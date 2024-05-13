Salzburg
Salzburg – nyári kikapcsolódás a Festspielhaus és a Mönchsberg között
Introduction
A Salzach folyó csendesen folydogál keresztül Salzburgon, elválasztva a várost a romantikus hangulatú történelmi óvárosra és a nyüzsgő, modernebb újvárosra. A város háztetői felett, a Festungsberg-hegyen magasodik a Hohensalzburg erődítmény, amihez egy másik „házi hegy” is csatlakozik. A Mönchsberg-hegy egy, a városi nyüzsgésétől távolabb eső, népszerű természetközeli terület, fantasztikus kilátással és kiterjedt sétaútvonal-hálózattal.
Az UNESCO világörökségi címét viselő város a kiemelkedő zenei előadások globális központjává vált, ahol a koncertek, múzeumok és az évente megrendezett Mozart-fesztivál különleges élményt nyújtanak. Salzburg ugyanis elválaszthatatlan Wolfgang Amadeus Mozarttól, akinek zenei életműve ma is formálja a várost. A géniusz nyomai ma is mindenütt visszaköszönnek: itt van a Salzburgi Dóm, ahol Mozartot megkeresztelték, Mozart szülőháza a festői Getreidegassén és Mozart lakóháza, ahol a zeneszerző nyolc évig élt.
Az all-inclusive Salzburg-kártya ingyenes belépést biztosít minden látnivalóhoz és múzeumba, lehetővé teszi a közlekedési eszközök szabad használatát és számos további kedvezményt is tartogat.
Salzburg minden nézőpontból
Top különlegességek
A salzburgiak és a népviseletük
A dirndl, a bőrnadrág és joppe voltak egykor a salzburgi vidéki lakosság hagyományos öltözékei. Aztán „A muzsika hangja” című film az egész tartományt tetőtől talpig népviseleti klisébe öltöztette.
És ma? A népviseletet a salzburgiak – akár a városban, akár vidéken – szívesen viselik ünnepségeken és hagyományőrző rendezvényeken. A salzburgiak végül is fess (csinos, szép, ápolt) emberek, akik különösen nagy figyelmet fordítanak a megjelenésükre. Az igazi, hamisítatlan népviselet tehát nagy népszerűségnek örvend. Ennek megfelelően Salzburgban számos népviselet készítő manufaktúra található.
Salzburg és hegyei
Salzburg több nagyobb és kisebb városi hegy között helyezkedik el, amelyek kiválóan alkalmasak túrázásra és sétákra. Legyen szó egy kellemes délutáni kirándulásról vagy egy kihívást jelentő egynapos túráról – Salzburg városi hegyei csodás kilátást kínálnak az Óvárosra, a Salzachra és a környékre.
A Gaisberg és az Untersberg, ahova felvonó vezet, népszerű célpontok az egésznapos túrákhoz, melyek végén egy alpesi hüttében éjszakázhatunk. A Festungsberg, a szomszédos Mönchsberg és a Kapuzinerberg könnyed családi túraként is beilleszthető a városnézésbe.
Különleges események
Osterfestspiele Salzburg
A Salzburgi Húsvéti Ünnepi Játékok az operaprodukciók és koncertek legmagasabb színvonalát képviselik. A fesztivál neves zenekarokat, kiemelkedő művészeket és gondosan összeállított programokat vonultat fel a színpadon.
Salzburg Maraton
Legyen szó maratonról, váltófutásról, reggeli futásról vagy gyermekversenyekről – itt mindenki talál a számára megfelelő kategóriát. Az eseményt zenei, kulturális, gasztronómiai és egészségközpontú kísérőprogram teszi teljessé.
Salzburger Pfingstfestspiele
„Bon Voyage!” – ez az idei fesztivál mottója. A nyitóelőadás Rossini Il viaggio a Reims című operája lesz. A program az operát, a koncertet és a táncot olyan zenei utazásokká kapcsolja össze, amelyek a felfedezés, a mozgás és az új nézőpontok között vezetnek.
mozart 100 by UTMB
A 12 és 120 kilométer közötti különböző távokkal a mozart 100 by UTMB® minden szint számára megfelelő kihívást kínál.
Electric Love Festival
Ez az elektronikus tánczenei fókuszú fesztivál több szabadtéri színpadon vonultat fel nemzetközi DJ-ket és előadókat az EDM, a techno, a bass és a rokon műfajok világából, és a látogatókat a világ minden tájáról vonzza.
Salzburger Festspiele
A Salzburgi Ünnepi Játékok a világ egyik legjelentősebb zenei fesztiváljai közé tartozik, mely többek között a legmagasabb zenei minőségről, a nemzetközi művészek elkötelezett részvételéről, valamint a hagyomány és a modernitás sikeres ötvözéséről ismert.
Salzburger Rupertikirtag
A szeptemberi Salzburger Rupertikirtag élő, pezsgő népünnepéllyé változtatja a dóm körüli tereket, zenével, kézművesekkel, helyi finomságokkal és hagyományos búcsú hangulattal.
Hírességek
Mozart művei és öröksége ma is meghatározzák a várost.
Wolfgang Amadeus Mozart a világ egyik leghíresebb zeneszerzője. Évente több ezer vendég érkezik Salzburgba, hogy megismerje a zenei zseni mögött meghúzódó embert.
Franz Xaver Gruber
Egy tanár komponálta a „Csendes éj, szentséges éj” című dalt, amely a béke és az összetartozás szimbóluma.
A muzsika hangja
A Trapp család története Salzburg elválaszthatatlan mítosza - de jó pár dolgot nem ismerünk ezzel kapcsolatban. Tudtátok például, hogy 1933-ban a család elveszítette vagyonát és Maria von Trapp elbocsátotta a cselédeket és a család egy szolgálati lakásba költözött? A régi házat bérbe adták. Amikor egy vendég meghallotta a gyerekeket énekelni, azt javasolta, hogy vegyenek részt egy népzenei versenyen. Így kezdődött az a legendás utazás, amely „A muzsika hangja” című filmhez és minden idők egyik legsikeresebb musicaljéhez vezetett.
A „Muzsika hangja” adta nekünk az „Edelweiss”, a „Dó-ré-mi” és a „Kedvencek listája” című dalokat, amelyeket a mai napig egyik generáció ad át a következőnek. A világ minden tájáról érkező látogatók a film nyomában járnak Salzburgban - a rokokó stílusú Leopoldskron-palotától a Mirabell-kertig.
A salzburgi látogatás igazi időutazássá válik, miközben a városban sétálgatva fedezhetjük fel a film helyszíneit. Tipp: foglaljatok egy „A muzsika hangja” túrát és merüljetek el a Trapp család történetében.
Gasztronómiai élmények Salzburgban
Receptek
Grízgaluskaleves
A recept titka a durva grízben és a szobahőmérsékletű vajban relik. Így a grízgaluskák gyorsan és egyszerűen elkészíthetők.
Salzburgi galuska
A salzburgi konyha egyszerű alapanyagokra épül, mégis sokféleképp variálható. Jellemzők a bárány-, ökör- és vadhúsételek, mégis talán legismertebb a salzburgi galuska.
Különleges szálláshelyek
Műemlékvédelem – a fenntarthatóság szinonimája
A történelmi épületek megőrzése az éghajlatvédelem kiemelkedő kezdeményezése Ausztriában. Miért?
A történelmi épületek megőrzése segíthet az erőforrások megtakarításában. A meglévő épületek megőrzése révén nem kell új építési projekteket megvalósítani a zöldterületeken.
A műemlékvédelem fontos társadalmi-kulturális szerepet játszik azáltal, hogy hozzájárul a történelmi épületek megőrzéséhez. Ez erősítheti a regionális identitást és gazdagíthatja a kulturális kínálatot.
Sok történelmi épület eredetileg természetes anyagokból épült, amelyeket gyakran a régióban szereztek be. A helyreállítási munkálatok során igyekeznek ezeket az anyagokat felhasználni az épületek eredetiségének megőrzése érdekében.
Az állat- és növényfajok élőhelyeit meg lehet védeni. A műemlékvédelem ökológiai szempontból is a helyes út.
Salzburg Card
A határtalan városnézés kulcsa: ingyenes belépés minden látnivalóhoz, korlátlan tömegközlekedés és számos kedvezmény – rengeteg Salzburg, kedvező áron.
A Salzburg Card segítségével a látogatók teljes élményként élhetik meg a város felfedezését. A kártya ingyenes belépést biztosít a legnépszerűbb látnivalókhoz – többek között a Hohensalzburg erődhöz, Mozart szülőházához és a DomQuartierhez –, emellett díjmentes utazást kínál a tömegközlekedési eszközökön. A kirándulásokra, koncertekre és szabadidős programokra járó további kedvezményeknek köszönhetően a Salzburg Card minden városlátogatás nélkülözhetetlen társa. Így Salzburg kényelmesen és pénztárcabarát módon fedezhető fel.