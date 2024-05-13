Hohensalzburg vára
  1. Homepage
  2. Úti célok Ausztriában
  3. Városok
  4. Salzburg

Salzburg
Salzburg – nyári kikapcsolódás a Festspielhaus és a Mönchsberg között

Tovább a téli ajánlatokhoz
Salzburg a világ egyik legelbűvölőbb kulturális városa. A barokk város erődjével, dómjával, Ünnepi Játékaival és ikonikus látnivalóival a magas kultúra lenyűgöző színpada

A Salzach folyó csendesen folydogál keresztül Salzburgon, elválasztva a várost a romantikus hangulatú történelmi óvárosra és a nyüzsgő, modernebb újvárosra. A város háztetői felett, a Festungsberg-hegyen magasodik a Hohensalzburg erődítmény, amihez egy másik „házi hegy” is csatlakozik. A Mönchsberg-hegy egy, a városi nyüzsgésétől távolabb eső, népszerű természetközeli terület, fantasztikus kilátással és kiterjedt sétaútvonal-hálózattal.

Az UNESCO világörökségi címét viselő város a kiemelkedő zenei előadások globális központjává vált, ahol a koncertek, múzeumok és az évente megrendezett Mozart-fesztivál különleges élményt nyújtanak. Salzburg ugyanis elválaszthatatlan Wolfgang Amadeus Mozarttól, akinek zenei életműve ma is formálja a várost. A géniusz nyomai ma is mindenütt visszaköszönnek: itt van a Salzburgi Dóm, ahol Mozartot megkeresztelték, Mozart szülőháza a festői Getreidegassén és Mozart lakóháza, ahol a zeneszerző nyolc évig élt.

Adatok és tények Salzburgról
Lakosság:kb. 158 800 (2025-ös adat)
Tartományi főváros: Salzburg az azonos nevű tartomány székhelye
Terület:65,7 km²
Kilátóhelyek:Richterhöhe am Mönchsberg (507 m)

Az all-inclusive Salzburg-kártya ingyenes belépést biztosít minden látnivalóhoz és múzeumba, lehetővé teszi a közlekedési eszközök szabad használatát és számos további kedvezményt is tartogat.

Salzburg minden nézőpontból

Top különlegességek

Hohensalzburg vára: történelem a falak között

Wolfgang Amadeus Mozart: Salzburg a zsenialitását ünnepli

Mirabell kastély és Mirabell‑kert: UNESCO‑világörökség

Haus der Natur: a természet és technika múzeuma

Kolostorok, apátságok, templomok és temetők: "Észak Rómája"

Salzburgi Dómnegyed a történelmi belvárosban

Modern Művészetek Múzeuma a Mönchsbergen

Aktív programok Salzburgban és környékén

Hagyományörző és fess

A salzburgiak és a népviseletük

A dirndl, a bőrnadrág és joppe voltak egykor a salzburgi vidéki lakosság hagyományos öltözékei. Aztán „A muzsika hangja” című film az egész tartományt tetőtől talpig népviseleti klisébe öltöztette.

És ma? A népviseletet a salzburgiak – akár a városban, akár vidéken – szívesen viselik ünnepségeken és hagyományőrző rendezvényeken. A salzburgiak végül is fess (csinos, szép, ápolt) emberek, akik különösen nagy figyelmet fordítanak a megjelenésükre. Az igazi, hamisítatlan népviselet tehát nagy népszerűségnek örvend. Ennek megfelelően Salzburgban számos népviselet készítő manufaktúra található.

Népviseletet áruló boltok Salzburgban

A környék kirándulóhelyei

Séták, túrázás és természeti élmények

Salzburg és hegyei

Salzburg több nagyobb és kisebb városi hegy között helyezkedik el, amelyek kiválóan alkalmasak túrázásra és sétákra. Legyen szó egy kellemes délutáni kirándulásról vagy egy kihívást jelentő egynapos túráról – Salzburg városi hegyei csodás kilátást kínálnak az Óvárosra, a Salzachra és a környékre.

A Gaisberg és az Untersberg, ahova felvonó vezet, népszerű célpontok az egésznapos túrákhoz, melyek végén egy alpesi hüttében éjszakázhatunk. A Festungsberg, a szomszédos Mönchsberg és a Kapuzinerberg könnyed családi túraként is beilleszthető a városnézésbe.

Salzburg hegyei

Különleges események

Osterfestspiele Salzburg

Salzburg belváros

A Salzburgi Húsvéti Ünnepi Játékok az operaprodukciók és koncertek legmagasabb színvonalát képviselik. A fesztivál neves zenekarokat, kiemelkedő művészeket és gondosan összeállított programokat vonultat fel a színpadon.

További információk

Salzburg Maraton

Salzburg

Legyen szó maratonról, váltófutásról, reggeli futásról vagy gyermekversenyekről – itt mindenki talál a számára megfelelő kategóriát. Az eseményt zenei, kulturális, gasztronómiai és egészségközpontú kísérőprogram teszi teljessé.

További információk

Salzburger Pfingstfestspiele

Salzburg

„Bon Voyage!” – ez az idei fesztivál mottója. A nyitóelőadás Rossini Il viaggio a Reims című operája lesz. A program az operát, a koncertet és a táncot olyan zenei utazásokká kapcsolja össze, amelyek a felfedezés, a mozgás és az új nézőpontok között vezetnek.

További információk

mozart 100 by UTMB

Salzburg, Fuschlsee, Wolfgangsee

A 12 és 120 kilométer közötti különböző távokkal a mozart 100 by UTMB® minden szint számára megfelelő kihívást kínál.

További információk

Electric Love Festival

Salzburgring, Plainfeld bei Salzburg

Ez az elektronikus tánczenei fókuszú fesztivál több szabadtéri színpadon vonultat fel nemzetközi DJ-ket és előadókat az EDM, a techno, a bass és a rokon műfajok világából, és a látogatókat a világ minden tájáról vonzza.

További információk

Salzburger Festspiele

Domplatz, Salzburg

A Salzburgi Ünnepi Játékok a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiváljai közé tartozik, mely többek között a legmagasabb zenei minőségről, a nemzetközi művészek elkötelezett részvételéről, valamint a hagyomány és a modernitás sikeres ötvözéséről ismert.

További információk

Salzburger Rupertikirtag

Salzburg

A szeptemberi Salzburger Rupertikirtag élő, pezsgő népünnepéllyé változtatja a dóm körüli tereket, zenével, kézművesekkel, helyi finomságokkal és hagyományos búcsú hangulattal.

További információk

Jazz & The City

Salzburg

Amikor a Jazz & The City fesztivál ideje elérkezik, jazz, világzenei és elektronikus hangzások töltik meg Salzburg óvárosát: az utcák, terek és vendéglátóhelyek színpaddá változnak. A látogatók ráadásul ingyenesen élvezhetik a sokszínű programot.

További információk

Hírességek

Mozart művei és öröksége ma is meghatározzák a várost.

Wolfgang Amadeus Mozart a világ egyik leghíresebb zeneszerzője. Évente több ezer vendég érkezik Salzburgba, hogy megismerje a zenei zseni mögött meghúzódó embert.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Egy tanár komponálta a „Csendes éj, szentséges éj” című dalt, amely a béke és az összetartozás szimbóluma.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr, a salzburgi lelkész

1818-ban Joseph Mohr és F. X. Gruber első alkalommal egyesítette a Csendes éj dallamát és szövegét. Egy dal, amely határokon és nyelveken átívelve egyesíti az embereket.

Joseph Mohr
A Trapp család nyomában

A muzsika hangja

A Trapp család története Salzburg elválaszthatatlan mítosza - de jó pár dolgot nem ismerünk ezzel kapcsolatban. Tudtátok például, hogy 1933-ban a család elveszítette vagyonát és Maria von Trapp elbocsátotta a cselédeket és a család egy szolgálati lakásba költözött? A régi házat bérbe adták. Amikor egy vendég meghallotta a gyerekeket énekelni, azt javasolta, hogy vegyenek részt egy népzenei versenyen. Így kezdődött az a legendás utazás, amely „A muzsika hangja” című filmhez és minden idők egyik legsikeresebb musicaljéhez vezetett.

A „Muzsika hangja” adta nekünk az „Edelweiss”, a „Dó-ré-mi” és a „Kedvencek listája” című dalokat, amelyeket a mai napig egyik generáció ad át a következőnek. A világ minden tájáról érkező látogatók a film nyomában járnak Salzburgban - a rokokó stílusú Leopoldskron-palotától a Mirabell-kertig.

A salzburgi látogatás igazi időutazássá válik, miközben a városban sétálgatva fedezhetjük fel a film helyszíneit. Tipp: foglaljatok egy „A muzsika hangja” túrát és merüljetek el a Trapp család történetében.

The Sound of Music

Gasztronómiai élmények Salzburgban

A „sörváros” összesen 11 sörfőzdével büszkélkedhet

Az olyan kiváló sörözők, mint a Weisse, a Fuxn vagy a Stieglkeller a salzburgi sörfőzés magas művészetének zászlóshajói.

Válogatott sörözők

Receptek

Grízgaluskaleves

A recept titka a durva grízben és a szobahőmérsékletű vajban relik. Így a grízgaluskák gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.

Tovább a recepthez

Salzburgi galuska

A salzburgi konyha egyszerű alapanyagokra épül, mégis sokféleképp variálható. Jellemzők a bárány-, ökör- és vadhúsételek, mégis talán legismertebb a salzburgi galuska.

Tovább a recepthez

Márványkuglóf

A kuglóf az osztrák konyha igazi klasszikusa. Ezzel a recepttel mindenki könnyedén és gyorsan elkészítheti otthon is a márványkuglófot.

Tovább a recepthez

Különleges szálláshelyek

Hotel Goldener Hirsch: 5 csillagos luxus a Getreidegasse-n

Arthotel Blaue Gans: 4 csillag a Design-Hideaway-en

Hotel Sacher: 5 csillag, elegancia a Salzach partján

JUFA Hotel Salzburg City: 4 csillagos minőség kilátással

Sheraton Grand Salzburg: 5 csillag a Mirabellgarten-nél

Spa Hotel Elixhauser Wirt: 4 csillag superior

Hotel Schloss Mönchstein: 5 csillag meseszép kilátással

Klímavédelmi információ

Műemlékvédelem – a fenntarthatóság szinonimája

A történelmi épületek megőrzése az éghajlatvédelem kiemelkedő kezdeményezése Ausztriában. Miért?

  • A történelmi épületek megőrzése segíthet az erőforrások megtakarításában. A meglévő épületek megőrzése révén nem kell új építési projekteket megvalósítani a zöldterületeken.

  • A műemlékvédelem fontos társadalmi-kulturális szerepet játszik azáltal, hogy hozzájárul a történelmi épületek megőrzéséhez. Ez erősítheti a regionális identitást és gazdagíthatja a kulturális kínálatot.

  • Sok történelmi épület eredetileg természetes anyagokból épült, amelyeket gyakran a régióban szereztek be. A helyreállítási munkálatok során igyekeznek ezeket az anyagokat felhasználni az épületek eredetiségének megőrzése érdekében.

  • Az állat- és növényfajok élőhelyeit meg lehet védeni. A műemlékvédelem ökológiai szempontból is a helyes út.

Fenntartható utazás
Salzburg mobilisan és kényelmesen

Salzburg Card

A határtalan városnézés kulcsa: ingyenes belépés minden látnivalóhoz, korlátlan tömegközlekedés és számos kedvezmény – rengeteg Salzburg, kedvező áron.

A Salzburg Card segítségével a látogatók teljes élményként élhetik meg a város felfedezését. A kártya ingyenes belépést biztosít a legnépszerűbb látnivalókhoz – többek között a Hohensalzburg erődhöz, Mozart szülőházához és a DomQuartierhez –, emellett díjmentes utazást kínál a tömegközlekedési eszközökön. A kirándulásokra, koncertekre és szabadidős programokra járó további kedvezményeknek köszönhetően a Salzburg Card minden városlátogatás nélkülözhetetlen társa. Így Salzburg kényelmesen és pénztárcabarát módon fedezhető fel.

További előnyök

FAQ

  • Hohensalzburg erődítmény

  • Mozart szülőháza

  • Mirabell-kert

  • Salzburgi dóm

  • Getreidegasse sétálóutca

  • Hellbrunni kastély

  • Residenzplatz

  • Stiegl sörfőzde

  • Modern Művészetek Múzeuma

  • Salzburgi karácsonyi vásár

A Salzburg kártya ingyenes belépést biztosít minden látnivalóhoz, díjmentesen használhatók a tömegközlekedési eszközök, valamint a kártya számos további kedvezményt is kínál, így kedvezményes áron fedezhetjük fel Salzburgot.

Egy pihentető, kulturálisan gazdag tartózkodáshoz két-három nap ideális, attól függően, hogy mennyire szeretnétek elmerülni a látnivalókban.

A Hohensalzburg erődítmény megtekintése általában másfél-két órát vesz igénybe, érdeklődési körtől és tempótól függően. Azok, akik szeretnének időt szánni az erőd részleteinek és történetének megismerésére, maradhatnak tovább vagy igénybe vehetik a 30 és 75 perc közötti idegenvezetések egyikét.

Salzburg könnyen és problémamentesen megközelíthető. Azok számára, akiknek fontos a fenntarthatóság, kiváló vasúti összeköttetések állnak rendelkezésre számos európai nagyvárosból. A barokk város autóval is kényelmesen elérhető, hiszen jól kapcsolódik a nemzetközi úthálózathoz. A Salzburgi Repülőtér (W. A. Mozart) pedig rendszeres közvetlen járatokat kínál Európa különböző városaiba.

Abszolút! A salzburgi városi hegyek – a Mönchsberg, a Kapuzinerberg, a Festungsberg és a Gaisberg – erdei ösvényekkel és lenyűgöző kilátásokkal várnak, mindezt közvetlenül a város szívében. Az idilli Salzach-part és a tágas parkok pedig csak néhány lépésre vannak a történelmi belvárostól – tökéletes választás mindenkinek, aki az urbánus hangulatot szeretné a természet nyugalmával ötvözni.

Ez is érdekelhet titeket

Fedezd fel Ausztria legjavát!

Iratkozz fel hírlevelünkre és informálódj első kézből újdonságainkról!

  • Bennfentes üdülési tippek

  • Aktuális üdülési ajánlatok

  • Gasztronómiai specialitások és receptek

  • Kulturális és sportesemények