egyszerű alapanyagokra épül, mégis sokféleképp variálható. Jellemzők a bárány-, ökör- és vadhúsételek, mégis talán legismertebb a salzburgi galuska.
Különleges szálláshelyek
Műemlékvédelem – a fenntarthatóság szinonimája
A történelmi épületek megőrzése az éghajlatvédelem kiemelkedő kezdeményezése Ausztriában. Miért?
A történelmi épületek megőrzése segíthet az erőforrások megtakarításában. A meglévő épületek megőrzése révén nem kell új építési projekteket megvalósítani a zöldterületeken.
A műemlékvédelem fontos társadalmi-kulturális szerepet játszik azáltal, hogy hozzájárul a történelmi épületek megőrzéséhez. Ez erősítheti a regionális identitást és gazdagíthatja a kulturális kínálatot.
Sok történelmi épület eredetileg természetes anyagokból épült, amelyeket gyakran a régióban szereztek be. A helyreállítási munkálatok során igyekeznek ezeket az anyagokat felhasználni az épületek eredetiségének megőrzése érdekében.
Az állat- és növényfajok élőhelyeit meg lehet védeni. A műemlékvédelem ökológiai szempontból is a helyes út.
Salzburg Card
A határtalan városnézés kulcsa: a Salzburg Carddal ingyenesen látogathatók a látnivalók, emellett ingyenesen utazhatunk a tömegközlekedéssel, valamint számos kedvezményt is igénybe vehetünk.
A kártyával ingyen fedezhetjük fel a legnépszerűbb látnivalókat, ilyen például a Hohensalzburg erőd, Mozart szülőháza vagy a DomQuartier és emellett további kedvezményeket is igénybe vehetünk kirándulások, koncertek és egyéb szabadidős tevékenységek alkalmával. Ezen előnyök ismeretében a Salzburg Card elengedhetetlen kísérője egy Salzburgban tett látogatásnak, illetve kényelmes és kedvező módja a város felfedezésének.