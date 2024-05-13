Salzburg a világ egyik legelbűvölőbb kulturális városa. A barokk város erődjével, dómjával, Ünnepi Játékaival és ikonikus látnivalóival a magas kultúra lenyűgöző színpada

A Salzach folyó csendesen folydogál keresztül Salzburgon, elválasztva a várost a romantikus hangulatú történelmi óvárosra és a nyüzsgő, modernebb újvárosra. A város háztetői felett, a Festungsberg-hegyen magasodik a Hohensalzburg erődítmény, amihez egy másik „házi hegy” is csatlakozik. A Mönchsberg-hegy egy, a városi nyüzsgésétől távolabb eső, népszerű természetközeli terület, fantasztikus kilátással és kiterjedt sétaútvonal-hálózattal.

Az UNESCO világörökségi címét viselő város a kiemelkedő zenei előadások globális központjává vált, ahol a koncertek, múzeumok és az évente megrendezett Mozart-fesztivál különleges élményt nyújtanak. Salzburg ugyanis elválaszthatatlan Wolfgang Amadeus Mozarttól, akinek zenei életműve ma is formálja a várost. A géniusz nyomai ma is mindenütt visszaköszönnek: itt van a Salzburgi Dóm, ahol Mozartot megkeresztelték, Mozart szülőháza a festői Getreidegassén és Mozart lakóháza, ahol a zeneszerző nyolc évig élt.