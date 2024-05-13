オーストリアのハプスブルク家
歴史を刻んだ王朝
Introduction
645年にわたる権力と遺産
ハプスブルク家は、政治、文化、建築の面でオーストリアの歴史に深い足跡を残しました。1278年のマルヒフェルトの戦いでルドルフ1世が勝利して以来、その歩みを始めたハプスブルク家は、やがてヨーロッパでも屈指の強大な王朝へと成長していきます。
血なまぐさい征服ではなく、戦略的な婚姻によって領土を拡大したことが、ハプスブルク家の特徴でした。「幸せなオーストリアよ、結婚せよ（Tu felix Austria nube）」という有名な言葉は、まさにその拡大戦略を象徴しています。こうしてハプスブルク家の影響力は、ボヘミアやハンガリーからイタリア、スペインにまで及びました。
15世紀には神聖ローマ皇帝の地位にも就き、その地位は1806年に神聖ローマ帝国が解体されるまで、ほとんど途切れることなく受け継がれていきました。
1740年から1780年に在位した女帝マリア・テレジアは、義務教育の導入、税制改革、そして拷問の廃止など、多くの近代的な改革に着手し、近代オーストリアの礎を築いた人物です。息子のヨーゼフ2世もまた、中央集権化や行政改革を推し進め、より進歩的な国家を目指しました。
1804年のオーストリア帝国の成立により、君主制は新たな段階を迎え、1867年の「オーストリア＝ハンガリー二重帝国」の成立によって、さらに大きな転機を迎えます。二つの国家で一つの王冠を共有するというその体制は、中央集権と多様な文化の共存という、繊細なバランスの上に成り立っていました。
帝国の長い統治が続くにつれて、その脆さも浮き彫りとなっていきました。民族間の緊張、社会の動揺、そして第一次世界大戦の勃発により、帝国は次第に崩壊への道をたどります。1918年11月11日、皇帝カール1世はシェーンブルン宮殿で退位宣言に署名し、ひとつの時代が静かに幕を閉じました。
帝政は過去のものとなりましたが、その遺産は今もなお生き続けています。現在、オーストリア各地に残る宮殿や広場、博物館は、ハプスブルク家の壮麗さとその複雑な歴史を今に伝えています。大広間に響く栄光の記憶、教育制度に刻まれた改革の精神、そして多様性を内包したオーストリアのアイデンティティ ― そうした物語は、現代というレンズを通しながら、どこかユーモラスなまなざしを添えて、静かに語り継がれているのです。
結婚政策：有名な言葉 "ベラ・ジェラント・アリイ、トゥ・フェリックス・オーストリア・ヌベ"- 「戦争は他国に任せよ、幸運なるオーストリアよ、汝は結婚せよ」- ハプスブルク家が軍事征服よりも王朝の婚姻によって権力を築いた戦略が表されています。