Winter view of Salzburg's old town with Hohensalzburg Fortress, Salzach River and snow-capped mountains.
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Salzburg télen
Mozart városa, karácsonyi vásárok és UNESCO világörökség

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A Hohensalzburg vára, a hófödte Mönchsberg és a Dóm téren megrendezett adventi vásárok között Salzburg télen varázslatosan romantikus várossá változik.

A Salzach csendesen kanyarog a városon át, miközben Salzburg igazi téli mesévé változik. A háztetők fölé magasodó Hohensalzburg várából csodás séta vezet a szomszédos Mönchsbergre. Az UNESCO világörökség részét képező óvárost ünnepi fényfüzérek ragyogják be, a kávézók kivilágított ablakai pedig meghitt pihenésre és találkozásokra csábítanak. A Dóm téren csillog a salzburgi karácsonyi vásár, miközben a háttérben felcsendül a világhírű „Csendes éj, szentséges éj” dallama.

Salzburg különleges módon ötvözi a múltat és a jelent. Mozart városát mindenütt áthatja a kultúra, minden utcája saját történetet mesél. A várost Wolfgang Amadeus Mozart életműve és zenei öröksége formálta. Koncertek, múzeumok és az évente megrendezett Mozart-hét őrzik emlékét, így Salzburg a komolyzene kedvelőinek egyik legfontosabb úti célja. A történelmi örökség mellett a modern szemlélet is egyre nagyobb szerepet kap, így a barokk pompát és a letisztult kortárs építészetet a hagyomány és a jelen szelleme különleges harmóniában kapcsolja össze. Ez adja Salzburg egyedülálló hangulatát.

Adatok és tények Salzburgról
Lakosság:kb. 158 800 (2025-ben)
Tartományi főváros: Salzburg az azonos nevű tartomány székhelye
Terület:65,68 km²
Tengerszint feletti magasság:424 m
Kilátóhelyek:Kapuzinerberg, Mönchsberg és Gaisberg

A Salzburg Card all inclusive kártyával ingyenesen látogathatók Salzburg nevezetességei és múzeumai, díjmentesen használható a tömegközlekedés, emellett számos kedvezmény is igénybe vehető.

Tipp: Ismerd meg Salzburgot télen

Top különlegességek

A „Csendes éj!" nyomában

A Hohensalzburg erődítmény: a város jelképe 1077 óta

Az igazi Mozart-golyó: az eredeti csak a Fürstnél kapható

Séta a Mönchsbergen: Az óváros háztetői felett

Mozart szülőháza: világtörténelem Salzburgban 1756 óta

Kolostorok és templomok: gótika, barokk, történelmi értékek

Leopoldskron kastély: A muzsika hangja helyszínén

Salzburger Nockerl: a salzburgi édességek klasszikusa

Romantikus utcácskák és terek: díszes házak, portálok

Téli programok Salzburgban és környékén

Kirándulástippek

Meghitt hangulatú adventi túrák

Izgalmas és néha váratlan városnézések

Original Sound of Music Tour®

Hangulatos túra a salzburgi karácsonyi vásárokban

Buszos városnézések és körutak Salzburgban és környékén

A Trapp család nyomában

A muzsika hangja

A Trapp család története Salzburg elválaszthatatlan mítosza – de jó pár dolgot nem ismerünk ezzel kapcsolatban. Tudtátok például, hogy 1933-ban a család elveszítette vagyonát és Maria von Trapp elbocsátotta a cselédeket, hogy a család egy szolgálati lakásba költözzön? A régi házat bérbe adták. Amikor egy vendég meghallotta a gyerekeket énekelni, azt javasolta, hogy vegyenek részt egy népzenei versenyen. Így kezdődött az a legendás utazás, amely „A muzsika hangja”, minden idők egyik legsikeresebb musicaljéhez vezetett.

A muzsika hangja” adta nekünk a "Kis gyopár"-t, a „Dó-ré-mi”-t és a „Kedvencek listájá”-t, olyan klasszikusokat, amelyeket a mai napig egyik generáció ad át a következőnek. A világ minden tájáról érkező látogatók a film nyomában járnak Salzburgban – a rokokó stílusú Leopoldskron kastélytól a Mirabell-kertig.

A salzburgi látogatás igazi időutazássá válik, miközben a városban sétálgatva fedezhetjük fel a film helyszíneit. Tipp: foglaljatok egy „A muzsika hangja” túrát és merüljetek el a Trapp család történetében.

A muzsika hangja

A környék kirándulóhelyei

Történelmi központ

Salzburg, az UNESCO világörökség része

Az Európa szívében fekvő Salzburg világhírnevét páratlanul elbűvölő városi megjelenésének, a környék festői szépségének és annak a véletlennek köszönheti, hogy Wolfgang Amadeus Mozart épp itt látta meg a napvilágot 1756-ban.

A város gazdagsága és jóléte a só – a „fehér arany” – kereskedelmének évszázadaira vezethető vissza. A sókereskedelemből származó jövedelem lehetővé tette a hercegérsekek számára, hogy felépítsék a várost, amelyet olaszos atmoszférája, számos szakrális épülete és különleges hangulata miatt „Észak Rómájának” is neveztek.

Salzburg az UNESCO világörökség része

Különleges események

Jégvarázs a Mozartplatz

Salzburg

A salzburgi óváros Mozart terén kialakított jégpálya télen különleges történelmi környezetben várja a korcsolyázás szerelmeseit.

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Salzburgi fúvósok koncertje

Residenzplatz, Salzburg

Hallgasd a fúvószenekarok koncertjét a Residenzplatzon

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Cirkuszfesztivál Winterfest

Volksgarten, Salzburg

A modern cirkuszművészet csúcseseménye a Volksgartenben.

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Szilveszter Salzburgban

Salzburg

Tűzijáték, zene és ünnepi hangulat.

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Mozart-hét

Salzburg

A kulturális évad Salzburgban a januári Mozart-héttel kezdődik.

További információk

Salzburgi Húsvéti Fesztivál

Salzburg, több helyszínen

A Salzburgi Húsvéti Fesztivál a legmagasabb színvonalú operaelőadásairól és koncertjeiről ismert. A fesztivál neves zenekarokat, kiemelkedő művészeket és gondosan összeállított programokat vonultat fel.

További információk

Hírességek

Mozart művei és öröksége ma is meghatározzák a várost.

Wolfgang Amadeus Mozart a világ egyik leghíresebb zeneszerzője. Évente több ezer vendég érkezik Salzburgba, hogy megismerje a muzikális zseni mögött rejlő embert.

Wolfgang Amadeus Mozart

Joseph Mohr, a salzburgi lelkész

1818-ban Joseph Mohr és F. X. Gruber egyesítette a „Csendes éj” dallamát és szövegét. Egy dal, amely határokon és nyelveken átívelve egyesíti az embereket.

Joseph Mohr

Franz Xaver Gruber eredeti kottája

A tanító szerezte a „Csendes éj! Szentséges éj!” kezdetű dalt, amely mára a béke és az összetartozás szimbólumává vált.

Franz Xaver Gruber

Gasztronómia Salzburgban és Salzburg tartományban

A „sörváros” összesen 11 sörfőzdével büszkélkedhet

Az olyan kiváló sörözők, mint a Weisse, a Fuxn vagy a Stieglkeller a salzburgi sörfőzés magas színvonalú művészetének zászlóshajói.

Válogatott sörözők

Receptek

Salzburgi galuska

A salzburgi konyha egyszerű alapanyagokra épül, mégis sokféleképp variálható. Jellemzők a bárány-, ökör- és vadhúsételek, mégis talán legismertebb a salzburgi galuska.

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Márványkuglóf

A kuglóf az osztrák konyha igazi klasszikusa. Ezzel a recepttel mindenki könnyedén és gyorsan elkészítheti otthon is a márványkuglófot.

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Különleges szálláshelyek

Hotel Goldener Hirsch: 5 csillagos luxus a Getreidegassen

Arthotel Blaue Gans: 4 csillagos dizájn rejtekhely

Hotel Sacher Salzburg: 5 csillagos luxus a Salzach partján

JUFA Hotel Salzburg City: 4 csillagos panoráma

Sheraton Grand Salzburg: 5 csillagos a Mirabellkertnél

Spa Hotel Elixhauser Wirt: romantika 4 csillag superior

Hotel Schloss Mönchstein: 5 csillagos luxus, kilátással

Klímavédelmi információ

Műemlékvédelem – a fenntarthatóság szinonimája

A történelmi épületek megőrzése az éghajlatvédelem kiemelkedő kezdeményezése Ausztriában. Miért?

  • A történelmi épületek megőrzése segíthet az erőforrások megtakarításában. A meglévő épületek megőrzése révén nem kell új építési projekteket megvalósítani a zöldterületeken.

  • A műemlékvédelem fontos társadalmi-kulturális szerepet játszik azáltal, hogy hozzájárul a történelmi épületek megőrzéséhez. Ez erősítheti a regionális identitást és gazdagíthatja a kulturális kínálatot.

  • Sok történelmi épület eredetileg természetes anyagokból épült, amelyeket gyakran a régióban szereztek be. A helyreállítási munkálatok során igyekeznek ezeket az anyagokat felhasználni az épületek eredetiségének megőrzése érdekében.

  • Az állat- és növényfajok élőhelyeit meg lehet védeni. A műemlékvédelem ökológiai szempontból is a helyes út.

Fenntartható utazás
Mobilitás és kényelem Salzburgban

Salzburg Card

A határtalan városnézés kulcsa: a Salzburg Carddal ingyenesen látogathatók a látnivalók, emellett ingyenesen utazhatunk a tömegközlekedéssel, valamint számos kedvezményt is igénybe vehetünk.

A kártyával ingyen fedezhetjük fel a legnépszerűbb látnivalókat, ilyen például a Hohensalzburg erőd, Mozart szülőháza vagy a DomQuartier és emellett további kedvezményeket is igénybe vehetünk kirándulások, koncertek és egyéb szabadidős tevékenységek alkalmával. Ezen előnyök ismeretében a Salzburg Card elengedhetetlen kísérője egy Salzburgban tett látogatásnak, illetve kényelmes és kedvező módja a város felfedezésének.

Az összes kedvezmény egy helyen

FAQ

  • Hohensalzburg vára

  • Mozart szülőháza

  • Mirabell-kert

  • Salzburgi dóm

  • Getreidegasse

  • Hellbrunni kastély

  • Residenzplatz

  • Stiegl sörfőzde

  • Modern Művészetek Múzeuma

  • Salzburgi karácsonyi vásár

Salzburg a szabadtéri élmények, a kultúra és a téli ünnepi hangulat sikeres kombinációját kínálja.

  • Látogatás a karácsonyi vásárokon

  • Korcsolyázás

  • Szánkózás

  • Téli túrák

  • Hellbrunni kastély

  • Hohensalzburg vára

  • Klasszikus városnézés

  • Kulturális élmények: koncertek, operák és színházi előadások, például a Mozarteumban vagy a Salzburgi Tartományi Színházban

Ezek az adventi vásárok változatos kínálattal várják az érdeklődőket a hagyományos kézműves termékektől a modern karácsonyi tárgyakig és hamisítatlan ünnepi hangulatot teremtenek az adventi időszakban.

  • Salzburgi karácsonyi vásár a Domplatzon és a Residenzplatzon

  • Adventi varázslat Hellbrunnban

  • Sternadventmarkt & Winterlounge

  • Adventi vásár a Mirabellplatzon

  • A Stiegl sörfőzde adventi vására

A Salzburg Card ingyenes utazást biztosít a tömegközlekedési eszközökön, ingyenes belépést kínál az összes látnivalóhoz, valamint számos további kedvezményt biztosít Salzburg felfedezése során.

Két-három nap ideális egy kellemes, kulturális felfedezésekben gazdag kiránduláshoz, attól függően, hogy milyen intenzíven szeretnéd megismerni a várost.

A Hohensalzburg erődítmény megtekintése általában másfél-két órát vesz igénybe, érdeklődési körtől és tempótól függően. Azok, akik szeretnének időt szánni az erőd részleteinek és történetének megismerésére, maradhatnak tovább vagy igénybe vehetik a 30 és 75 perc közötti idegenvezetések egyikét.

A Salzburg aktuális programjairól a Salzburg-Info hivatalos weboldalán találtok áttekintést. Többek között az alábbi eseményekről tájékozódhattok:

  • Mozart-hét: Mozart születésnapja köré szervezett fesztivál koncertekkel, marionettszínházi előadásokkal és élőzenével Salzburgban.

  • Winterfest: kortárs cirkuszfesztivál a Volksgartenben, amely az adventi időszakban akrobatikus produkciókkal, költészettel és gazdag kísérőprogrammal varázsolja el a látogatókat.

  • Jazz&TheCity: négy napon át tartó zenei fesztivál templomokban, bárokban és az utcákon nemzetközi jazz-előadókkal, feltörekvő művészekkel és improvizációs koncertekkel – ingyenesen.

  • „Hangokkal teli Salzburg” óvárosi séta: városnézés zenével, művészettel és építészettel, amely életre kelti Salzburg történelmét és különleges hangulatát.

  • Best of Mozart erődkoncert: klasszikus koncert Mozart és más zeneszerzők műveivel a Hohensalzburg erődben, lenyűgöző panorámával és vacsoralehetőséggel.

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