Colored engraving: Group of elegantly dressed people in Victorian salon, two men in uniform, two children.
  1. Homepage
  2. Art and Culture
  3. Famous Personalities
  4. ハプスブルク家

オーストリアのハプスブルク家
歴史を刻んだ王朝

帝国、権力、神話：ハプスブルク家は何世紀にもわたってオーストリアを形作ってきました。 今日でも、宮殿、博物館、広場が、この貴族の栄枯盛衰を物語っています。

645年にわたる権力と遺産

ハプスブルク家は、政治、文化、建築の面でオーストリアの歴史に深い足跡を残しました。1278年のマルヒフェルトの戦いでルドルフ1世が勝利して以来、その歩みを始めたハプスブルク家は、やがてヨーロッパでも屈指の強大な王朝へと成長していきます。

血なまぐさい征服ではなく、戦略的な婚姻によって領土を拡大したことが、ハプスブルク家の特徴でした。「幸せなオーストリアよ、結婚せよ（Tu felix Austria nube）」という有名な言葉は、まさにその拡大戦略を象徴しています。こうしてハプスブルク家の影響力は、ボヘミアやハンガリーからイタリア、スペインにまで及びました。

15世紀には神聖ローマ皇帝の地位にも就き、その地位は1806年に神聖ローマ帝国が解体されるまで、ほとんど途切れることなく受け継がれていきました。

1740年から1780年に在位した女帝マリア・テレジアは、義務教育の導入、税制改革、そして拷問の廃止など、多くの近代的な改革に着手し、近代オーストリアの礎を築いた人物です。息子のヨーゼフ2世もまた、中央集権化や行政改革を推し進め、より進歩的な国家を目指しました。

1804年のオーストリア帝国の成立により、君主制は新たな段階を迎え、1867年の「オーストリア＝ハンガリー二重帝国」の成立によって、さらに大きな転機を迎えます。二つの国家で一つの王冠を共有するというその体制は、中央集権と多様な文化の共存という、繊細なバランスの上に成り立っていました。

帝国の長い統治が続くにつれて、その脆さも浮き彫りとなっていきました。民族間の緊張、社会の動揺、そして第一次世界大戦の勃発により、帝国は次第に崩壊への道をたどります。1918年11月11日、皇帝カール1世はシェーンブルン宮殿で退位宣言に署名し、ひとつの時代が静かに幕を閉じました。

帝政は過去のものとなりましたが、その遺産は今もなお生き続けています。現在、オーストリア各地に残る宮殿や広場、博物館は、ハプスブルク家の壮麗さとその複雑な歴史を今に伝えています。大広間に響く栄光の記憶、教育制度に刻まれた改革の精神、そして多様性を内包したオーストリアのアイデンティティ ― そうした物語は、現代というレンズを通しながら、どこかユーモラスなまなざしを添えて、静かに語り継がれているのです。

ハプスブルク家
摂政時代：1273年から1918年までの645年間
神聖ローマ帝国： 1439年から1806年まで、ハプスブルク家がほぼ継続して帝位にあった。
オーストリア＝ハンガリー帝国：1806年以降、オーストリア帝国が成立し、1867年には二重君主制となった。
創設：シェーンブルン宮殿、ウィーン大学、スペイン式馬術学校、ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団など。
義務教育：マリア・テレジアが導入

結婚政策：有名な言葉 "ベラ・ジェラント・アリイ、トゥ・フェリックス・オーストリア・ヌベ"- 「戦争は他国に任せよ、幸運なるオーストリアよ、汝は結婚せよ」- ハプスブルク家が軍事征服よりも王朝の婚姻によって権力を築いた戦略が表されています。

最も有名なハプスブルク家の人々

皇帝マクシミリアン1世

「最後の騎士」はトーナメントを愛し、25のキャンペーンを指揮し、巧みな結婚によって世界帝国を拡大しました。

マクシミリアン1世（1459年～1519年）

女帝マリア・テレジア

義務教育を導入し、常備軍を築き上げ、国家を改革しました。権力政治と未来を切り開こうとする啓蒙的な意志の狭間で揺れ動いた統治者。

マリア・テレジア（1717年 - 1780年）

マリー・アントワネット

ウィーンの宮廷からフランス革命まで、彼女の人生は外交とドラマの狭間にありました。

マリー・アントワネット（1755年 - 1793年）

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世

18歳で即位し、オーストリアを近代へと導き、約70年にわたり統治した-義務感、管理、計算の狭間で揺れ動いた君主。

フランツ・ヨーゼフ1世（1830年 - 1916年）

ルドルフ大公

科学、改革精神、家族の重圧の狭間で、その生涯はマイヤリングで悲劇的に幕を閉じました。

ルドルフ大公（1858年 - 1889年）

フランツ・フェルディナンド

サラエボでの非業の死は、第一次世界大戦への引き金となった。

フランツ・フェルディナンド（1863年 - 1914年）

カール1世

1916年に王位を継承し、社会改革を導入、1917年の特別和平の実現に努力するも空しく、1918年に政権を辞任。

カール1世（1887年 - 1922年）

ウィーンでハプスブルク家を辿る

ヘルメスヴィラ

旅好きな皇后のために皇帝が贈ったもので、エリザベートをウィーンに留めるためのものでしたが、実際に彼女の隠れ家となることはほとんどありませんでした。

ヘルメスヴィラ

ヴォティーフ教会

フランツ・ヨーゼフ暗殺未遂事件の後に建てられた家具は、感謝のしるしであり、権力の誇示であり、激動の時代に統一を求めた帝政のシンボルでした。

ヴォティーフ教会

皇帝納骨所

12人の皇帝、19人の皇后、150人の一族の遺体は、（壮麗な）石棺に納められてここに安置され、永遠を静かに告げているます

皇帝納骨所（カプチーナーグルフト）

宮廷馬車博物館

戴冠式用の馬車、儀式用の馬車、最後の皇帝の宮廷車など、ハプスブルク家の代表的な乗り物が展示されています。

宮廷馬車博物館

タイムトラベル・ウィーン

ハプスブルク家の歴史がマルチメディアのアドベンチャーに。

タイムトラベル・ウィーン - ハプスブルク家のショー

ウィーン家具博物館

旅する玉座からシシィのサロンまで：ハプスブルク家がどのように生活し、居住し、調度品を揃えたかを見ることができます。皇帝の生活文化の舞台裏をご覧ください。

ウィーン家具博物館

ハプスブルク家ツアー

楽器、武具、贈答品など、4世紀にわたる皇室の生活様式、政治的影響力、世界的な交流が、ノイエ・ホーフブルクに凝縮されています。

ハプスブルク家ツアー

アウグスティナー教会

マリア・テレジア、マリー・アントワネット、シシィがここで結婚の誓いを立て、54の心臓が骨壷の中に眠っています。

アウグスティナー教会

インスブルックでハプスブルク家を辿る

宮廷教会

皇帝マクシミリアン1世は、盟友と神話に囲まれながら、ブロンズの姿でここに跪いています。ハプスブルク家の歴史的イメージを金属で鋳造した、単なる埋葬地以上の記念碑。

宮廷教会

アンブラス城

狩猟小屋から愛の宮殿まで：鎧、珍品、250点の支配者の肖像画は、ハプスブルク家がどのようにパトロン、権力者、神話を演出していたかを示しています。

黄金の小屋根

2,657枚の金箔の屋根板、レリーフ、インペリアル・ボックスなど、皇帝マクシミリアン1世が1500年頃の世紀末の精神に則り、豪華な祝宴を催した場所です。

黄金の屋根

インスブルックのホーフブルク王宮

ハプスブルク家の歴史が今なお息づいている場所です。

ホーフブルク王宮

その他のハプスブルク家ゆかりの地

グラーツ

フリードリヒ3世からヨハン大公へ：シュロスベルクと武器庫を擁し、オスマン帝国に対するハプスブルク家の軍事拠点となりました。

グラーツ

聖歌隊、グリーン・ステージ、王冠の間：ハプスブルク家がスポンサーとなり、修道院と彼らが好んだ狩猟場がこの文化的景観を形成しています。

ウィーンの森

ウィーナー・ノイシュタット

皇帝マクシミリアン1世はここで生まれ、実際に埋葬され、フリードリヒ3世が君臨し、マリア・テレジアは現在も存在する陸軍士官学校を設立しました。

ウィーナー・ノイシュタット

バーデン・バイ・ウィーン

隠居から支配の中心へカール1世は庭園パビリオンのある宮殿で平和を計画し、ヨーロッパを変える文書に署名しました。

バーデン・バイ・ウィーン

クラーゲンフルト

火災の後、皇帝マクシミリアン1世はインスブルック市を諸侯領に譲渡しました。

クラーゲンフルト

ハル／ヴァッテンス

塩が権力を、銀が富をもたらしました。ハプスブルク家は採掘によってこの地の主権を確保し、石、コイン、歴史にその足跡を残しました。

ハル／ヴァッテンス

カイザー・フランツ・ヨーゼフス・ヘーエ (2.369m)

1856年、フランツ・ヨーゼフ1世がシシィと共に氷河の端までハイキングしました。

カイザー・フランツ・ヨーゼフス・ヘーエ (2.369m)

ハプスブルク家の城と修道院

カイザーヴィラ

ヨーロッパ史の舞台となった避暑地で、フランツ・ヨーゼフ1世は歴史と日記を同時に書いていました。

カイザーヴィラ

リンツ城

ローマ時代の砦からハプスブルク家の居城へ：堡塁とフリードリッヒ門を持つこの城は、フリードリッヒ3世の時代にハプスブルク家の居城となった。

リンツ城

ニーダーヴァイデン城

マリア・テレジアは狩猟の宴のために料理を作り、ヘッケント劇場で家族と祝宴を開いていました。

ホーフ城

アルトシュテッテン宮殿

フランツ・フェルディナントの避難所として計画されたこの場所は、サラエボ事件の後、夫妻の永遠の安息の地となり、現在も子孫によって保存されています。

アルトシュテッテン宮殿

ラクセンブルク城

ハネムーン、狩猟、遊園地のための場所。バロック様式のエレガンス、ブルーコート、イングリッシュ・ランドスケープ・パークは、ハプスブルク家の主張を反映しています。

ラクセンブルク城

トラッツベルク城

かつてマクシミリアン1世の狩猟小屋であったこの城は、ルネッサンス様式の宮殿となり、華麗なフレスコ画、要塞化されたオリエル、そして記念碑的なハプスブルク・ホールがあります。

トラッツベルク城

カルメル・マイヤーリンク

皇太子ルドルフの隠れ家は、修道院に改築され、静寂の場所となりました。現在、祭壇はかつて夫妻のベッドがあった場所に建っている。

カルメル・マイヤーリンク

クロスターノイブルク修道院

マクシミリアン3世から寄贈された王冠が安置されているこの城は、戦時中の避難所であり、平時の忠誠と威信の象徴でもありました。

クロスターノイブルク修道院

エッカルツァウ城

1919年に亡命するまで、皇帝シャルル1世は奇跡を待ち続けた。600年にわたるハプスブルク家の歴史が幕を閉じ、世界帝国が終焉を迎えた場所。

エッカルツァウ城

ホーフ宮殿

マリア・テレジアが未亡人の住居として計画し、ヨーゼフ2世が増築させた一族の宮殿は、後に忘れ去られましたが、今日ではバロック・ハプスブルク文化の生きた遺産となっています。

ホーフ宮殿

ハルブトゥルン宮殿

マリア・テレジアが結婚の贈り物としてマリー・クリスティーネに贈った宮殿。彼女の養子カール大公は、この宮殿を芸術、政治、狩猟を組み合わせた一族の中心に据えました。

ハルブトゥルン宮殿

過去と現在の出会い：ハプスブルク家ならではのイベント

よくある質問

ハプスブルク家 ハプスブルク家ハプスブルク家は、ヨーロッパで最も影響力のある支配王朝のひとつです。600年以上にわたり、神聖ローマ帝国、オーストリア帝国、後のオーストリア＝ハンガリーの支配者として、皇帝、国王、大公としてオーストリアの歴史を形作ってきました。彼らの物語は中世に始まり、1918年の王政の崩壊で終わる。

マクシミリアン1世からフランツ・ヨーゼフ1世、そしてエリザベート1世に至るまで、彼らは広範囲に及ぶ結婚外交、壮麗な邸宅、ヨーロッパ政治における極めて重要な役割で知られている。 エリザベート(シシィ）。彼らの遺産は 宮殿そして 修道院ヨーロッパ史の重要なターニングポイントに、その遺産は息づいている。

ハプスブルク家には合計18人の皇帝がいました。15人が神聖ローマ帝国を統治し、4人がオーストリア皇帝でした。フランツ1世は両方の称号を保持していたため、一度しか数えられないことが多いです。ハプスブルク家の皇帝：1452年のフリードリヒ3世から1918年に退位したカール1世まで。

ハプスブルク帝国は、現在のオーストリア、ハンガリー、チェコ共和国、スロヴァキア、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、そしてポーランド、ウクライナ、ルーマニア、イタリア、セルビア、モンテネグロを含む中央ヨーロッパと南東ヨーロッパの広大な地域を支配していました。ハプスプルク帝国の民族的、言語的、文化的多様性は、その広大な範囲を反映していました。

また、短期間ではありましたが、メキシコを統治していた時代や、中国に一時的に「租界」を有していた時もありました。

ハプスブルク王朝のほとんどのメンバーは、ウィーンの皇帝墓所（Kapuzinergruft）に埋葬されている。1633年以来、マリア・テレジア、皇帝フランツ1世シュテファン、フランツ・ヨーゼフ1世、皇后エリザベート、皇太子ルドルフなど、140人以上のハプスブルク家がここに眠っている。

遺体は皇帝の地下墓地に、心臓はアウグスティーナー教会のヘルツグルフトに、内臓は 聖シュテファン大聖堂の地下墓地に埋葬されました。この習慣は1878年まで続きました。

例外として、マデイラ島に亡命中の皇帝カール1世の心臓はスイスのムリ修道院に埋葬されました。フランツ・フェルディナント大公とその妻ソフィーはドナウ河畔のアルトシュテッテン城に埋葬されました。

何世紀にもわたってハプスブルク家は、政治的な時代、戦略的な必要性、個人的な好みに応じて、様々な場所に居住しました。

ハプスブルク家は、現在のスイスのアルガウ州にあるハプスブルク城から始まりました。そこからヨーロッパ全土に勢力を伸ばした。影響力が増すにつれ、ウィーンはハプスブルク家の政治的・文化的中心地となていきました。ウィーンの ホーフブルク王宮は何世紀にもわたってハプスブルク家の本邸として使用され、 シェーンブルン宮殿は夏の離宮でした。

15世紀のフリードリッヒ4世公の時代のインスブルックや、ルドルフ2世の時代に帝国の中心地となったプラハなど、他の都市も重要性を増しました。二重君主制の時代には、ブダペストとプレスブルク（現在のブラチスラヴァ）も王宮として使われました。

皇帝フランツ・ヨーゼフ1世が何度も夏を過ごしたバート・イシュルのカイザーヴィラは、お気に入りの避暑地のひとつででした。

ハプスブルク家の人々は、中世の要塞からバロック様式の絢爛豪華な宮殿まで、帝国内に点在する城や宮殿に囲まれて暮らしていました。

ハプスブルク王朝の終焉は、1914年6月28日にサラエボで起きた暗殺事件によって始まりました。帝位継承者フランツ・フェルディナント大公夫妻がセルビアの民族主義者によって殺害され、オーストリア＝ハンガリーがセルビアに宣戦布告したのが第一次世界大戦の始まりでした。

第一次世界大戦の軍事的敗北、内部不安、政治的混乱が、この帝国を崩壊へと導きました。様々な民族が独立を要求し、独自の国家を形成したため、多民族帝国は内部から崩壊したのです。社会的苦難、ストライキ、飢餓、不安が崩壊に拍車をかけ、軍隊は崩壊し、帝国は疲弊していきました。

1918年11月3日、休戦協定が結ばれた。11月11日、皇帝カール1世は政務への関与を放棄しました。1918年11月12日、共和制が宣言され、640年以上にわたるハプスブルク家の支配に終止符が打たれました。

インスブルックは、ハプスブルク家にとって戦略的、政治的、文化的に重要な場所でした。アルプスの重要な交差点に位置するこの都市は、皇帝マクシミリアン1世の時代、北部の世襲地と南部の領土を結ぶ架け橋となりました。

マクシミリアンはインスブルックに王宮を置き、黄金の屋根や、慰霊碑と「黒い男たち」の彫像がある宮廷教会などの象徴的な建物を造らせました。また、狩猟やトーナメントでチロルの風景を楽しむなど、この地域を愛し、住民とも個人的なつながりを持っていました。

マリア・テレジアは、神聖ローマ皇帝の称号を持つという意味での正式な女帝ではありませんでした。しかし、1745年からは皇帝フランツ1世ステファンの妻として「女帝 Kaiserin 」と呼ばれるようになりました。

オーストリア大公妃、ハンガリー・ボヘミア女王として、実際にハプスブルク家の君主制を支配しました。その権威、改革主義、永続的な影響力は、ヨーロッパ史上最も重要な女性統治者の一人となりました。

こちらもご興味はありませんか？

オーストリア・ニュースレターにご登録ください！

毎月1回無料でオーストリアの観光情報を配信しています。

  • お勧めの観光名所

  • グルメやショッピング

  • オーストリアのテーマやイベント

  • 日本におけるオーストリア関連の情報